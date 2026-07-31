Her şey, kulübün eski başkanı ve son üç yıl boyunca "Er-Raki"nin idari işlerinin başında kalan Halid el-Gamdi ile başladı; tam olarak 2023'te sorumluluğu üstlenmesinden bu yana.

El-Gamdi, sürpriz bir şekilde görevinden çekilme ve Ahli'deki kariyerini sürdürmeme kararı aldı; bunun nedeni, milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından istifa eden Yasir el-Mishal'in yerine Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olmaktı.

El-Gamdi'nin futbol takımının işlerini yönetmekten sorumlu tek kişi olmadığı doğru olsa da, sonuçta kâr amacı gütmeyen kuruluşun başındaki isimdi ve takımla ilgili tüm kararlarda büyük rol sahibiydi.

Halid el-Gamdi'nin ayrılığından bu yana görev şu ana kadar yeni bir başkana verilmiş değil; bazı raporlar ise başkan yardımcısı ve icra kurulu başkanı Ahmed eş-Şinkiti'nin önümüzdeki dönemde bu görevi üstlenecek kişi olacağını doğruluyor.