Batson, Perşembe günü Atlanta’da FIFA Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsène Wenger ve ABD Futbol Federasyonu Operasyon Direktörü Dan Helfrich ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu; üçlü, Dünya Kupası’nın ardından Amerikan futbolu için atılacak sonraki adımları özetledi. Tartışma sırasında Batson’a, ABD Milli Takımı’nın Belçika ile oynayacağı maç öncesinde Balogun’un bir maçlık cezasının kaldırılmasına yol açan süreç hakkında soru yöneltildi.

ABD Milli Takımı’nın 4-1 mağlup olduğu o maça giden günlerde, Trump ve diğer hükümet yetkilileri, başkanın Infantino’ya yaptığı telefon görüşmesi de dahil olmak üzere, konudaki müdahil olmalarını ayrıntılı olarak anlattılar. Bu müdahale, yurt içinde ve yurt dışında geniş çapta eleştirildi; özellikle Belçika, FIFA’nın kararından büyük rahatsızlık duydu.

Perşembe günü Batson’a, Beyaz Saray’ın bu konuya müdahil olmasının bir hata olup olmadığı ve bunun sınırı aşan bir adım olup olmadığı soruldu.

"Başkan, ne yapmak isterse onu yapabilir," dedi Batson. "Başkan, Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanıdır. Elbette, ülkenin dört bir yanındaki tüm taraftarlarımızın, nerede olurlarsa olsunlar, bize verdikleri destekten son derece minnettarız ve bu durumdan büyük heyecan duyuyoruz. Bunun ileride meyvesini vereceğini biliyoruz."

Batson sözlerine şöyle devam etti: “Bence bu kadar yoğun bir destek akışı inanılmazdı ve süreç boyunca birçok kez, bize haksız bir faul kararı verildiğini düşündüklerinde ya da bir şeylerin iyileştirilebileceğini hissettiklerinde telefonum adeta patladı. Bence bu, futbol kültürümüzün geliştiğinin bir işaretidir. İnsanlar önemsiyor ve bu konuların gündeme oturması, insanların spor programlarında daha önce futbolun asla ele alınmayacağı şekilde bu konuyu tartışması, bana göre sporumuzun gelişiminin bir göstergesidir."