Başlangıç noktasına dönüş... Real Madrid'de parlayan Diaz, Mbappé'nin fırtınasıyla karşı karşıya

Arbeloa, Faslı yıldızın beklentilerini karşılayabilecek mi?

Real Madrid'in Faslı oyuncusu İbrahim Díaz, takımın Fransız forvet Kylian Mbappé'yi kadroya geri almasıyla birlikte yedek kulübesine dönme riskiyle karşı karşıya.

Bu gelişme, Faslı yıldızın son maçlarda Real Madrid'in ilk onbirinde gösterdiği dikkat çekici performansın ardından geldi.

  • Değişken bir durum

    İspanyol "AS" gazetesine göre, Diaz bu sezon Real Madrid'de tam bir yokluktan güçlü bir varlığa geçti, ardından yine "yedek" konumuna dönecek; Faslı yıldızın orta yolları bilmediği bir sezon oldu.

    Gazete, Diaz'ın uzun süreler boyunca yedek kulübesinde oturduğunu ya da birkaç maçta ilk 11'e girdiğini belirtti. Diaz, uluslararası maç arası öncesindeki son 5 maçta bunu başardı. Mbappé'nin yokluğunu fırsat bilen teknik direktör Arbeloa, Diaz'ı Vinicius Júnior'un hücumdaki partneri olarak sahaya sürdü ve Diaz, bu görevde olağanüstü sonuçlar elde etti. Ancak Kylian'ın dönüşüyle birlikte Faslı yıldızın "sıfır noktasına" dönüp yeni fırsatları beklemesi gerekecek.

    Bu fırsat, Real Mallorca maçında ortaya çıkabilir. Arbeloa, Vinícius Júnior'u sınırlı bir rotasyon kapsamında dinlendirme olasılığı konusunda şüphe uyandırdı. Madridli teknik direktör şunları söyledi: "Vinicius yorgun hissediyor ve bu normal. Sanırım 2026'nın başından beri bir gün bile durmadı. Cumartesi günkü maçtan önce Cuma günü durumunun nasıl olacağını göreceğiz ve o zaman karar vereceğiz."

    Bu karardan doğrudan etkilenen isim Faslı yıldız olacak. Vinicius'un oynaması durumunda Diaz, yerini Mbappé'ye bırakmak zorunda kalacak. Bununla birlikte Diaz'ın başka seçenekleri de var. Arbeloa, cezalı olan Valverde'nin yokluğunda orta sahayı yeniden düzenlemek zorunda ve bu pozisyon, eski City oyuncusunun da uyum sağlayabileceği bir pozisyon.

  • Arbeloa'nın sözü

    Diaz, Arbeloa’nın planlarında orta sahanın merkezinde kendini göstermeye başladı; hem Bellingham’ın Rayo Vallecano maçında sakatlanmasının ardından onun yerine oyuna girerek, hem de Real Sociedad, Osasuna ve Benfica maçlarında aldığı sürelerde, Ta ki teknik direktör ona hücumun merkezinde bir yer bulana kadar, özellikle de sezonun dönüm noktası ve takımın yükselişinin başlangıcı olan Celta Vigo maçında.

    O zamandan beri Real Madrid galibiyet serisini sürdürdü, Diaz da ilk 11'de yer almayı sürdürdü. 5 maç üst üste yedek olarak sahaya çıktı (toplam 359 dakika) ve bu, Real Madrid'e geldiğinden beri en iyi serisiydi. Bu patlama, 9 maç üst üste yedek kulübesinde oturduktan (bu maçlarda sadece 165 dakika oynadı) ve "Balaídos" karşılaşmasından önceki iki maçta sadece 3 dakika oynadıktan sonra beklenmedik bir şekilde geldi.

    Arbeloa, Mallorca maçı öncesi basın toplantısında Faslı oyuncunun yeteneğini överek şunları söyledi: "Bundan sezon sonuna kadar bol bol süre alacağından eminim çünkü bunu hak ediyor ve çok önemli bir rol oynuyor. İlk 11'de başladığında bize çok şey katıyor, aynı zamanda yedek olarak da oyuna girip katkı sağlayabiliyor. Kolay olmayan bir durumdan geldi, nasıl mücadele edeceğini bildi ve ona fırsat verildiğinde ne tür bir oyuncu olduğunu kanıtladı."

