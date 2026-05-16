İspanyol AS gazetesinin haberine göre, Mbappé ile ilgili durum kulüp içinde o kadar tırmandı ki, Pérez süperstarı acil bir görüşme için kulüp merkezine çağıracak. Başlangıçta kulübün sportif geleceği hakkında stratejik bir görüşme olarak planlanan toplantı, artık sert bir kriz toplantısına dönüştü.
Başkan artık sert önlemler alıyor! Kylian Mbappé, Real Madrid'e hesap vermek zorunda kalacak gibi görünüyor
Bu sarsıntının merkezinde, golcü ile teknik ekip ve takımın bazı üyeleri arasındaki bozulmuş iç ilişkiler yer alıyor. Buna göre, Real Madrid yönetimi yıldızlardan oluşan kadro üzerindeki mutlak kontrolünün tehlikeye girdiğini düşünüyor ve şimdi acil önlemler alıyor.
Zaten alev alev yanan çatışma, Perşembe akşamı Oviedo maçının ardından doruk noktasına ulaştı. Mbappe, maçın ardından mikrofonların karşısına geçerek yaptığı patlayıcı açıklamalarla medyada bir deprem yarattı.
Mbappe, Perez'in karşısına çıkmak zorunda
Perez bu nedenle konuyu artık bir öncelik haline getiriyor. Mbappé’nin geleceğe yönelik tutumunu ve özellikle de forvetin önümüzdeki sezon için beklentilerini ilk elden öğrenmek istiyor.
Blancos'un soyunma odasında uzun süredir büyük bir gerginlik var. Yıldızlar topluluğu şu anda dağınık ve liderlikten yoksun olarak görülüyor.
Kulüp içinde Mbappé'nin davranışlarına ilişkin endişeler zaten sürekli artmıştı. Yönetim kadrosu, forvetin takımdan uzaklaştığının tamamen farkında. Bu durum, takımın kimyasını ciddi şekilde bozuyor.
Birçok takım arkadaşı, forvetin tutumunu ve davranışını anlayamıyor, çünkü bu sürekli gürültünün kolayca önlenebileceğine kesin olarak inanıyorlar. Oviedo maçından sonra Mbappé'nin tek başına yaptığı hareket, artık sadece teknik ekibi değil, bazı takım arkadaşlarını da doğrudan hedef tahtasına oturtmuş durumda.
Real bir ikilemle karşı karşıya
Büyük uyumsuzluklara rağmen Real bir ikilemle karşı karşıya. Altın Ayakkabı ödülünün son sahibi, Bernabeu'da hâlâ takımın sportif açıdan temel taşı olarak görülüyor ve Perez, futbol açısından onu hâlâ dünyanın en iyi oyuncusu olarak değerlendiriyor.
Ancak kulübün tarihi şunu gösteriyor: Kraliyet kulübünün dünyasında kimse dokunulmaz değildir. Bu durum, geçmişte Cristiano Ronaldo ve Sergio Ramos gibi ikonların ayrılışlarında da görülmüştü.
Her iki durumda da Perez, kulübü her bir bireyin üstünde tutarak ya da en azından herkesin kulübün belirlediği stratejik yönelime uymasını talep ederek, durumları demir yumrukla yönetti. Uymayanlar kovulur - rapora göre bu ilke, Mbappe gibi bir dünya şampiyonu için de geçerli.
Mourinho, Real'e geri dönmeye hazırlanıyor
Madrid kulübünün yönetim kademelerinde öncelik artık açıkça disiplin ve otoritenin derhal yeniden tesis edilmesinde yatıyor. Bu devasa görev, muhtemelen yeni teknik direktöre düşecek.
Ve bu görev, büyük olasılıkla sert bir yönetim tarzı ve tavizsiz hiyerarşileri seven, eski bir tanıdık tarafından üstlenilecek: Büyük bir sürpriz olmazsa, Jose Mourinho Madrid'de ipleri eline alacak.