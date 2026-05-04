İspanyol AS gazetesinin haberine göre, geçen yılın sonunda 53 yaşındaki Fransız teknik adam ile Florentino Pérez arasında görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerde Zidane, Real Madrid Başkanı'na Bernabéu'ya geri dönme teklifini reddetmişti.
Başka bir hedef gözünde: Zinedine Zidane'ın Real Madrid'e dönüşü reddettiği iddia ediliyor
Buna göre Perez, o dönemde zaten gözden düşmüş olan Xabi Alonso'nun halefi olarak "Zizou"yu hedeflemiş. Ancak Zidane, önümüzdeki yaz Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'tan Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü devralacağına dair söz vermişti. Bu nedenle Madrid ekibine geri dönmesi söz konusu bile değildi.
Ocak ayında Alonso'nun kovulmasının ardından, onun yerine Alvaro Arbeloa Real Madrid'in başına geçti, ancak onun yönetiminde de işler pek yolunda gitmiyor. İspanya Ligi'nde ezeli rakibi Barcelona'nın 12 puan gerisinde olan Real Madrid, önümüzdeki hafta sonu oynanacak Clasico maçında şampiyonluğu kesin olarak kaybedebilir.
Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde FC Bayern Münih'e karşı iki kez kıl payı yenilerek elenmişlerdi. Bu, Real için üst üste ikinci şampiyonluksuz yıl olacaktı, bu yüzden Albeloa'nın da yine kovulacağı söyleniyor.
Real Madrid'de "patlama havası" mı var?
Ayrıca, Madrid ekibinin iç ortamının en dip noktaya ulaştığına dair haberler medyada sık sık yer alıyor. Mundo Deportivo gazetesi kısa süre önce Real Madrid soyunma odasında "patlamaya hazır bir atmosfer" olduğunu ve gerginliğin azalacağına dair bir işaret görünmediğini yazdı.
Haberde, "Kraliyetin soyunma odası tam bir barut fıçısına dönüştü" denildi. Uzun süredir oyuncular arasında gerginlik olduğu konuşuluyor, ayrıca Arbeloa'nın çalışmalarından memnuniyetsizlik de var. Özellikle yıldız oyuncular Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ın son haftalarda sık sık ortalığı karıştırdığı, hatta kendi aralarında da gerginlik yarattığı söyleniyordu.
Alvaro Arbeloa'nın yerini kim alacak?
Zidane, 2001 ile 2016 yılları arasında aktif futbolcu olarak, daha sonra da 2016 ile 2018 ve 2019 ile 2021 yılları arasında teknik direktör olarak Real Madrid'de görev yaptı. Onun yönetiminde Los Blancos, aralarında üç üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan birçok başarıya imza attı. O zamandan beri Fransız teknik adam, teknik direktörlük görevinden uzak.
Bazı medya kaynaklarına göre Real Madrid yönetimi, yılın başında Xabi Alonso'dan görevi devralan Arbeloa'nın yerine geçecek bir isim arayışında. The Athletic'e göre, Başkan Florentino Perez'in tercihi, dağınık takıma yeniden disiplin aşılamak için Jose Mourinho. Mourinho, bu söylentiye kısa süre önce sakin bir şekilde tepki göstererek, "Real Madrid'den hiç kimsenin" kendisiyle konuşmadığını vurguladı.
Son zamanlarda, Fransa'nın görevinden ayrılan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Jürgen Klopp veya Massimliano Allegri gibi isimler de adaylar arasında gösteriliyor.