AFP
Çeviri:
'Başka bir seviyede' - Hansi Flick, inanılmaz Barcelona yıldızı Raphinha'yı övgü yağmuruna tuttu
Flick, Raphinha'yı dünya klasında olarak övdü
Barcelona Teknik Direktörü Flick, Raphinha’ya duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi ve Brezilyalı oyuncuyu, dünya futbolunun zirvesine ulaşmış "inanılmaz" bir yetenek olarak nitelendirdi. Bu yaz Atletico Madrid'in Julian Alvarez'ini transfer etme girişiminde başarısız olan Flick, Robert Lewandowski ile Ferran Torres'in ayrılıklarının ardından eski Leeds United yıldızını santrfor pozisyonuna çekme yönünde cesur bir karar aldı. Bu taktik değişiklik, La Liga lideri için hemen karşılığını verdi.
Pazar günü Levante ile oynanacak lig maçı öncesinde basın mensuplarına konuşan Flick, 29 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı. Alman teknik adam, "Rapha harika oynadı. O başka bir seviyede, inanılmaz. Böyle oynadığında, bana göre dünyanın en iyi oyuncularından biri" dedi.
- Getty Images Sport
Derinlik ve taktiksel esneklik
Raphinha, sezona LaLiga'da üst üste dört galibiyet ve hafta ortasında Şampiyonlar Ligi zaferiyle başlayan hücum hattının odak noktası haline gelirken, Flick kadrosunun önemli bir derinliğe sahip olduğunu vurguladı. Eski Leeds United kanat oyuncusu, yeni rolünde yıkıcı bir başlangıca imza attı; beş maçta sekiz gol kaydederken, Lamine Yamal, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi isimlerle birlikte Avrupa'nın en çok korkulan hücum hatlarından birini oluşturdu.
Flick, merkezdeki diğer seçeneklerine değinirken kadrosunun çok yönlülüğünü anlattı. "Raphinha, Gabby ve Hamza üç farklı profil, ancak oynayabileceğimiz başka yollar da var" dedi. "Anthony ve Karim de bu pozisyonda oynayabilir. Ya da Dani Olmo. Dani, son iki yılda bize orada oynayabileceğini gösterdi, Fermin Lopez için de aynı şey geçerli. Çok fazla seçeneğimiz var."
Cubarsi ve savunmadaki sağlamlık
Manşetler Raphinha ve Yamal'ın hücumdaki yaratıcılığıyla dolup taşsa da Flick, takımın savunmadaki gelişimine de değinmeyi ihmal etmedi. Alman teknik adam, olgunluğu ve fiziksel gelişimi nedeniyle genç yıldız Pau Cubarsi'yi özellikle öne çıkardı. Genç savunmacı, bu sezon şu ana kadar yalnızca üç gol yiyen savunma hattının değişmez isimlerinden biri oldu ve hücum oyuncularının ileride kendilerini özgürce ifade etmeleri için zemini hazırladı.
Flick, savunma metriklerine dair detaylı bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: "Her maçta sahip olduğumuz xG'ye [beklenen gol] baktığımda bu iyi, ama bize karşı olan xG de geçen sezona göre çok daha iyi. Bu bize çok yardımcı oluyor. Benim için, Dünya Kupası'ndan sonra [Cubarsi] fantastik oynadı. Benim için şu anda başka bir seviyede oynuyor. Özgüvene sahip olmasından gerçekten çok mutluyum, ama aynı zamanda çok da odaklanmış durumda. Vücudu açısından da fiziksel olarak gelişti. Bu çok önemli, özellikle de bu pozisyon için. Topla da gerçekten çok iyi oynuyor, bu da bize çok yardımcı oluyor, bu yüzden bu harika."
- Getty Images Sport
Galibiyet ivmesini sürdürmek
Barcelona, pazar günü liderlik koltuğundaki yüzde 100’lük serisini sürdürmek için Levante deplasmanına gidiyor. Katalan ekibi şu anda Alaves’in iki puan önünde, sezonun başında zaten puan kaybı yaşayan ezeli rakibi Real Madrid’in ise üç puan önünde yer alıyor.
Flick’in, Avrupa’daki maçlarının ardından yeni bir sakatlık sorunu olmadığını doğrulamasıyla birlikte yaklaşan karşılaşma öncesinde kadro durumu istikrarını koruyor. Uzun süredir sakat olan Frenkie de Jong ve Roony Bardghji, maç kadrosundaki tek önemli eksikler olmaya devam ediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun