"Başımız dertlerle dolu!" - Tottenham'ın küme düşme rakibi West Ham'ın, Crystal Palace'ın Floransa'daki kutlama gecesi sayesinde moral kazanmasının ardından Roberto De Zerbi'nin tepkisi

Tottenham teknik direktörü De Zerbi, takımının Premier Lig'de kalma mücadelesini sürdürürken şu anda iç sorunların ağırlığı altında ezildiğini itiraf etti. Ligin alt sıralarında çırpınan Spurs, 2026 yılında galibiyet alamayan tek birinci lig takımı olmaya devam ediyor; bu durum, ligin bitmesine sadece altı maç kala takımın küme düşme hattının iki puan gerisinde kalmasına neden oldu.

Küme düşme mücadelesi veren rakibi West Ham, Fiorentina'yı yenerek Avrupa Konferans Ligi yarı finallerine yükselen ve morali yüksek olan Crystal Palace ile zorlu bir maça çıkarken, De Zerbi, takımının kendinden başka bir yere bakmaması gerektiğini vurguladı. İtalyan teknik direktör, Kuzey Londra kulübünü 18. sıraya düşüren ve Hammers'ın gerisine kaymasına neden olan 2026'daki galibiyetsiz lig serisini sonlandırmak için çaresiz.