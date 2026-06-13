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Başkan Rui Costa, Florentino Perez Real Madrid başkanlık seçimlerini kaybetmiş olsa bile Jose Mourinho'nun Benfica'dan ayrılacağını söyledi
Mourinho'nun ayrılışı
Costa, Mourinho'nun Benfica'dan ayrılışına ilişkin koşullar hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunarak, teknik direktörün Real Madrid'e transferinin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Benfica başkanına göre Mourinho, Perez'in kulüp başkanlık seçimlerini kazanması halinde Madrid'in teklifini kabul edeceğini açıkça belirtmişti. Ancak Costa, Perez'in seçimi kazanamamış olsa bile Mourinho'nun yine de Benfica'dan ayrılacağını da açıkladı.
- AFP
Florentino Pérez faktörü
Birçok kişi Mourinho'nun geleceğinin Florentino Pérez'in Bernabéu'da başkanlık seçimini kazanmasına bağlı olduğuna inanırken, Costa teknik direktörün Estadio da Luz'da çoktan ayrılmaya hazır olduğunu vurguluyor. Pérez'in seçimi kaybetmesi durumunda Mourinho'nun hâlâ Benfica'nın teknik direktörü olup olmayacağı sorulduğunda, Costa durumun gerçekliği konusunda açık sözlüydü.
"Benfica, az önce söylediğim şey nedeniyle Real Madrid'deki seçim sürecinin sonucunu beklemek zorundaydı. Florentino seçimleri kazanırsa, [Mourinho]'nun Real Madrid'in teknik direktörü olacağı varsayılıyordu," dedi Costa bir basın toplantısında.
"Tüm koşullar göz önüne alındığında, taraflar arasında dostane bir anlaşma sağlanarak [Mourinho] artık Benfica'nın teknik direktörü olmayacaktı. O anda ayrılacaktı."
Costa, bu kararın arkasındaki nedenleri açıklıyor
Benfica başkanı, Real Madrid devreye girmeden önce kulübün Mourinho'nun uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya çalıştığını açıkladı. Costa ayrıca, teknik direktörün ayrılma kararından dolayı ihanete uğradığını düşündüğü yönündeki iddiaları da reddetti.
"Uygun olduğunu düşündüğümüz zaman teklifimizi yaptık," diye itiraf etti Costa. "Zaman içinde konuştuk ve Mourinho, gelecek sezon için istediğim teknik direktörün kendisi olduğunu çok iyi biliyordu.
"Benfica ile bir sözleşmesi vardı ve sezon sonunda bu sözleşmeyi yenileyeceğimizi ve sözleşmesinin son yılında sadece bir yıl kalmış olarak başlamasına izin vermeyeceğimizi anladık. Jose Mourinho'nun tercihi farklıydı. Real Madrid devreye girdi ve başka bir seçeneği tercih etti. Hayal kırıklığına uğradım mı? Hayır, buna saygı duymak zorundayım. Bu bizim için öngörülemez bir durumdu, bunu saklamıyorum, ama buna saygı duymak ve yoluma devam etmek zorundayım."
- AFP
Benfica gözünü geleceğe dikti
Mourinho'nun ayrılışı resmen kesinleştiğinden, kulübün Marco Silva'yı yeni teknik direktör olarak atamasının ardından Benfica'nın dikkati artık gelecek sezonun planlamasına yönelecek. Bu arada Mourinho, iki sezon boyunca kupa kazanamayan kulübün eski ihtişamını geri kazandırmakla görevlendirilerek Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayacak.