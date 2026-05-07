FC Andorra'nın kulüp sahibi, geçen hafta takımının Albacete Balompie'ye 0-1 yenildiği maçta hakem ekibine karşı sergilediği agresif tavırlarıyla dikkat çekti. Bu bilgi, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından yapılan bir açıklamadan öğrenildi.
"Başınıza bir şey gelmesin diye en iyisi koruma eşliğinde dışarı çıkın": Gerard Piqué, İspanya İkinci Ligi'nde sinirlerine hakim olamadı
Buna göre Piqué, "hakemlere karşı hafif şiddet" uyguladığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş, ancak fiziksel bir saldırı gerçekleşmemiş. Hakem Alonso De Ena Wolf’un resmi raporunda, Piqué’nin ana hakem ile yardımcı hakemlere sözlü saldırıda bulunup tehdit ettiği belirtiliyor.
39 yaşındaki Pique'nin hakemlere "Size bir şey olmasın diye eskortla çıkın. Başka bir ülkede sizi mahvederlerdi, ama burada, Andorra'da biz medeni bir ülkeyiz" dediği belirtiliyor.
Bunun üzerine İspanya Futbol Federasyonu, Pique'ye altı maçlık bir ceza verdi. Ayrıca, "sporcunun haysiyetini ve saygınlığını zedeleyen açık ve aleni davranışları" nedeniyle iki ay boyunca tüm resmi futbol faaliyetlerinden men edildi. Spor direktörü Jaume Nogues de aynı şekilde hakaret içeren sözler nedeniyle aynı cezaya çarptırıldı.
FC Andorra, hakem kararına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutuyor
FC Andorra bunun üzerine bir açıklama yayınlayarak, kulübün "hakem raporunun içeriğine yönelik şiddetli itirazını" dile getirdi ve "raporda yer alan bazı hususların ne gerçeğe uygun ne de olayların seyrini ya da hakem ile kulüp temsilcileri arasındaki görüşmeler sırasında yapılan açıklamaları doğru bir şekilde yansıtmadığını" ekledi.
Kulüp, "raporun düzeltilmesini ve bunun tam bir tutanağının sunulmasını" talep etti ve "kulübün ve temsilcilerinin çıkarlarını, itibarını ve şöhretini savunmak için gerekli yasal adımları atma hakkını" saklı tuttuğunu belirtti.
Pique, 2018 yılında bir holding grubunun yardımıyla o dönemde ağır borç yükü altında olan FC Andorra'yı satın almış ve ardından kendini başkan olarak atamıştı. Andorra, 2025 yılından bu yana İspanya'nın ikinci liginde oynuyor ve ligin bitimine dört hafta kala takım, sıralamada onuncu sırada yer alıyor.