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"Başın belada ise, iki katına çıkar" - Real Madrid'in Fransız kanat oyuncusuna yönelik istenmeyen transfer ilgisi sürerken, Bayern Münih'in Michael Olise için hazırladığı sözleşme planı ortaya çıktı
Real Madrid, Olise’yi hedefliyor
Olise, Fransa formasıyla muhteşem bir Dünya Kupası geçirdi; Irak’a karşı 3-0’lık galibiyette iki asist yaptı ve Senegal maçında da bir golün hazırlayıcısı oldu. Uluslararası sahnedeki bu etkileyici performansı, Bayern Münih formasıyla 26 asist kaydettiği muhteşem 2025-26 sezonunun ardından geldi.
Ancak şu anda geleceği hakkında yoğun spekülasyonlar yapılıyor. Çeşitli haberlere göre Real Madrid, bu kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için güçlü bir istek ortaya koydu. Florentino Perez kısa süre önce Premier Lig dışından bir oyuncu için 150 milyon avroluk bir teklifte bulunacağına dair imada bulundu; İspanyol başkanın yalancı tebriğine rağmen bu oyuncunun Olise olduğu yönünde yaygın bir kanı var. Bild'in haberine göre Paris Saint-Germain de oyuncuyla ilgileniyor, ancak Bayern, Olise'yi hiçbir fiyata satmayacağını açıkça belirtti.
- Getty Images Sport
Bayern Münih devasa bir sözleşme hazırlıyor
Real Madrid’in istenmeyen ilgisini uzaklaştırmak için Bayern, Olise’ye cazip bir sözleşme uzatması teklif etmeyi planlıyor. Gazeteci Christian Falk, kulübün Olise’yi 2031 yılına kadar kadroda tutmak istediğini açıkladı. Falk, kulübün Olise’yi 2031’e kadar takımda tutmak için maaşını neredeyse ikiye katlamaya hazır olduğunu belirtti.
Falk, “Şu deyişi duymuşsunuzdur: ‘Başın belada ise, iki katına çıkar’,” dedi. “Sorun Real Madrid’den geliyor – onu gerçekten istiyorlar ve bu sezon Bundesliga’da ne kadar iyi oynadığının tam olarak farkındalar. Almanya’da yılın futbolcusu seçildi ve Crystal Palace’tan 50 milyon avroya transfer olduğundan bu yana olağanüstü bir dönüşüm geçirdi.”
Maaş yapısının iyileştirilmesi
Önerilen yeni sözleşmeyle Olise, Bayern Münih’in en yüksek maaşlı oyuncuları arasında konumunu yükseltecek. Falk, Olise’nin şu anda diğer hücum yıldızlarına kıyasla maaş sıralamasında neden daha geride yer aldığını açıkladı.
Falk, Olise'nin transfer bedelinin Harry Kane'i Bavyera'ya getiren 100 milyon avroluk anlaşma kadar yüksek olmadığı için sözleşmesinin Kane'inki veya Jamal Musiala'nınki kadar kazançlı olmadığını da sözlerine ekledi. Falk, "O, takımdaki en yüksek maaşlı oyuncuların tam ortasında yer alıyor, yani yaklaşık 15 milyon avro kazanıyor," dedi. "Tabii ki şu anda ilk 11'in en önemli oyuncularından biri, bu yüzden daha fazla parayı hak ediyor. Bu nedenle FC Bayern, Michael Olise’ye daha fazla para vermeye hazır ve kulübün argümanı şu: Eğer daha fazla para teklif etmeye hazırlarsa, belki de Fransa milli takım oyuncusu sözleşmesini birkaç yıl daha uzatabilir. Almanya’da en fazla beş yıllık sözleşme yapılabildiğinden, buradaki fikir 2031’e kadar sürecek bir sözleşme. Bunu göz önünde bulundurursak, yıllık yaklaşık 25 milyon avro ile Bayern Münih’in en yüksek maaşlı oyuncularına yaklaşabilir."
- Getty Images Sport
Olise için bundan sonra ne olacak?
Bayern, rekor düzeyde bir sözleşme uzatmasını sonuçlandırmak için perde arkasında yoğun bir şekilde çalışırken, Olise ise tüm dikkatini milli takım görevine verecek. Fransa, grup aşamasının son maçında Norveç ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Her iki takımın da altı puanı bulunuyor; bu da galip gelen takımın grubu lider tamamlayacağı, beraberlik durumunda ise Fransa’nın birinci olacağı anlamına geliyor. Dünya Kupası’nın sona ermesinin ardından kulüp, Olise’yi 2031 yılına kadar resmi olarak kadrosunda tutmak için çabalarını muhtemelen yoğunlaştıracak.