Getty Images Sport
Çeviri:
Başkan, yıldız forvetin geleceği hakkında bilgi verirken, Harry Kane Dünya Kupası öncesinde Bayern Münih ile sözleşme uzatması konusunda aceleci davranmıyor
Kane, Bayern'deki geleceği konusunda sakinliğini koruyor
Golcü forvet, kulübün hücum hattının tartışmasız yüzü haline geldi ve bu durum, ne zaman resmi olarak yeni bir sözleşme imzalayacağına dair yoğun spekülasyonlara yol açtı. Ancak kulüp başkanı Hainer, 32 yaşındaki oyuncunun milli takım görevine gitmeden önce sözleşme uzatması konusunda herhangi bir baskı altında olmadığını açıkladı.
Hainer, Welt gazetesine verdiği demeçte, "Harry Kane'in sözleşmesini uzatmak istediğimizden hiç şüphe yok" dedi. "Ayrıca Harry'nin de bizimle sözleşmesini uzatmak istediğine inanıyorum. Kendisi, bunun Dünya Kupası'ndan önce mi sonra mı olacağı konusunda hiçbir baskı hissetmediğini söyledi. Bu konuda son derece rahat. Onun için önemli olan, öncelikle sezona ve FC Bayern ile hedeflerine odaklanmaktı. Bu, ne kadar fantastik bir sporcu olduğunu gösteriyor."
- Getty Images Sport
Mali eşitlik ve Musiala’nın etkisi
Ortam olumlu olsa da, müzakerelerin önemli mali konuları da kapsayacağı tahmin ediliyor. Haberlere göre, İngiltere milli takım kaptanı, takımın sembolü olarak statüsünü yansıtan bir ücret paketi arıyor ve muhtemelen takım arkadaşı Jamal Musiala ile aynı maaşı talep ediyor. Kane, Bundesliga’da en yüksek beklentileri bile aşan rekor kıran bir sezonun ardından, hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda bulunuyor.
Eski Tottenham oyuncusu, hem saha içinde hem de saha dışında Münih'te kendine bir yuva buldu. İngiliz medyasında sürekli olarak Premier League'e dönüşüyle ilgili haberler çıkmasına rağmen, Kane huzurlu görünüyor ve Almanya'da bir miras bırakmaya odaklanmış durumda. Ailesi Bavyera'da rahat bir hayat sürerken ve büyük kupalar artık kariyerinin olağan bir parçası haline gelmişken, forvetin 2030 yılına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak bir anlaşma için bastırdığı bildiriliyor.
Michael Olise için bir ayrılık ihtimali görünmüyor
Bayern'in elinde tutmaya kararlı olduğu tek hücum yıldızı Kane değil. Yaz aylarında hücum hattına yapılan büyük yatırımların ardından Michael Olise adeta bir keşif oldu ve Hainer, Fransız oyuncunun ayrılacağına dair her türlü spekülasyonu hemen yalanladı.
Olise'nin geleceği sorulduğunda Hainer, "Kesinlikle, 2029'a kadar sözleşmesi var" dedi. "Michael, bizimle birlikte uluslararası bir üst düzey takımda kendini kanıtlama fırsatı bulduğu için muhteşem bir gelişim gösterdi. Dünya sahnesinde kendine yer bulabilecek bir hücum gücümüz var. Bu da Michael'ın yararına. Ayrıca, bizimle her yıl her şampiyonluğu kazanma şansı var. Başka bir yere bakması için hiçbir neden görmüyorum."
- Getty Images Sport
Çifte zafer peşinde ve yeni rekorlar kırmak
Vincent Kompany'nin takımının öncelikli hedefi, Stuttgart ile oynanacak DFB-Pokal finali. Bir galibiyet, lig ve kupa ikilisini garantileyecek ve zaten olağanüstü geçen sezona son noktayı koyacaktır.
Hainer, "Çifte kupa, elbette sezonun en büyük başarısı olurdu" dedi. "Kadın takımımız bunu zaten başardı, erkekler de aynı yolu izlemeli. 2020'den bu yana ilk kez kupa finalindeyiz ve eli boş dönmek istemiyoruz, ancak genel olarak zaten harika bir sezon geçirdik. FC Bayern formda ve uluslararası alanda çıtayı yükseltiyor."