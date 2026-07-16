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"Baskıyı sürdürmeliydik!" - Marc Guehi, İngiltere'nin Arjantin'e karşı Dünya Kupası yarı finalinde yaşadığı çöküşün ardından Thomas Tuchel'in taktiklerini sorguluyor gibi görünüyor
Guehi, savunma düzenindeki değişikliğe ilişkin hayal kırıklığını dile getirdi
Guehi, İngiltere’nin Arjantin karşısında öne geçtikten sonra bu kadar defansif oynamaması gerektiğini savundu. Anthony Gordon, 55. dakikada İngiltere’yi öne geçirmişti; ancak Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez’in maçın son dakikalarında attığı goller, karşılaşmanın gidişatını tamamen değiştirdi.
Manchester City'nin savunma oyuncusu, The Sun gazetesinde yer alan yorumlarında, "1-0 öne geçtikten sonra sadece skoru korumaya çalıştık gibi görünüyordu ki bu seviyede bu kesinlikle yeterli değil, bu yüzden çok üzgünüm," dedi. Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Devam etmeliydik. Baskıyı sürdürmeliydik. Sanki golü attıktan sonra zihniyetimiz geri çekilip savunmaya geçmek oldu."
- Getty Images Sport
Guehi, İngiltere'nin bir sonraki turnuvası konusunda kararsız
Bu İngiltere kadrosunun gelecekteki bir turnuvada nihayet zafere ulaşıp ulaşamayacağı sorulduğunda, morali bozuk olan Guehi, yenilginin hemen ardından o kadar ileriye bakamayacağını itiraf etti. “Bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu anda geleceği düşünmek zor,” dedi. “Şu anda sadece hayal kırıklığı var. Hepsi bu.”
Tuchel'in savunma stratejisindeki değişiklik geniş çapta eleştirilere yol açtı
Gordon’un açılış golü ile Martinez’in 92. dakikadaki galibiyet golü arasında Tuchel’in takımı sadece yüzde 12 top hakimiyetine sahipti; İngiltere milli takım teknik direktörü bu süre zarfında Ezri Konsa, Dan Burn ve Nico O’Reilly’yi oyuna sokarak 5-4-1 dizilişine geçti. Bu taktiksel değişiklik, Wayne Rooney de dahil olmak üzere birçok yorumcudan sert eleştiriler aldı; Guehi’nin açıklamaları ise bu görüşün takım içinde de paylaşıldığını gösteriyor.
"Dürüst olmak gerekirse, Thomas Tuchel'in aldığı kararlar bu gece bize pahalıya mal oldu," dedi Rooney. "O sahada bir hücum oyuncusuysanız ve 1-0 öne geçtikten sonra teknik direktörün yaptığı değişiklikleri gördüğünüzde, inancınızı kaybedersiniz; bu durumdan paçayı kurtarabileceğinizin bir sınırı vardır.
"Sonra şöyle düşünmeye başlıyorsunuz: 'Olamaz, bu kadar uzun süre geriye çekileceğiz; bunu nasıl atlatacağız? Bu bir panik; gerçek bir panik. Bir gol öne geçtikten sonra topu rakibe kaptırıp ikinci golü deneme fırsatını da feda edemezsiniz, çünkü yapmak istediğiniz şey budur."
- Getty Images Sport
FA’nın desteği devam ederken Tuchel, eleştirilere rağmen yılmıyor
Artan eleştirilere rağmen Tuchel, maçın ardından yarı finale yükselme başarısına işaret ederek meydan okurcasına bir tavır sergiledi. "Kendi evimizde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na kadar sözleşmemizi sürdüreceğiz. Şu anda o kadar ileriye bakmak zor olsa da bunu sabırsızlıkla bekliyorum," diyen Alman teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Birçok büyük futbol ülkesi yarı finalden önce eleniyor, bu yüzden bu bir başarıdır. Şu anda kimse bunu duymak istemiyor; ben de istemiyorum çünkü kendimizden en fazlasını bekliyoruz. Rekabetçi olmanın doğası budur."
Tuchel, Şubat ayında iki yıllık bir sözleşme uzantısı imzalayarak görev süresini Euro 2028’e kadar uzattı ve Futbol Federasyonu’nun tam desteğini koruduğu söyleniyor. Eski Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain teknik direktörü, görevde olduğu 21 maçın 16’sını kazandı, ikisinde berabere kaldı ve üçünde mağlup oldu.
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