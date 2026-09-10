De Bruyne, maçın bitiş düdüğünün ardından CBS Sports'a konuşurken kendisine şu soru yöneltildi: "Bana öyle geliyor ki Napoli gerçekten iyi bir maç çıkardı ama rakibiniz şu anda belki de dünyanın en iyi takımı?" Eski Manchester City oyun kurucusu, bu iddiayı doğrulamakta tereddüt etmedi. "Katılıyorum, onlar İngiltere şampiyonu ve son Şampiyonlar Ligi finalini penaltılarla kaybettiler, bu yüzden ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz" itirafında bulundu.

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri de orta sahasının görüşlerine katıldı ve konuk ekibin üst düzey kalitesine dikkat çekti. "Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı iyi bir maç oynadık" diyen İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yarı oldukça dengeliydi, ardından ikinci yarıda tempoyu yükselttiler. Bence bu akşam sıra dışı bir rakibe karşı iyi bir performans sergiledik."



