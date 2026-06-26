Başka bir gezegenden gelen transfer: Manchester City, Nottingham Forest’tan Anderson’ı 134 milyon karşılığında transfer etti

2002 doğumlu orta saha oyuncusu Elliot Anderson, kariyeri boyunca bugüne kadar Newcastle, Bristol Rovers ve Nottingham Forest takımlarında forma giydi. Anderson, Nottingham formasıyla son iki sezonda 96 maça çıktı ve 6 gol attı. İngiltere milli takımında ise bugüne kadar 11 kez forma giydi; bu sayıya, İngiltere’nin devam eden Dünya Kupası’nda oynadığı ilk iki maç da dahildir.