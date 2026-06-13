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Jose MourinhoGetty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Başkan Rui Costa, Florentino Perez Real Madrid başkanlık seçimlerini kaybetmiş olsa bile Jose Mourinho'nun Benfica'dan ayrılacağını söyledi

J. Mourinho
Real Madrid
La Liga
Benfica
Portugal Lig

Rui Costa, Jose Mourinho'nun Benfica'dan ayrılmasının, Real Madrid başkanlık seçimlerinin sonucu belli olmadan önce fiilen kararlaştırıldığını açıkladı. Benfica başkanı, Mourinho'nun Los Blancos'un ilgisi konusunda açık davrandığını belirtti ve Florentino Perez'in seçimi kazanmamış olsa bile, karşılıklı anlaşma gereği teknik direktörün ayrılacağını doğruladı.

  • Mourinho'nun ayrılışı

    Costa, Mourinho'nun Benfica'dan ayrılışına ilişkin koşullar hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunarak, teknik direktörün Real Madrid'e transferinin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı. Benfica başkanına göre Mourinho, Perez'in kulüp başkanlık seçimlerini kazanması halinde Madrid'in teklifini kabul edeceğini açıkça belirtmişti. Ancak Costa, Perez'in seçimi kazanamamış olsa bile Mourinho'nun yine de Benfica'dan ayrılacağını da açıkladı.

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    Florentino Pérez faktörü

    Birçok kişi Mourinho'nun geleceğinin Florentino Pérez'in Bernabéu'da başkanlık seçimini kazanmasına bağlı olduğuna inanırken, Costa teknik direktörün Estadio da Luz'da çoktan ayrılmaya hazır olduğunu vurguluyor. Pérez'in seçimi kaybetmesi durumunda Mourinho'nun hâlâ Benfica'nın teknik direktörü olup olmayacağı sorulduğunda, Costa durumun gerçekliği konusunda açık sözlüydü.

    "Benfica, az önce söylediğim şey nedeniyle Real Madrid'deki seçim sürecinin sonucunu beklemek zorundaydı. Florentino seçimleri kazanırsa, [Mourinho]'nun Real Madrid'in teknik direktörü olacağı varsayılıyordu," dedi Costa bir basın toplantısında.

    "Tüm koşullar göz önüne alındığında, taraflar arasında dostane bir anlaşma sağlanarak [Mourinho] artık Benfica'nın teknik direktörü olmayacaktı. O anda ayrılacaktı."


  • Costa, bu kararın arkasındaki nedenleri açıklıyor

    Benfica başkanı, Real Madrid devreye girmeden önce kulübün Mourinho'nun uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya çalıştığını açıkladı. Costa ayrıca, teknik direktörün ayrılma kararından dolayı ihanete uğradığını düşündüğü yönündeki iddiaları da reddetti.

    "Uygun olduğunu düşündüğümüz zaman teklifimizi yaptık," diye itiraf etti Costa. "Zaman içinde konuştuk ve Mourinho, gelecek sezon için istediğim teknik direktörün kendisi olduğunu çok iyi biliyordu.

    "Benfica ile bir sözleşmesi vardı ve sezon sonunda bu sözleşmeyi yenileyeceğimizi ve sözleşmesinin son yılında sadece bir yıl kalmış olarak başlamasına izin vermeyeceğimizi anladık. Jose Mourinho'nun tercihi farklıydı. Real Madrid devreye girdi ve başka bir seçeneği tercih etti. Hayal kırıklığına uğradım mı? Hayır, buna saygı duymak zorundayım. Bu bizim için öngörülemez bir durumdu, bunu saklamıyorum, ama buna saygı duymak ve yoluma devam etmek zorundayım."

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    Benfica gözünü geleceğe dikti

    Mourinho'nun ayrılışı resmen kesinleştiğinden, kulübün Marco Silva'yı yeni teknik direktör olarak atamasının ardından Benfica'nın dikkati artık gelecek sezonun planlamasına yönelecek. Bu arada Mourinho, iki sezon boyunca kupa kazanamayan kulübün eski ihtişamını geri kazandırmakla görevlendirilerek Real Madrid'deki ikinci dönemine başlayacak.