Fabrizio Romano'nunX'te aktardığına göre, Manchester City bugün Elliot Anderson için New York'ta sağlık kontrolü randevusu ayarladı. Anlaşma, bonuslar hariç 116 milyon sterlin (134 milyon euro) tutarında olacak ve Nottingham Forest ile tüm detaylar üzerinde mutabık kalındı.
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Başka bir gezegenden gelen transfer: Manchester City, Nottingham Forest’tan Anderson’ı 134 milyon karşılığında transfer etti
2002 doğumlu orta saha oyuncusu Elliot Anderson, kariyeri boyunca bugüne kadar Newcastle, Bristol Rovers ve Nottingham Forest takımlarında forma giydi. Anderson, Nottingham formasıyla son iki sezonda 96 maça çıktı ve 6 gol attı. İngiltere milli takımında ise bugüne kadar 11 kez forma giydi; bu sayıya, İngiltere’nin devam eden Dünya Kupası’nda oynadığı ilk iki maç da dahildir.