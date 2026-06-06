Başkan adayı tarafından yapılan ÖNEMLİ transfer açıklamasının ardından, Mason Greenwood’un sosyal medya paylaşımları Fenerbahçe’ye transfer olmak istediğini doğruluyor gibi görünüyor

Safi, eski Manchester United oyuncusunu kadroya katma konusunda büyük bir güven duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Mason Greenwood ile bir anlaşmaya vardık. Seçimi kazanırsam bu anlaşma Haziran 2030'a kadar geçerli olacak."

Buna ek olarak Romano, Safi'nin Sporting CP'den Luis Suarez'i de takıma katacağını söyledi. Ancak, Safi'nin kulüp başkanı seçilene kadar resmi bir teklifte bulunması pek olası olmadığından, Portekiz kulübüyle transfer ücreti konusunda henüz bir anlaşmaya varılamadı.