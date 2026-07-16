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"Başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'dır" - ABD Futbol Federasyonu'ndan JT Batson, Donald Trump'ın Folarin Balogun'un askıya alınan kırmızı kartıyla ilgili müdahalesini değerlendiriyor
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"Başkanın yapmak istediği şeyi yapın"
Batson, Perşembe günü Atlanta’da FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsène Wenger ve ABD Futbol Federasyonu Operasyon Direktörü Dan Helfrich ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu; üçlü, Dünya Kupası’nın ardından Amerikan futbolu için atılacak sonraki adımları özetledi. Tartışma sırasında Batson’a, ABD Milli Takımı’nın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde Balogun’un bir maçlık cezasının kaldırılmasına yol açan süreç hakkında soru yöneltildi.
ABD Milli Takımı’nın 4-1 mağlup olduğu o maça giden günlerde, Trump ve diğer hükümet yetkilileri, başkanın Infantino’ya yaptığı telefon görüşmesi de dahil olmak üzere, konudaki müdahil olmalarını ayrıntılı olarak anlattılar. Bu müdahale, yurt içinde ve yurt dışında geniş çapta eleştirildi; özellikle Belçika, FIFA’nın kararından büyük rahatsızlık duydu.
Perşembe günü Batson’a, Beyaz Saray’ın bu konuya müdahil olmasının bir hata olup olmadığı ve bunun sınırı aşan bir adım olup olmadığı soruldu.
"Başkan, ne yapmak isterse onu yapabilir," dedi Batson. "Başkan, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanıdır. Elbette, ülkenin dört bir yanındaki tüm taraftarlarımızın, nerede olurlarsa olsunlar, bize verdikleri destekten son derece minnettarız ve bu durumdan büyük heyecan duyuyoruz. Bunun ileride meyvesini vereceğini biliyoruz."
Batson sözlerine şöyle devam etti: “Bence bu kadar yoğun bir destek akışı inanılmazdı ve süreç boyunca birçok kez, bize haksız bir faul kararı verildiğini düşündüklerinde ya da bir şeylerin iyileştirilebileceğini hissettiklerinde telefonum adeta patladı. Bence bu, futbol kültürümüzün geliştiğinin bir işaretidir. İnsanlar önemsiyor ve bu konuların gündeme oturması, insanların spor programlarında daha önce futbolun asla ele alınmayacağı şekilde bu konuyu tartışması, bana göre sporumuzun gelişiminin bir göstergesidir."
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"Dışarıdan gelen çok fazla gürültü"
Bu hafta CBS’ye konuşan Balogun, Beyaz Saray’ın olaya müdahalesi etrafında şekillenen dış basında yer alan haberlerle boğuşan takımın bu karardan dolayı tedirgin olduğu izlenimini edindiğini söyledi.
"İlk tepkim, takıma geri döndüğüm için mutlu olduğumdu," dedi CBS'ye, "ama biraz düşünmeye başladığımda, bunun çok fazla tartışmaya yol açacağını anladım ve takım arkadaşlarımda biraz gerginlik görebiliyordum, çünkü bu çok benzersiz bir durum."
Şöyle devam etti: "Maça yaklaştıkça elimden geldiğince konsantre olmaya çalıştım, ama zordu. Dışarıdan gelen çok fazla gürültü vardı ve bundan kaçınmak zordu."
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ABD Futbolunun Geleceğine Bakış
Batson ayrıca ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası performansını genel olarak değerlendirdi ve programın bundan çıkardığı dersleri ele aldı. Bu tartışmanın bir parçası olarak, ABD Futbol Federasyonu, nihayetinde daha iyi bir eğitime yol açacak gençlik sisteminin kapsamlı bir şekilde yenilenmesinden başlayarak, işleri bir adım ileriye taşımaya kararlı olduğunu belirtiyor. Özellikle Wenger, bu eğitim ve ABD Erkek Milli Takımı’nın elitler arasına girmesi için gerekli süreç hakkında ayrıntılı olarak konuştu.
Batson için bu yaz, bu hedefe doğru atılmış bir adımdı, son adım değildi.
"Kadınlar tarafında Dünya Kupalarını kazanmaya devam edebilmemiz ve erkekler tarafında da bu kupalar için gerçekten rekabet edebilmemiz için yerine getirilmesi gereken pek çok şey var," dedi. "Odak noktamız, bunu başarabilmek için kendimizi en iyi konuma getirmektir. Elbette, A milli takımımızın performansları önemli; genç milli takımlarımızın durumu, daha geniş anlamda yetenek geliştirme sistemlerimizin durumu, yetenek keşfi ve geliştirme çalışmalarımızın durumu ve antrenör kadromuzun durumu da aynı derecede önemli.
"Umutlarımızdan biri de, taraftarlarımızı ve paydaşlarımızı önemli olan tüm konularda daha iyi bilgilendirebilmek. Arjantin gibi, İspanya gibi olmak ve finalde mücadele etmek istiyoruz."
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Pochettino kalacak mı?
Batson, bu görevi üstlenecek bir sonraki ismin henüz belirlenmediğini söyledi. Dünya Kupası’nın ardından hem baş antrenör Mauricio Pochettino hem de ABD Futbol Federasyonu, her iki tarafın da geleceğe ilişkin karar vermeden önce bir değerlendirme dönemi olacağını açıklamıştı. Batson, bu sürecin hâlâ devam ettiğini belirtti.
"Daha önce de belirttiğimiz gibi, Dünya Kupası'nın ardından bir ara verip dinlenip toparlanacaktık," dedi. "Fazla dinlenip toparlanma fırsatım olmadı, ancak görüşmeler konusunda heyecanlıyız. Uzun vadeli planlama konusunda aktif bir şekilde çalışıyorlar. Yakın zamandaki bir örnek olarak, U-23 takımındaki rolüyle ilgili olarak Steve [Cherundolo] ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve bu sürecin önemli bir parçasıyız. Genel olarak durumumuzdan memnunuz ve görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz."
- Getty Images Sport
"Dünya Kupası inanılmaz derecede başarılı geçti"
Dünya Kupası hâlâ devam ederken, Batson ve ABD Futbol Federasyonu, turnuvadaki rollerini değerlendirmek için bir haftadan biraz fazla bir süre geçirdiler. Birçokları için bu Dünya Kupası, yıllarca süren çalışmaların doruk noktasıydı; ancak federasyon açısından bakıldığında, bu daha çok büyüme yolunda atılan bir başka kilometre taşı olarak görülüyor.
Bu yol, özellikle önümüzdeki yıllarda ABD’de düzenlenecek daha fazla turnuva ile birlikte devam ediyor.
"ABD Futbol Federasyonu açısından bakıldığında, 2026 Dünya Kupası inanılmaz derecede başarılı oldu ve ABD'de futbolun gidişatını kökten değiştirdi," dedi. "94, 96 ve 99 yıllarını, yani o beş yıllık dönemi ve bunun bu ülkede bir futbol çağını başlatmak için ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu yaz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve 2031 Kadınlar Dünya Kupası’na doğru ilerlediğimizi hissediyoruz; nihai hedefimiz, ABD’nin dünyanın en büyük futbol ülkelerinden biri olmasını sağlamaktır.”
Bu yazki Dünya Kupası, Pazar günü New Jersey’de Arjantin ile İspanya arasında oynanacak maçla sona erecek. ABD Erkek Milli Takımı açısından bakıldığında, takım Eylül ayında Dünya Kupası sonrası ilk maçları için yeniden bir araya gelecek.
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