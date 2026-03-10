Getty Images Sport
"Başım belaya girecek!" - Axel Disasi, "çok zorlu" Chelsea dönemini anlatmak istemiyor; savunma oyuncusu, "bomba imha ekibi" muamelesi sayesinde öğrendiklerini açıklıyor
Batı Londra'da sinir bozucu sürgün
2023 yılının Ağustos ayında Monaco'dan 45 milyon avroya transfer edilen ve 61 maça çıkan Fransız savunma oyuncusu, Enzo Maresca'nın görevde olduğu dönemde takımda fazla oyuncu konumuna düştü.
Bu durum, diğer yüksek profilli dışlanmış oyuncularla birlikte kulübün kötü şöhretli "bomba ekibi"ne indirilmesine yol açtı. Disasi, geçen yıl Şubat ve Haziran ayları arasında Aston Villa'da kiralık olarak oynadıktan sonra, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Blues formasıyla tek bir resmi maçta bile forma giymedi.
Dürüstlüğün sonuçlarından korkmak
Kenara itilmenin duygusal yükünü düşünerek, 27 yaşındaki oyuncu Stamford Bridge'den ayrılmasıyla ilgili sözlerine dikkat etti. "Her şeyi söylersem, belki başım belaya girer, ama zordu" diye itiraf etti. "Her hafta, her hafta sonu maçları televizyondan izlemek çok zordu."
Büyük bir hayal kırıklığına rağmen, fırsat beklerken bu zorlu süreç boyunca profesyonelliğini korudu. "Sadece çalışıyordum, zamanımı bekliyordum ve bu yüzden şimdi keyfini çıkarıyorum çünkü televizyonun önünde olmak ve sahada olmamak nasıl bir his olduğunu biliyorum" diye ekledi.
Londra Stadyumu'nda yeni bir yuva bulmak
Şubat ayında West Ham'a 2 milyon euroluk kiralık transferle transfer olan oyuncu, kariyeri için mükemmel bir can simidi oldu. Nuno Espirito Santo'nun takımına katıldığından bu yana, stoper tüm turnuvalarda yedi maça çıkarak savunmanın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Sürgünden kurtulmak için büyük bir zihinsel dayanıklılık ve güçlü bir destek sistemi gerekiyordu. Bununla nasıl başa çıktığını açıklarken, "Zor koşullarda bile sabırlı olmayı ve profesyonel kalmayı öğrendim. Ailemin yardımıyla formumu korumayı başardım" dedi.
Premier Lig'deki itibarını yeniden canlandırmak
İstatistikler, onun varlığının somut bir fark yarattığını ve Hammers'ın Premier Lig'de oynadığı beş maçta sekiz önemli puan kazanmasına yardımcı olduğunu kanıtlıyor. 28 puanla 18. sırada küme düşme potasında yer almasına rağmen, şu anda 17. sıradaki Nottingham Forest ile puanları eşit ve sadece gol farkıyla geride.
Chelsea'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior, ayrılmadan önce onu kısa bir süreliğine A takım kadrosuna geri dahil etse de, Disasi'nin uzun vadeli geleceği açıkça başka bir yerde. Şansın ne kadar çabuk değişebileceğini bilen Disasi, "Her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum çünkü bunun garantisi olmadığını biliyorum" diyerek yeni başlangıcından en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor.
