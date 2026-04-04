58 yaşındaki sporcu, TV2'nin "Bjørndalen trener Klopp" (Türkçe: Björndalen, Klopp'u çalıştırıyor) programında, özellikle yeni hayatının eskisine göre çok daha stressiz geçtiği için, yedek kulübesinde koçluk yapmayı özlemediğini açıkladı.
Çeviri:
"Baskı gülünçtü": Jürgen Klopp şaşırtıcı itirafıyla dikkatleri üzerine çekti
"Stadyuma giderken otobüste oturduğum her seferinde içim burkulurdu. Orada en az 1081 kez oturdum," dedi Klopp. "Kendime yüklediğim baskı gülünçtü. Tavana kadar çıkmıştı. Bunu 1081 kez yaptım, neden 1090. kez yapayım ki?"
Bu nedenle şimdilik saha kenarına dönmeyi düşünmüyor, ayrıca Red Bull'da Global Futbol Direktörü olarak yeni işinden çok daha fazla memnun olduğu için: "Çok çalışıyorum ve çalışmak istiyorum. Aradaki fark, artık üç gün çalışıp dört gün hiçbir şey yapmadan dinlenebiliyor olmam. Hiç bu kadar iyi olmamıştı. Çalışmamak için doğmadım. Ama hayattan başka bir şey elde etmenin bir yolunu bulmam gerekiyordu."
Klopp itiraf ediyor: "Hiçbir şeyi özlemiyorum"
Klopp, 2024 yazında dokuz yılın ardından Liverpool FC'nin baş antrenörlüğü görevinden istifa etmiş ve ardından 2025 Ocak ayında Red Bull'a katılmıştı. Daha önce Alman teknik adam, 1. FSV Mainz 05 ve Borussia Dortmund'da da teknik direktörlük yapmıştı; BVB ile iki kez Almanya Şampiyonası'nı kazanmıştı.
Büyük başarılarına rağmen, 58 yaşındaki Klopp kendini hiçbir zaman harika bir teknik direktör olarak görmedi: "Bunu hiç düşünmedim ve bu doğru. Her gün yapacak çok işim vardı, kafamda çok fazla soru vardı ve her zaman ne yapmam gerektiğini bilmiyordum," dedi Klopp.
Ancak Pep Guardiola gibi diğer büyük teknik direktörlerle karşılaştırmalar giderek artınca Klopp rolünü kabul etmeyi başardı: "Bunu anladım ama hiçbir zaman tam olarak içime sinmedi. Artık teknik direktör değilim ve vay canına, gerçekten çok iyiydim. Ama hiçbir şeyi özlemiyorum."