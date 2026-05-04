Başka bir hedef gözünde: Zinedine Zidane'ın Real Madrid'e dönüşü reddettiği iddia ediliyor

Buna göre Perez, o dönemde zaten gözden düşmüş olan Xabi Alonso'nun halefi olarak "Zizou"yu hedeflemiş. Ancak Zidane, önümüzdeki yaz Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'tan Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü devralacağına dair söz vermişti. Bu nedenle Madrid ekibine geri dönmesi söz konusu bile değildi.

Ocak ayında Alonso'nun kovulmasının ardından, onun yerine Alvaro Arbeloa Real Madrid'in başına geçti, ancak onun yönetiminde de işler pek yolunda gitmiyor. İspanya Ligi'nde ezeli rakibi Barcelona'nın 12 puan gerisinde olan Real Madrid, önümüzdeki hafta sonu oynanacak Clasico maçında şampiyonluğu kesin olarak kaybedebilir.

Şampiyonlar Ligi'nde ise çeyrek finalde FC Bayern Münih'e karşı iki kez kıl payı yenilerek elenmişlerdi. Bu, Real için üst üste ikinci şampiyonluksuz yıl olacaktı, bu yüzden Albeloa'nın da yine kovulacağı söyleniyor.