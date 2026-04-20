Michael Olise, sahada ilk günden beri FC Bayern için vazgeçilmez bir isim haline geldi. Crystal Palace'tan Münih'e transfer olduktan sonra dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri haline geldi. Ve bu durum, Anthony Gordon'un Alman şampiyonuna olası transferi üzerinde de dolaylı olarak etkili oluyor gibi görünüyor.
Çeviri:
Başka görüşmeler de planlanıyor: Michael Olise, FC Bayern'e dolaylı olarak büyük bir transferi mi sağlayacak?
Newcastle United'ın hücum oyuncusuna Münih ekibinin ilgisini daha önceden haber veren transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin iddia ettiği gibi, Olise'nin Münih'teki gelişimi, Gordon'un da Almanya'ya transfer olmaya açık bir tutum sergilemesini sağlamış.
Buna göre Gordon, Olise'nin Almanya'ya hızlı adaptasyonu ve gösterdiği performans nedeniyle FC Bayern'e transfer olmayı kariyerinde "mantıklı bir sonraki adım" olarak görüyor. Ayrıca Newcastle United, artık Gordon'un ayrılacağını hesaba katıyor ve şimdiden yedeğini arıyor.
Tavolieri'nin verdiği bilgilere göre, önümüzdeki haftalarda Bayern yetkilileri ile oyuncunun menajeri arasında, işbirliğinin kişisel şartlarını (maaş, sözleşme süresi vb.) belirlemek üzere yeni görüşmeler yapılacak. Kulüpler arasında henüz kesin bir transfer ücreti konusu gündeme gelmemiş, bu konudaki görüşmeler henüz başlangıç aşamasında.
- Getty Images
Anthony Gordon'un FC Bayern'in "en çok istediği aday" olduğu iddia ediliyor: Peki transfer ücreti ne olacak?
Ancak, özellikle fahiş bir transfer ücreti, Magpies ile FCB arasında olası bir anlaşmanın en önemli pürüzü olabilir. BBC'ye göre Newcastle, Gordon'un sözleşme süresini (2030'a kadar) göz önünde bulundurarak en az 80 milyon euro istiyor; Bayern ise en fazla 60 ila 70 milyon euro ödeyebileceğini düşünüyor. Kulüplerin beklentileri arasındaki bu fark, sonuçta çok büyük olabilir.
Bayern'in avantajı: BBC'ye göre Gordon, Alman şampiyonunun kendisinin yeteneklerini çok takdir ettiğinin farkında ve bu nedenle Bundesliga'ya transfer olmaya açık. Bu nedenle de içeriden gelen bilgiler, Gordon'un FCB'ye transfer olma şansını oldukça yüksek olarak değerlendiriyor.
Sky, geçtiğimiz Pazartesi günü, Münih ekibinin sol kanatta Luis Diaz'ın yedeği ve rakibi olacak, aynı zamanda Kane'in yerine forvet olarak da oynayabilecek bir oyuncu arayışında olduğunu ve Gordon'un menajerleriyle "çok somut" görüşmeler yaptığını bildirmişti. Dribbling yeteneği güçlü ve ok gibi hızlı olan bu hücum oyuncusunun, Bayern'in hücum hattındaki boş pozisyonlar için "mutlak tercih edilen aday" olduğu belirtildi.
Bayern'in yanı sıra Arsenal ve Liverpool da potansiyel alıcılar olarak görülüyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano daha önce, Magpies'in Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaptırımlardan kaçınmak için en az bir üst düzey oyuncuyu elinden çıkarmak zorunda kalacağını bildirmişti. Gordon'un yanı sıra Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali de bu konuda potansiyel satış adayları olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Anthony Gordon'ın Newcastle United'daki gizemli ayrılışı
Gordon, Ocak 2023'te yaklaşık 45 milyon euro transfer ücreti karşılığında Everton'dan Newcastle'a transfer oldu. Geçen yıl burada Carabao Kupası'nı kazanan Gordon, Eddie Howe'un takımında mutlak bir ilk 11 oyuncusu ve kilit isimdir. Bu sezon 46 resmi maçta 17 gol ve 5 asist kaydetti; ancak bu 17 golün dokuzu penaltıdan geldi.
Geçen hafta sonu Magpies'in AFC Bournemouth'a 1-2 yenildiği maçta Gordon, sürpriz bir şekilde teknik direktör Eddie Howe'un kadrosunda yer almadı. Resmi açıklamaya göre bunun nedeni ufak bir sakatlıktı, ancak Telegraph gazetesi bunun teknik direktörün disiplin önlemi olduğunu da öne sürüyor. Howe, bir gün önce sadece "kulübe tam anlamıyla bağlı" oyunculara güveneceğini açıklamıştı. Birkaç saat sonra Gordon'un adı kadroda yer almıyordu.
Anthony Gordon'un bu sezonki istatistikleri
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar Kırmızı Kartlar 46 17 5 1