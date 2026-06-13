Başkan Rui Costa, Florentino Perez Real Madrid başkanlık seçimlerini kaybetmiş olsa bile Jose Mourinho'nun Benfica'dan ayrılacağını söyledi

Benfica başkanı, Real Madrid devreye girmeden önce kulübün Mourinho'nun uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya çalıştığını açıkladı. Costa ayrıca, teknik direktörün ayrılma kararından dolayı ihanete uğradığını düşündüğü yönündeki iddiaları da reddetti.

"Uygun olduğunu düşündüğümüz zaman teklifimizi yaptık," diye itiraf etti Costa. "Zaman içinde konuştuk ve Mourinho, gelecek sezon için istediğim teknik direktörün kendisi olduğunu çok iyi biliyordu.

"Benfica ile bir sözleşmesi vardı ve sezon sonunda bu sözleşmeyi yenileyeceğimizi ve sözleşmesinin son yılında sadece bir yıl kalmış olarak başlamasına izin vermeyeceğimizi anladık. Jose Mourinho'nun tercihi farklıydı. Real Madrid devreye girdi ve başka bir seçeneği tercih etti. Hayal kırıklığına uğradım mı? Hayır, buna saygı duymak zorundayım. Bu bizim için öngörülemez bir durumdu, bunu saklamıyorum, ama buna saygı duymak ve yoluma devam etmek zorundayım."