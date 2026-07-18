Beş günlük hazırlık kampının ardından Juventus için maç zamanı geldi: Bugün Luciano Spalletti yönetimindeki Bianconeri, sezon öncesi hazırlık döneminin ilk dostluk maçında eski Juventus oyuncusu Stephan Lichtsteiner’in teknik direktörlüğünü yaptığı Basel’e konuk olacak. Maç saat 15.30'da St. Jakob-Park'ta oynanacak ve calciomercato.com'da stadyumdan canlı metin yayınıyla takip edilebilecek. Bu stadyumda 1984 yılında Juventus, Kupa Galipleri Kupası finalinde Porto'yu 2-1 mağlup etmiş ve kaptan Gaetano Scirea maçın sonunda kupayı havaya kaldırmıştı.





Bugünkü maç, yeni transfer Jeff Ekhator'u sahada izlemek için bir fırsat sunarken, Juventus'un şu ana kadar gerçekleştirdiği diğer yeni transfer olan, Roma'dan bedelsiz transfer edilen Türk oyuncu Zeki Çelik ise henüz kadroda yer almıyor.





Celik gibi, Dünya Kupası'ndan dönen (ya da Nico Gonzalez gibi hâlâ Dünya Kupası'nda mücadele eden) diğer Bianconeri oyuncuları da kadroda yer almıyor: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yıldız ve Weston McKennie.









BASEL-JUVENTUS, saat 15.30

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