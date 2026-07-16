Gordon’un açılış golü ile Martinez’in 92. dakikadaki galibiyet golü arasında Tuchel’in takımı sadece yüzde 12 top hakimiyetine sahipti; İngiltere milli takım teknik direktörü bu süre zarfında Ezri Konsa, Dan Burn ve Nico O’Reilly’yi oyuna sokarak 5-4-1 dizilişine geçti. Bu taktiksel değişiklik, Wayne Rooney de dahil olmak üzere birçok yorumcudan sert eleştiriler aldı; Guehi’nin açıklamaları ise bu görüşün takım içinde de paylaşıldığını gösteriyor.

"Dürüst olmak gerekirse, Thomas Tuchel'in aldığı kararlar bu gece bize pahalıya mal oldu," dedi Rooney. "O sahada bir hücum oyuncusuysanız ve 1-0 öne geçtikten sonra teknik direktörün yaptığı değişiklikleri gördüğünüzde, inancınızı kaybedersiniz; bu durumdan paçayı kurtarabileceğinizin bir sınırı vardır.

"Sonra şöyle düşünmeye başlıyorsunuz: 'Olamaz, bu kadar uzun süre geriye çekileceğiz; bunu nasıl atlatacağız? Bu bir panik; gerçek bir panik. Bir gol öne geçtikten sonra topu rakibe kaptırıp ikinci golü deneme fırsatını da feda edemezsiniz, çünkü yapmak istediğiniz şey budur."