Sky'ın "Triple - Hagedorn Futbol Sohbeti" programında Hamann, süresi dolmak üzere olan sözleşmesinin uzatılması konusunda sürüklenen pazarlık sürecinde stoper oyuncusuna kısa sürede bir ültimatom verilmesi gerektiğini savundu: "Başka yolu yok."
"Başka yolu yok": BVB'ye Nico Schlotterbeck konusunda sert önlemler alınması tavsiye edildi
Hamann'a göre, Dortmund yetkilileri Schlotterbeck'e nihai kararını vermesi için "iki ila üç haftalık" bir süre tanımalı. "Sözleşme zaten birkaç haftadır masada. Önümüzdeki on ila 14 gün içinde onun kalıp kalmayacağını bilmek isteyeceklerini düşünüyorum."
Eski milli futbolcu, Schlotterbeck'in şu anda talep ettiği söylenen çıkış maddesinin tartışılmasını ise hiç anlayamıyor. Onun için bu söz konusu bile olamaz: "O zaman dükkanı kapatabilirler. Bunu hayatta hayal edemiyorum. Bu tam bir iflas ilanı olur."
Schlotterbeck, Dünya Kupası'ndan sonra "kesinlikle" çıkış maddesini istiyor
Son olarak, milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Lothar Matthäus, bu stoperin sözleşme imzalaması durumunda, Dünya Kupası'nda kendini gösterebilmek için yeni sözleşmesinde gelecek yaz için "mutlaka" bir çıkış maddesi olmasını istediğini bildirmişti.
Matthäus, "Böylece sonunda belki de Dortmund'da olduğundan daha fazla değer göreceği, daha büyük bir kulübe transfer olma fırsatı yakalayabilir" demişti.
Schlotterbeck'in Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Siyah-sarılar aylardır sözleşmenin uzatılması için çaba gösteriyor, ancak şu ana kadar başarısız oldular. Geçtiğimiz günlerde, DFB milli takımıyla Gana'ya karşı oynanan maçın ardından stoper oyuncusu yaklaşan bir anlaşmayı yalanlayınca, konu yeniden gündeme oturdu. Bu konuda, uzun süredir eski BVB spor direktörü Sebastian Kehl ile görüşmeler yaptığını, ancak şimdi onun halefi Ole Book ile konuşmak zorunda olduğunu belirtti.
Ricken, Schlotterbeck'e yönelik ültimatomu reddediyor
Kısa bir süre sonra Bild gazetesi, Schlotterbeck'in Kehl ile aslında çoktan anlaşmaya varılmış olan sözleşme şartlarını yeniden yukarı doğru revize edebilmek için yaptığı açıklamalarla Sarı-Siyahlıları kasten baskı altına aldığını yazdı.
Geçen hafta sonu VfB Stuttgart'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Schlotterbeck nihayet daha uzlaşmacı bir tavır sergiledi ve yakında karar vermek istediğini ima etti: "Lars (Ricken, ed. notu) ve Ole ile iyi bir görüşme yaptım. Bu hafta görüşmelere devam edeceğiz. O zaman, sanırım bir karar vermem çok uzun sürmeyecek."
Spor direktörü Ricken, 26 yaşındaki oyuncuya ültimatom verilmesinin söz konusu olmadığını zaten kısa süre önce açıklamıştı: "Bu bazı durumlarda mantıklı olabilir, ancak bu durumda değil. Görüşmeler o kadar saygılı ve gizli bir şekilde yürütülüyor ki, yapay bir şekilde baskı uygulamak istemiyoruz."