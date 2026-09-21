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Başka bir çağın canavarı: Raphinha, Messi ve Ronaldo'nun omuzlarında intikam için hazırlanıyor

FEATURES
Ballon d'Or
Raphinha
C. Ronaldo
L. Messi
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
Brezilya
Portekiz
Arjantin
İspanya

Brezilyalı yıldız saatin akrebini geriye döndürebilecek mi?

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun La Liga'dan ayrılmasıyla imkânsız sayıların döneminin kapandığını, bir sezonda 48 ve 50 gol gibi rakamlara ulaşmanın artık geçmişte kaldığını düşünüyorlardı.

Ancak Raphinha, bu dosyayı kimsenin beklemediği bir şekilde yeniden açmaya karar verdi.


Yalnızca ilk 7 maçta 12 gol. Bu rakam, Brezilyalı yıldızı ancak oyunun devlerinin girebildiği bir bölgeye taşıyor ve sezonun ilk haftalarından itibaren onu Cristiano Ronaldo ile Messi'nin izlerinin peşine düşürüyor.

İşin ilginç yanı, bu gol patlamasının, Ballon d'Or'un 30 kişilik aday listesinden çıkarılmasıyla büyük bir şok yaşadığı döneme denk gelmesi.

Ancak Raphinha söz düellolarına girmedi, ateşli açıklamalara ihtiyaç duymadı ve yanıt vermenin en acımasız yolunu seçti: goller.

Ve şimdi, La Liga savunmalarını yiyip bitiren bir canavara dönüştükten sonra soru şu: Raphinha, bu müsabakaya Messi ve Ronaldo dönemini geri getirip yıllardır ulaşılması imkânsız gibi görünen o rakamın kapısını çalabilir mi?

  • Bu çağa ait olmayan bir rakam

    Raphinha'nın durumunu açıklamak için tek başına rakamlar yeterli; zira Brezilyalı yıldız La Liga'daki ilk 7 maçında 12 gol kaydetti; yani maç başına 1,71 gol ortalamasıyla.

    Bu başlangıcın büyüklüğünü anlamak için, onu Messi ve Ronaldo'nun bu yüzyıldaki en iyi başlangıçlarının yanına koymak yeterli.

    Cristiano Ronaldo 2014-2015 sezonunda Real Madrid ile ilk 7 maçında 13 gol atarken, Messi 2017-2018 sezonunda aynı sayıda maçta 11 gol kaydetti.

    Dolayısıyla Raphinha sıradan rakamların peşinde değil; sezonuna, La Liga'daki rekorları adeta kendi kişisel mülkiyetleri haline getiren oyuncuların tarzında başladı.

    Basit bir hesap ise bu başlangıcın çılgınlığını daha da ortaya koyuyor.

    Raphinha maç başına 1,71 gol ortalamasını 38 hafta boyunca korursa, teorik olarak 65 gole ulaşacak.

    Elbette bu, sezon sonuna dair bir tahmin olarak değerlendirilemez; ancak sadece bu hesabı yapmak bile başladığı ortalamanın hangi düzeye ulaştığını gösteriyor.

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  • Messi ve Ronaldo zirvesi

    Raphinha rekoru hayal etmeden önce, Messi ve Ronaldo'nun yarattığı zirveye bakması gerekiyor.

    Lionel Messi, 2011-2012 sezonunda La Liga'da 50 gol atarak turnuva tarihinde bir sezonda atılan en fazla gol rekorunu elinde tutuyor; onun ardından ise 2014-2015 sezonunda Real Madrid ile 48 gol kaydeden Cristiano Ronaldo geliyor.

    İşin ilginç yanı, bu iki rekorun sahiplerinin ayrılmasıyla birlikte La Liga'dan çoktan gitmiş bir döneme ait olması.

    O çağın sona ermesinden bu yana, 40 gol barajına ulaşmak nadir bir olay hâline geldi; 50 gol ise turnuvanın gerçekliğinden uzak görünen bir rakama dönüştü.

    Ancak Raphinha şimdi bu yasak bölge hakkında yeniden konuşulmasını sağlıyor.

    Messi'nin rekorunu kırmak için her 7 maçta 12 gol temposunu sürdürmesine gerek yok; 51 gole ulaşmak isterse, mevcut 12 golünün ardından kalan 31 maçta 39 gole ihtiyacı var, yani maç başına 1,26 gol ortalaması.

  • Suarez, Mbappe ve Lewandowski: Aradaki fark çok büyük

    Messi ve Ronaldo'nun ardından gelen büyük golcüler bile o dönemin çılgınlığını tekrar edemedi.

    Luis Suárez, 2015-2016 sezonunda Barcelona ile olağanüstü bir sezon geçirdi ve La Liga'da 40 gol atarak bu turnuvadaki en yüksek gol sayısına ulaştı.

    Kylian Mbappé ise Real Madrid ile 2024-2025 sezonunda 31 gole ulaştı, ardından bir sonraki sezon 25 golle turnuvanın gol kralı olarak yeniden taçlandı.

    Robert Lewandowski'nin La Liga'daki en iyi sezonu ise 23 gol attığı 2022-2023 sezonuydu.

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  • En büyük intikam: 30 kişilik listeden Ballon d'Or hayaline

    Hikaye tam da burada daha heyecanlı bir hâl alıyor.

    Raphinha, bir önceki edisyonda beşinci sıraya kadar yükselmesine rağmen Ballon d'Or'un 30 kişilik aday listesine giremeyen en dikkat çekici isimlerden biriydi.

    Orada bulunmayı hak edip etmediğine dair uzun bir tartışmaya girmek yerine, yanıtını sahada verdi: 7 maçta 12 gol.

    Bunlar yalnızca sezona iyi başlamış bir oyuncunun rakamları değil; önünde sıra dışı bir senaryonun kapısını açan bir başlangıç. Bu senaryo, Brezilyalı yıldızın 2027 Ballon d'Or aday listesine geri dönmesiyle sona ermeyecek, aksine ödülün kendisini kazanmasıyla da sonuçlanabilir.

    Burada şunu da belirtelim ki, bu eleme kararının onun için gerçekten ek bir yakıta dönüşüp dönüşmediğini bilmek mümkün değil, ancak sahada olan biten intikam hikayesine tüm unsurlarını kazandırıyor.

    Sonuç olarak Messi ve Ronaldo La Liga'dan ayrıldı ve onlarla birlikte artık kolay kolay göremediğimiz gol ortalamaları da gitti; fakat yalnızca 7 maçın ardından Raphinha, kimsenin beklemediği bir soruyu ortaya attı: Ya zaman geriye sarsaydı?

    Şimdilik yanıt ne açıklamalarda ne de adaylıklarda. Yanıt, Raphinha'nın ayaklarında.