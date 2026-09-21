Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun La Liga'dan ayrılmasıyla imkânsız sayıların döneminin kapandığını, bir sezonda 48 ve 50 gol gibi rakamlara ulaşmanın artık geçmişte kaldığını düşünüyorlardı.

Ancak Raphinha, bu dosyayı kimsenin beklemediği bir şekilde yeniden açmaya karar verdi.





Yalnızca ilk 7 maçta 12 gol. Bu rakam, Brezilyalı yıldızı ancak oyunun devlerinin girebildiği bir bölgeye taşıyor ve sezonun ilk haftalarından itibaren onu Cristiano Ronaldo ile Messi'nin izlerinin peşine düşürüyor.

İşin ilginç yanı, bu gol patlamasının, Ballon d'Or'un 30 kişilik aday listesinden çıkarılmasıyla büyük bir şok yaşadığı döneme denk gelmesi.

Ancak Raphinha söz düellolarına girmedi, ateşli açıklamalara ihtiyaç duymadı ve yanıt vermenin en acımasız yolunu seçti: goller.

Ve şimdi, La Liga savunmalarını yiyip bitiren bir canavara dönüştükten sonra soru şu: Raphinha, bu müsabakaya Messi ve Ronaldo dönemini geri getirip yıllardır ulaşılması imkânsız gibi görünen o rakamın kapısını çalabilir mi?