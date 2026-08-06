Palestra, Chelsea'nin yetenekli beki kadrosuna katmak için yaz döneminde yaşanan rekabetçi transfer yarışını başarıyla kazanmasının ardından Londra'da iz bırakma konusundaki isteğini dile getirdi. İtalya milli takım oyuncusu, Hong Kong'daki son maçı da dahil olmak üzere antrenmanların ve hazırlık karşılaşmalarının yoğun temposuna hızla dahil oldu. Palestra, Chelsea'nin hazırlık maçında Juventus'a 1-0 yenildiği karşılaşmada 65 dakika forma giydi. Oyuncunun yeni meydan okumaya duyduğu heyecan, bu transfer hakkında konuştuğu her anda açıkça görülüyor. İngiltere'nin en üst düzey liginin prestijinden ve her maç gününü saran eşsiz atmosferden gerçekten etkilendiği anlaşılıyor.

Transferi değerlendiren oyuncu, "Mutluyum, Premier League'de oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum çünkü çok heyecan verici" dedi ve Sky Sport Italia'ya şöyle konuştu: "Orada her maçın heyecan verici olduğunu biliyorum, ister büyük bir kulübe karşı olsun ister olmasın. Başlamak için sabırsızlanıyorum, harika."