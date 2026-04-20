Başka görüşmeler de planlanıyor: Michael Olise, FC Bayern'e dolaylı olarak büyük bir transferi mi sağlayacak?

Ancak, özellikle fahiş bir transfer ücreti, Magpies ile FCB arasında olası bir anlaşmanın en önemli pürüzü olabilir. BBC'ye göre Newcastle, Gordon'un sözleşme süresini (2030'a kadar) göz önünde bulundurarak en az 80 milyon euro istiyor; Bayern ise en fazla 60 ila 70 milyon euro ödeyebileceğini düşünüyor. Kulüplerin beklentileri arasındaki bu fark, sonuçta çok büyük olabilir.

Bayern'in avantajı: BBC'ye göre Gordon, Alman şampiyonunun kendisinin yeteneklerini çok takdir ettiğinin farkında ve bu nedenle Bundesliga'ya transfer olmaya açık. Bu nedenle de içeriden gelen bilgiler, Gordon'un FCB'ye transfer olma şansını oldukça yüksek olarak değerlendiriyor.

Sky, geçtiğimiz Pazartesi günü, Münih ekibinin sol kanatta Luis Diaz'ın yedeği ve rakibi olacak, aynı zamanda Kane'in yerine forvet olarak da oynayabilecek bir oyuncu arayışında olduğunu ve Gordon'un menajerleriyle "çok somut" görüşmeler yaptığını bildirmişti. Dribbling yeteneği güçlü ve ok gibi hızlı olan bu hücum oyuncusunun, Bayern'in hücum hattındaki boş pozisyonlar için "mutlak tercih edilen aday" olduğu belirtildi.

Bayern'in yanı sıra Arsenal ve Liverpool da potansiyel alıcılar olarak görülüyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano daha önce, Magpies'in Finansal Fair Play kuralları nedeniyle yaptırımlardan kaçınmak için en az bir üst düzey oyuncuyu elinden çıkarmak zorunda kalacağını bildirmişti. Gordon'un yanı sıra Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali de bu konuda potansiyel satış adayları olarak görülüyor.