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Adhe Makayasa
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Bask Ülkesi millî takımı, kasım ayında San Mames'te oynanacak tarihi hazırlık maçında Venezuela'yı ağırlamaya hazırlanıyor

Hazırlık Maçları
Athletic Bilbao
Venezuela
Real Sociedad
Deportivo Alaves
La Liga

Bask Bölgesi temsilî takımı, Bilbao’da Güney Amerikalı bir rakiple özel bir hazırlık maçı oynayacağını doğrulamasının ardından gelecek ay yeniden uluslararası sahneye çıkacak. Euskal Selekzioa, kültürel açıdan büyük önem taşıyan karşılaşmada 14 Kasım’da Venezuela’yı Athletic Club’ın simge hâline gelmiş stadında ağırlayacak.

  • Bilbao, tarihi bir uluslararası hazırlık maçına ev sahipliği yapıyor

    Başkan Xabier Goni yönetimindeki Bask Futbol Federasyonu, Euskal Selekzioa'nın 14 Kasım Cumartesi günü Athletic'in stadında Venezuela ile karşılaşacağını doğruladı. Bu, takımın geçen yıl 15 Kasım'da 51.396 kişilik rekor seyirci önünde Filistin'i 3-0 yenmesinden bu yana ilk maçı olacak. Jagoba Arrasate'nin öğrencileri o karşılaşmayı Unai Elgezabal, Gorka Guruzeta ve Urko Izeta'nın golleriyle kazanmıştı.

  • imago-sport-1069282322.jpgRicardo Larreina Amador

    Kültürel bağlar iki ülkeyi birleştiriyor

    Karşılaşma, 1936'da Başkan Jose Antonio Aguirre yönetiminde kurulan ilk özerk Bask Hükümeti'nin 90. yıl dönümünü anıyor. Aguirre, daha sonra İspanya İç Savaşı sırasında Avrupa ve Amerika kıtalarında turneye çıkması için 1937'de Euzkadi takımını kurdu. Ayrıca söz konusu Güney Amerika ülkesi, Francisco Franco'nun diktatörlüğünden kaçan binlerce siyasi sürgüne kucak açmış olması nedeniyle bölgeyle köklü tarihî bağlara sahip.

    Resmî açıklamasında karşılaşmanın daha geniş anlamını vurgulayan Bask Futbol Federasyonu, şunları söyledi: “İlk Bask Hükümeti'nin 90. yıl dönümü etkinlikleri programında yer alan bu organizasyon, sportif boyutunun ötesinde, karşılıklı alışverişler, göçler, misafirperverlik ve kültürel bağlarla örülü uzun bir geçmişin birleştirdiği iki toplum arasındaki ilişkilerin kutlanmasını amaçlıyor.”

  • Kuşakların buluşması kusursuz sicili pekiştiriyor

    Gelecek ayki karşılaşma, iki takımın dördüncü randevusu olacak. Ev sahibi ekip, Haziran 2007'de San Cristobal'da deplasmanda aldığı 4-3'lük galibiyetin, Aralık 2010'da eski San Mames'te kazandığı 3-1'lik maçın ve Ekim 2018'de Mendizorrotza'da elde ettiği 4-2'lik galibiyetin ardından rakibine karşı üçte üçlük bir rekora sahip.

    Bilbao'daki yaklaşan karşılaşmanın daha geniş kapsamlı amacını açıklayan Bask Federasyonu şunları ekledi: "Bu yeni maç, farklı kuşakları futbol etrafında bir araya getirmeyi ve Euskal Selekzioa'nın halklar arasında da bir buluşma noktası olabileceğini göstermeyi amaçlıyor."

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    En üst ligdeki yıldızlar kasım ayı kadrosunun başını çekiyor

    Resmî FIFA milli maç takviminde düzenlenecek karşılaşma için ev sahibi ekip 13 Kasım'da Lezama'da toplanacak ve İspanya kadrosuna seçilmeyen Athletic, Real Sociedad, Osasuna ve Alaves oyuncularını kadrosuna çağırabilecek. Ancak Segunda División fikstürü milli arada da devam ettiği için SD Eibar oyuncuları kadroda yer alamayacak. Konuk takımın teknik direktörü Oswaldo Vizcarrondo ise orta saha oyuncusu Yangel Herrera ile Real Sociedad'ın sağ beki Jon Mikel Aramburu'ya güvenecek.