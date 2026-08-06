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'Başlamak için sabırsızlanıyorum' - Chelsea'nin yeni transferi Marco Palestra, Inter'i reddetmesinin ardından yaptığı 'harika' transfer hakkında konuştu
Premier League'in prestijinden etkilendi
Palestra, Chelsea'nin yetenekli beki kadrosuna katmak için yaz döneminde yaşanan rekabetçi transfer yarışını başarıyla kazanmasının ardından Londra'da iz bırakma konusundaki isteğini dile getirdi. İtalya milli takım oyuncusu, Hong Kong'daki son maçı da dahil olmak üzere antrenmanların ve hazırlık karşılaşmalarının yoğun temposuna hızla dahil oldu. Palestra, Chelsea'nin hazırlık maçında Juventus'a 1-0 yenildiği karşılaşmada 65 dakika forma giydi. Oyuncunun yeni meydan okumaya duyduğu heyecan, bu transfer hakkında konuştuğu her anda açıkça görülüyor. İngiltere'nin en üst düzey liginin prestijinden ve her maç gününü saran eşsiz atmosferden gerçekten etkilendiği anlaşılıyor.
Transferi değerlendiren oyuncu, "Mutluyum, Premier League'de oynamaya başlamak için sabırsızlanıyorum çünkü çok heyecan verici" dedi ve Sky Sport Italia'ya şöyle konuştu: "Orada her maçın heyecan verici olduğunu biliyorum, ister büyük bir kulübe karşı olsun ister olmasın. Başlamak için sabırsızlanıyorum, harika."
- Getty Images Sport
İngiltere Premier Lig'in yoğunluğuna uyum sağlamak
Yeni takım arkadaşlarıyla sezon öncesi hazırlıklar için bir araya gelen Palestra, İngiliz futbolunun talepleriyle hemen tanıştı. Chelsea kadrosuyla ilk deneyimleri ve şu ana kadar karşılaştığı oyun tarzı farklılıkları hakkında konuşan genç savunmacı, karşılaştığı rekabet seviyesini övgüyle anlattı.
Palestra, “Burası harika bir dünya, çünkü tempo ve fiziksel mücadele seviyesi çok yüksek” dedi. Savunmacı, yeni ortamına bu kadar hızlı uyum sağlamasında kulüp içindeki destek sisteminin de payını vurguladı. Şunları ekledi: “Saha içinde ve saha dışında her konuda ilk günden beri bana yardımcı oldukları için takım arkadaşlarıma, personele ve teknik direktöre teşekkür etmem gerekiyor. Organizasyon kusursuzdu.”
Palestra'nın imzası için savaş
21 yaşındaki oyuncu, Serie A'da geçirdiği dikkat çekici sezonun ardından Avrupa'nın en çok aranan genç savunmacılarından biri olmuş, bu da Premier League devleri ile İtalyan devi Inter arasında doğrudan bir karşılaşmaya yol açmıştı. Nerazzurri, savunmacıyı San Siro'ya getirmeye yetecek bir anlaşma kurguladığına inanırken, Chelsea'nin mali gücü, bonuslar dahil 10 milyon euro daha fazla teklif ederek sonunda teraziyi kendi lehine çevirdi.
Premier League'e gitme kararı, İtalyan futbolunda hızla yükselen Atalanta altyapı oyuncusu için önemli bir adımı temsil ediyor. Stamford Bridge'e gelişi, 2026 yaz transfer döneminde yaşanan ve birçok yüksek profilli yıldızın kulüp değiştirdiği büyük yetenek hareketliliğinin parçası.
- Getty Images Sport
Juventus hazırlık maçından çıkarılan dersler
Palestra için Juventus'a karşı oynanan maç, yeni savunma partnerleriyle uyumunu geliştirmeyi sürdürürken bir başka değerli öğrenme deneyimi oldu. Hong Kong'daki maçın yüksek temposu, kadronun hazırlıklarında şu anda hangi noktada bulunduğuna dair faydalı bir ölçüt sundu. Sonuç Londra ekibinin istediği gibi olmasa da Palestra gibi oyuncuların takıma entegrasyonu, bu yaz oynanan hazırlık maçlarının temel hedefi olmaya devam ediyor. Genç İtalyan şimdi, Stamford Bridge'de kariyerini belirleyebilecek bir sezon olmaya aday döneme yönelik hazırlıklarını tamamlamak için İngiltere'ye dönmeyi dört gözle bekliyor.
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