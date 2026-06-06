AFP
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Başkan adayı tarafından yapılan ÖNEMLİ transfer açıklamasının ardından, Mason Greenwood’un sosyal medya paylaşımları Fenerbahçe’ye transfer olmak istediğini doğruluyor gibi görünüyor
Fenerbahçe'nin seçim vaadi, Greenwood'u gündeme taşıdı
Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Fenerbahçe başkan adayı Safi'nin Marsilya'nın forvet oyuncusu Greenwood ile şimdiden bir anlaşmaya vardığını iddia etmesiyle, Greenwood'un transferi için yapılan yarışta yeni bir gelişme yaşandı. Safi, kulübün başkanlık seçimleri öncesinde 24 yaşındaki oyuncuyu seçim kampanyasının önemli bir parçası haline getirdi. Aday, bir anlaşmanın hazırlandığını ve seçimi kazanması halinde bu anlaşmanın sonuçlandırılabileceğini açıkladı.
- AFP
Safi, anlaşmanın çoktan yapıldığını iddia ediyor
Safi, eski Manchester United oyuncusunu kadroya katma konusunda büyük bir güven duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Mason Greenwood ile bir anlaşmaya vardık. Seçimi kazanırsam bu anlaşma Haziran 2030'a kadar geçerli olacak."
Buna ek olarak Romano, Safi'nin Sporting CP'den Luis Suarez'i de takıma katacağını söyledi. Ancak, Safi'nin kulüp başkanı seçilene kadar resmi bir teklifte bulunması pek olası olmadığından, Portekiz kulübüyle transfer ücreti konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadı.
Greenwood, internette spekülasyonlara yol açıyor
Başkan adaylarının adının geçtiği transfer söylentileri genellikle seçim kampanyası kapsamında görmezden gelinebilirken, Greenwood bu söylentilere kendisi de körükle gitmiş oldu. Forvet oyuncusunun Safi’nin sosyal medya hesaplarını takip ettiği tespit edildi; bu durum, bu yaz Süper Lig’e geçişi gerçeğe dönüştürme konusunda karşılıklı bir ilgi olduğunu akla getiriyor.
Bu etkileşim, Greenwood'un sahadaki bireysel başarısına rağmen Fransa'daki geleceğinin giderek belirsizleştiği bir dönemde gerçekleşti. Geçen sezon ligde 16 gol atan forvet için Marsilya sportif direktörü Gregory Lorenzi, doğru bir teklif gelirse oyuncunun satılabileceğini şimdiden ima etti.@m.hakansafi
- AFP
Seçim sonucu, transferin sonucunu belirleyebilir
Şu anki odak noktası Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri; Safi'nin iddiaları, seçimi kazanmasına bağlı. Greenwood'u takip eden tek kulüp Fenerbahçe değil; Roma da bu forvetle anılıyor. Ancak, Türk kulübünün Şampiyonlar Ligi'ndeki şansı ve Safi'nin teklifinin olgunlaşmış olması, seçim sonucu onun lehine çıkarsa kulübün konumunu güçlendirebilir. Marsilya transferi kabul ederse, Manchester United da yeniden satış opsiyonundan faydalanabilir.