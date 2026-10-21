Karşılaşma, 1936'da Başkan Jose Antonio Aguirre yönetiminde kurulan ilk özerk Bask Hükümeti'nin 90. yıl dönümünü anıyor. Aguirre, daha sonra İspanya İç Savaşı sırasında Avrupa ve Amerika kıtalarında turneye çıkması için 1937'de Euzkadi takımını kurdu. Ayrıca söz konusu Güney Amerika ülkesi, Francisco Franco'nun diktatörlüğünden kaçan binlerce siyasi sürgüne kucak açmış olması nedeniyle bölgeyle köklü tarihî bağlara sahip.

Resmî açıklamasında karşılaşmanın daha geniş anlamını vurgulayan Bask Futbol Federasyonu, şunları söyledi: “İlk Bask Hükümeti'nin 90. yıl dönümü etkinlikleri programında yer alan bu organizasyon, sportif boyutunun ötesinde, karşılıklı alışverişler, göçler, misafirperverlik ve kültürel bağlarla örülü uzun bir geçmişin birleştirdiği iki toplum arasındaki ilişkilerin kutlanmasını amaçlıyor.”