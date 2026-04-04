"Baskı gülünçtü": Jürgen Klopp şaşırtıcı itirafıyla dikkatleri üzerine çekti

"Stadyuma giderken otobüste oturduğum her seferinde içim burkulurdu. Orada en az 1081 kez oturdum," dedi Klopp. "Kendime yüklediğim baskı gülünçtü. Tavana kadar çıkmıştı. Bunu 1081 kez yaptım, neden 1090. kez yapayım ki?"

Bu nedenle şimdilik saha kenarına dönmeyi düşünmüyor, ayrıca Red Bull'da Global Futbol Direktörü olarak yeni işinden çok daha fazla memnun olduğu için: "Çok çalışıyorum ve çalışmak istiyorum. Aradaki fark, artık üç gün çalışıp dört gün hiçbir şey yapmadan dinlenebiliyor olmam. Hiç bu kadar iyi olmamıştı. Çalışmamak için doğmadım. Ama hayattan başka bir şey elde etmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu."