Manşetler Raphinha ve Yamal'ın hücumdaki yaratıcılığıyla dolup taşsa da Flick, takımın savunmadaki gelişimine de değinmeyi ihmal etmedi. Alman teknik adam, olgunluğu ve fiziksel gelişimi nedeniyle genç yıldız Pau Cubarsi'yi özellikle öne çıkardı. Genç savunmacı, bu sezon şu ana kadar yalnızca üç gol yiyen savunma hattının değişmez isimlerinden biri oldu ve hücum oyuncularının ileride kendilerini özgürce ifade etmeleri için zemini hazırladı.

Flick, savunma metriklerine dair detaylı bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: "Her maçta sahip olduğumuz xG'ye [beklenen gol] baktığımda bu iyi, ama bize karşı olan xG de geçen sezona göre çok daha iyi. Bu bize çok yardımcı oluyor. Benim için, Dünya Kupası'ndan sonra [Cubarsi] fantastik oynadı. Benim için şu anda başka bir seviyede oynuyor. Özgüvene sahip olmasından gerçekten çok mutluyum, ama aynı zamanda çok da odaklanmış durumda. Vücudu açısından da fiziksel olarak gelişti. Bu çok önemli, özellikle de bu pozisyon için. Topla da gerçekten çok iyi oynuyor, bu da bize çok yardımcı oluyor, bu yüzden bu harika."