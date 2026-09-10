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Başınızı çevirin, Manchester City taraftarları! Kevin De Bruyne, Mikel Arteta'nın takımının Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi dağıtmasının ardından Arsenal'e en büyük iltifatı yaptı
Odegaard, Avrupa'daki açılış galibiyetini garantiledi
Arteta'nın ekibi, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında Stadio Diego Armando Maradona'da Napoli'yi bunaltarak gücünü ortaya koydu. Konuk ekip, İtalya'da oyunu kontrol etti ve kilidi sonunda açmadan önce etkileyici şekilde 26 şut çekti.
Büyük üstünlüğüne rağmen Premier League şampiyonu, ilk etapta dirençli ev sahibi savunması ve kendi cömertliğinin bedelini ödedi. Aranan gol nihayet 75. dakikada Arsenal kaptanı Martin Odegaard'ın ağları bulmasıyla geldi; bu gol zorlu geçen maçta 1-0'lık galibiyeti getirdi ve Arsenal'ın tüm kulvarlardaki galibiyet serisini beş maça çıkardı.
- LaPresse
De Bruyne ve Allegri, Arsenal'ın üstünlüğünü kabul etti
De Bruyne, maçın bitiş düdüğünün ardından CBS Sports'a konuşurken kendisine şu soru yöneltildi: "Bana öyle geliyor ki Napoli gerçekten iyi bir maç çıkardı ama rakibiniz şu anda belki de dünyanın en iyi takımı?" Eski Manchester City oyun kurucusu, bu iddiayı doğrulamakta tereddüt etmedi. "Katılıyorum, onlar İngiltere şampiyonu ve son Şampiyonlar Ligi finalini penaltılarla kaybettiler, bu yüzden ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz" itirafında bulundu.
Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri de orta sahasının görüşlerine katıldı ve konuk ekibin üst düzey kalitesine dikkat çekti. "Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı iyi bir maç oynadık" diyen İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarı oldukça dengeliydi, ardından ikinci yarıda tempoyu yükselttiler. Bence bu akşam sıra dışı bir rakibe karşı iyi bir performans sergiledik."
Napoli'nin düşüşü, ilerleme işaretlerine rağmen sürüyor
Napoli açısından bu dar mağlubiyet, kötü gidişatı daha da ağırlaştırdı. Serie A ekibi böylece üst üste üçüncü maçını kaybetti; Avrupa'daki bu yenilginin öncesinde ligde Como ve Inter karşısında da hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetler gelmişti. Ancak De Bruyne, üst düzey rakiplere karşı sergilenen savunma direncinin gelişim için bir temel oluşturduğunu düşünüyor.
De Bruyne, "Bence aslında iyi iş çıkardık, oynamaya çalıştığımızda pozisyonlar ürettiğimiz anlar oldu, tabii ki bazen geride kalmak zorundaydık ve ikinci yarıda onlara biraz fazla alan verdik, çok derine gömüldük" dedi. "Ama bundan sonra yine anlarımız oldu, ilk birkaç maçta gördüğüme kıyasla benim için bu bir gelişim. Daha iyi oynamaya başlıyoruz, bu da iyi bir şey."
- Getty Images Sport
Zıt sınamalar bekliyor
Arsenal, bu hafta sonu Premier League’e dönüşünde Sunderland ile Stadium of Light’ta karşı karşıya gelirken kusursuz başlangıcını sürdürmeye çalışacak. Arteta’nın ekibi, Avrupa’daki üstünlüğünü tekrarlayıp iç sahnedeki konumunu sağlamlaştırmak için açık ara favori olarak gösteriliyor.
Buna karşılık Napoli, endişe verici düşüşünü acilen durdurmak zorunda. Allegri’nin ekibi pazar günü Bologna’yı ağırlayacak; moralleri yükseltmek ve taraftarı önünde süren üç maçlık mağlubiyet serisine son vermek için galibiyetten başka bir sonuç yeterli olmayacak.
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