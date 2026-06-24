"Başın belada ise, iki katına çıkar" - Real Madrid'in Fransız kanat oyuncusuna yönelik istenmeyen transfer ilgisi sürerken, Bayern Münih'in Michael Olise için hazırladığı sözleşme planı ortaya çıktı

Olise, Fransa formasıyla muhteşem bir Dünya Kupası geçirdi; Irak’a karşı 3-0’lık galibiyette iki asist yaptı ve Senegal maçında da bir golün hazırlayıcısı oldu. Uluslararası sahnedeki bu etkileyici performansı, Bayern Münih formasıyla 26 asist kaydettiği muhteşem 2025-26 sezonunun ardından geldi.

Ancak şu anda geleceği hakkında yoğun spekülasyonlar yapılıyor. Çeşitli haberlere göre Real Madrid, bu kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için güçlü bir istek ortaya koydu. Florentino Perez kısa süre önce Premier Lig dışından bir oyuncu için 150 milyon avroluk bir teklifte bulunacağına dair imada bulundu; İspanyol başkanın yalancı tebriğine rağmen bu oyuncunun Olise olduğu yönünde yaygın bir kanı var. Bild'in haberine göre Paris Saint-Germain de oyuncuyla ilgileniyor, ancak Bayern, Olise'yi hiçbir fiyata satmayacağını açıkça belirtti.