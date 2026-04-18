"Başımız dertlerle dolu!" - Tottenham'ın küme düşme rakibi West Ham'ın, Crystal Palace'ın Floransa'daki kutlama gecesi sayesinde moral kazanmasının ardından Roberto De Zerbi'nin tepkisi
De Zerbi küme düşme gerçeğiyle yüzleşiyor
Tottenham teknik direktörü De Zerbi, takımının Premier Lig'de kalma mücadelesini sürdürürken şu anda iç sorunların ağırlığı altında ezildiğini itiraf etti. Ligin alt sıralarında çırpınan Spurs, 2026 yılında galibiyet alamayan tek birinci lig takımı olmaya devam ediyor; bu durum, ligin bitmesine sadece altı maç kala takımın küme düşme hattının iki puan gerisinde kalmasına neden oldu.
Küme düşme mücadelesi veren rakibi West Ham, Fiorentina'yı yenerek Avrupa Konferans Ligi yarı finallerine yükselen ve morali yüksek olan Crystal Palace ile zorlu bir maça çıkarken, De Zerbi, takımının kendinden başka bir yere bakmaması gerektiğini vurguladı. İtalyan teknik direktör, Kuzey Londra kulübünü 18. sıraya düşüren ve Hammers'ın gerisine kaymasına neden olan 2026'daki galibiyetsiz lig serisini sonlandırmak için çaresiz.
Menajer konsantrasyon istiyor
Spurs'un yaşadığı zorluklarla ilgili zıtlığı ele alan De Zerbi, içe dönük yaklaşımından ödün vermedi. Teknik direktör, diğer takımların sosyal etkinliklerine yönelik soruları – örneğin Palace oyuncularının Fiorentina'ya karşı tarihi toplam skor zaferinin ardından taraftarlarla kutlama yapması ya da küme düşme bölgesindeki rüzgârın yön değiştirmesi gibi – hemen geçiştirdi.
Football London'ın aktardığına göre De Zerbi, "Dinleyin, ben başka sorunlar hakkında çok fazla düşünmeye alışkın değilim" dedi. "Kendi sorunlarımızla boğuşuyoruz ama yarın kesinlikle kazanabiliriz. Odak noktamız yarınki galibiyet ve ondan sonra Crystal Palace'ın maçlarını ve diğer tüm sonuçları izleyeceğiz. 2025'ten beri bir maç bile kazanamıyorsak, diğer takımlar hakkında düşünerek zaman kaybetmemeliyiz."
Xavi Simons'a "dur" denildi ve görevini yerine getirmesi istendi
Takımın yapısal sorunlarının ötesinde, De Zerbi bireysel gelişim açısından Xavi Simons'u özellikle işaret etti. Geçen yaz büyük beklentilerle Kuzey Londra'ya gelen Hollandalı oyuncu, Premier Lig'deki zorlu ilk sezonunda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlandı.
De Zerbi, 22 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'e yeniden dahil etmek amacıyla ona basitleştirilmiş bir dizi talimat verdi. Teknik direktör, "Gol atmalı, asist yapmalı ve top olmadan da koşmalı. Dur. Bu kadar yeter!" dedi.
Tottenham, Brighton maçında mutlak galibiyet peşinde
De Zerbi, bu hafta sonu eski takımı Brighton ile karşılaşacakları maçta galibiyet almak zorunda oldukları için şu anda baskı altında. İlk maçında Sunderland’a karşı 1-0’lık cansız bir mağlubiyetin ardından İtalyan teknik adam, Cristian Romero gibi kilit oyuncuların sakatlıklarıyla boğuşan kadrosunu bir şekilde idare etmenin bir yolunu bulmak zorunda.
West Ham'ın baskı altında formunu bulmasıyla birlikte, hata yapma lüksü ortadan kalktı. Spurs, Aston Villa, Leeds United ve Chelsea'yi içeren, sezonun kaderini belirleyecek bir seriye giriyor; bu maçlarda başarısız olmaları, 1978'den bu yana ilk kez üst ligden düşmelerini neredeyse kesinleştirecektir.