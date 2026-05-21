Başkan, yıldız forvetin geleceği hakkında bilgi verirken, Harry Kane Dünya Kupası öncesinde Bayern Münih ile sözleşme uzatması konusunda aceleci davranmıyor

Golcü forvet, kulübün hücum hattının tartışmasız yüzü haline geldi ve bu durum, ne zaman resmi olarak yeni bir sözleşme imzalayacağına dair yoğun spekülasyonlara yol açtı. Ancak kulüp başkanı Hainer, 32 yaşındaki oyuncunun milli takım görevine gitmeden önce sözleşme uzatması konusunda herhangi bir baskı altında olmadığını açıkladı.

Hainer, Welt gazetesine verdiği demeçte, "Harry Kane'in sözleşmesini uzatmak istediğimizden hiç şüphe yok" dedi. "Ayrıca Harry'nin de bizimle sözleşmesini uzatmak istediğine inanıyorum. Kendisi, bunun Dünya Kupası'ndan önce mi sonra mı olacağı konusunda hiçbir baskı hissetmediğini söyledi. Bu konuda son derece rahat. Onun için önemli olan, öncelikle sezona ve FC Bayern ile hedeflerine odaklanmaktı. Bu, ne kadar fantastik bir sporcu olduğunu gösteriyor."