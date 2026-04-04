Başlangıç noktasına dönüş... Real Madrid'de parlayan Diaz, Mbappé'nin fırtınasıyla karşı karşıya

İspanyol "AS" gazetesine göre, Diaz bu sezon Real Madrid'de tam bir yokluktan güçlü bir varlığa geçti, ardından yine "yedek" konumuna dönecek; Faslı yıldızın orta yolları bilmediği bir sezon oldu.

Gazete, Diaz'ın uzun süreler boyunca yedek kulübesinde oturduğunu ya da birkaç maçta ilk 11'e girdiğini belirtti. Diaz, uluslararası maç arası öncesindeki son 5 maçta bunu başardı. Mbappé'nin yokluğunu fırsat bilen teknik direktör Arbeloa, Diaz'ı Vinicius Júnior'un hücumdaki partneri olarak sahaya sürdü ve Diaz, bu görevde olağanüstü sonuçlar elde etti. Ancak Kylian'ın dönüşüyle birlikte Faslı yıldızın "sıfır noktasına" dönüp yeni fırsatları beklemesi gerekecek.

Bu fırsat, Real Mallorca maçında ortaya çıkabilir. Arbeloa, Vinícius Júnior'u sınırlı bir rotasyon kapsamında dinlendirme olasılığı konusunda şüphe uyandırdı. Madridli teknik direktör şunları söyledi: "Vinicius yorgun hissediyor ve bu normal. Sanırım 2026'nın başından beri bir gün bile durmadı. Cumartesi günkü maçtan önce Cuma günü durumunun nasıl olacağını göreceğiz ve o zaman karar vereceğiz."

Bu karardan doğrudan etkilenen isim Faslı yıldız olacak. Vinicius'un oynaması durumunda Diaz, yerini Mbappé'ye bırakmak zorunda kalacak. Bununla birlikte Diaz'ın başka seçenekleri de var. Arbeloa, cezalı olan Valverde'nin yokluğunda orta sahayı yeniden düzenlemek zorunda ve bu pozisyon, eski City oyuncusunun da uyum sağlayabileceği bir pozisyon.