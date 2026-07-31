Önümüzdeki birkaç gün içinde durum toparlanmazsa, üç olumsuzluk Suudi El-Ahli'yi daha başlamadan çabucak son bulabilecek, unutulmayı hak eden felaket bir sezonla tehdit ediyor.
Çeviri:
Başkan yok, teknik direktör yok, liderler yok: Suudi El-Ehli'nin sezonu başlamadan bitti mi?
Başkan yok
Her şey, kulübün eski başkanı ve son üç yıl boyunca "Er-Raki"nin idari işlerinin başında kalan Halid el-Gamdi ile başladı; tam olarak 2023'te sorumluluğu üstlenmesinden bu yana.
El-Gamdi, sürpriz bir şekilde görevinden çekilme ve Ahli'deki kariyerini sürdürmeme kararı aldı; bunun nedeni, milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından istifa eden Yasir el-Mishal'in yerine Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmaktı.
El-Gamdi'nin futbol takımının işlerini yönetmekten sorumlu tek kişi olmadığı doğru olsa da, sonuçta kâr amacı gütmeyen kuruluşun başındaki isimdi ve takımla ilgili tüm kararlarda büyük rol sahibiydi.
Halid el-Gamdi'nin ayrılığından bu yana görev şu ana kadar yeni bir başkana verilmiş değil; bazı raporlar ise başkan yardımcısı ve icra kurulu başkanı Ahmed eş-Şinkiti'nin önümüzdeki dönemde bu görevi üstlenecek kişi olacağını doğruluyor.
Antrenör yok
Taraftarlar Halid el-Gamdi'nin yerine gelecek yeni başkanı öğrenmeyi beklerken, kendilerini Suudi Ligi'nin başlamasına yalnızca iki hafta kala yeni teknik direktörü de öğrenmek için beklemek zorunda buldu.
Bu durum, Ehli takımının teknik direktörü Alman Matthias Jaissle'ın herkesi şaşırtarak, sözleşmesinde bir sezon kalmasına rağmen görevinden ayrılmaya ve gelecek sezon Eddie Howe'un yerine Newcastle United'ı çalıştırmaya karar vermesinin ardından geldi.
Jaissle'ın ayrılışı, Ehli'nin yeni sezona dair tüm planlarına büyük bir darbe niteliğinde oldu; özellikle de tam 3 yıldır, yani Güney Afrikalı teknik direktör Pitso Mosimane'nin yerine 2023'te göreve getirilmesinden bu yana takımın teknik yönetiminin başında bulunuyordu.
Jaissle, Suudi takımı için diğer tüm rakiplerinden ayıran özel bir kimlik oluşturdu ve kulübün yaz transfer döneminde kendi felsefesine dayanarak yaptığı transferler aracılığıyla bu kimlik üzerinde çalışmaya devam etti.
Ayrılışıyla birlikte Ehli, ligin başlamasına iki hafta kala hızlı bir şekilde yeni bir teknik direktör bulmak zorunda kaldı; takımın görünümünün belirgin şekilde etkilenmemesi için yeni teknik direktörün Jaissle'a yakın fikirlere sahip olması için çaba gösteriliyor.
Şu anda Alman teknik direktörün yerine gelmesi için aday gösterilen bazı isimler öne çıkıyor; İspanyol Xavi Hernandez, Hollandalı Arne Slot ve Portekizli Vitor Pereira, Nuno Espirito Santo ile Sergio Conceicao bunlar arasında.
Lidersiz
Antrenörün ani ayrılığı, sezon başlamadan iki hafta önce bir takımın karşılaşabileceği en büyük sorundur; ancak gerçek liderlerin varlığı bu krizin şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.
Ne var ki Jaissle, ayrılmadan önce kendisinden evvel takımın en önemli iki liderini gönderme kararı aldı: Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessié.
Bu ikilinin ayrılığının teknik etkileri, özellikle Francisco Trincao ve Eduard Spertsyan çapında iki oyuncuyla anlaşma sağlandıktan sonra çok fazla hissedilmeyebilir; ancak asıl sorun, ligin onların sahip olduğu o özel liderlik vasfından yoksun kalması olacak.
Özellikle Kessié, Milan ve Barcelona çapında kulüplerde oynayarak edindiği liderlik özelliklerine sahipti; Leicester City ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'inde uzun yıllar geçiren Mahrez de öyle.
Al Ahli'nin kadrosunda Edouard Mendy, Merih Demiral, Roger Ibanez ve Ali Majrashi değerinde oyuncular bulunduğu doğru; ancak Kessié ve Mahrez'in varlığı da takımı toparlamada ve Jaissle'ın ayrılığının bazı yan etkilerini önlemede büyük ölçüde yardımcı olurdu.
Felaket bir sezon mu?
Bu üç olumsuzluk, iki muhteşem sezon geçiren Ahli'nin yeni sezonunu açıkça tehdit ediyor. Bu iki sezonda kulüp, AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasını iki kez ve 9 yıllık aranın ardından Suudi Süper Kupası'nı kazandı.
Ahli taraftarlarının yeni sezondaki en büyük hedefi, tam 10 yıllık aranın ardından Suudi Roshn Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak, Asya'nın seçkinler ligindeki favori kupasını korumak ve yerel kupalarda da mücadele etmekti.
Ancak "El-Raki", kendisini şimdi korkunç bir kabusun karşısında buluyor. Bu kabus, onu yalnızca Roshn Ligi'nde şampiyon olmaktan değil, gelecek sezon tüm kupalarda mücadele etmekten de alıkoyabilir.
Suudi Ligi ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Ahli, yeni sezonda İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası, Suudi Süper Kupası ve Kıtalararası Kulüpler Kupası'nda da mücadele edecek.
Özellikle Kıtalararası Kulüpler Kupası'nda Ahli, 3 kupa için mücadele edebilirdi: Afrika, Asya ve Pasifik Kupası, Meydan Okuma Kupası ve final maçına ulaşması hâlinde turnuvanın kendi kupası.
Ahli taraftarları, gelecek sezon kupalarda mücadele edebilmek ve Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin geçtiğimiz üç yıl boyunca başlattığı muhteşem serüvenin son bulmaması için, kulübün bu krizleri bir an önce telafi etmesini umuyor.
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