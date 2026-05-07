Buna göre Piqué, "hakemlere karşı hafif şiddet" uyguladığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş, ancak fiziksel bir saldırı gerçekleşmemiş. Hakem Alonso De Ena Wolf’un resmi raporunda, Piqué’nin ana hakem ile yardımcı hakemlere sözlü saldırıda bulunup tehdit ettiği belirtiliyor.

39 yaşındaki Pique'nin hakemlere "Size bir şey olmasın diye eskortla çıkın. Başka bir ülkede sizi mahvederlerdi, ama burada, Andorra'da biz medeni bir ülkeyiz" dediği belirtiliyor.

Bunun üzerine İspanya Futbol Federasyonu, Pique'ye altı maçlık bir ceza verdi. Ayrıca, "sporcunun haysiyetini ve saygınlığını zedeleyen açık ve aleni davranışları" nedeniyle iki ay boyunca tüm resmi futbol faaliyetlerinden men edildi. Spor direktörü Jaume Nogues de aynı şekilde hakaret içeren sözler nedeniyle aynı cezaya çarptırıldı.