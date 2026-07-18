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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Basel-Juventus: Luciano Spalletti’nin yönettiği Bianconeri’nin ve yeni transfer Ekhator’un sezonun ilk hazırlık maçı

Juventus
Serie A

Juventus, Basel’de sezon öncesi hazırlık döneminin ilk hazırlık maçına çıkacak

Beş günlük hazırlık kampının ardından Juventus için maç zamanı geldi: Bugün Luciano Spalletti yönetimindeki Bianconeri, sezon öncesi hazırlık döneminin ilk dostluk maçında eski Juventus oyuncusu Stephan Lichtsteiner’in teknik direktörlüğünü yaptığı Basel’e konuk olacak. Maç saat 15.30'da St. Jakob-Park'ta oynanacak ve calciomercato.com'da stadyumdan canlı metin yayınıyla takip edilebilecek. Bu stadyumda 1984 yılında Juventus, Kupa Galipleri Kupası finalinde Porto'yu 2-1 mağlup etmiş ve kaptan Gaetano Scirea maçın sonunda kupayı havaya kaldırmıştı.


Bugünkü maç, yeni transfer Jeff Ekhator'u sahada izlemek için bir fırsat sunarken, Juventus'un şu ana kadar gerçekleştirdiği diğer yeni transfer olan, Roma'dan bedelsiz transfer edilen Türk oyuncu Zeki Çelik ise henüz kadroda yer almıyor.


Celik gibi, Dünya Kupası'ndan dönen (ya da Nico Gonzalez gibi hâlâ Dünya Kupası'nda mücadele eden) diğer Bianconeri oyuncuları da kadroda yer almıyor: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yıldız ve Weston McKennie.



BASEL-JUVENTUS, saat 15.30

GOLCÜLER:


  • BASEL-JUVENTUS, KADRO LİSTESİ

    Aşağıda, Spalletti tarafından kadroya çağrılan oyuncular ve forma numaraları yer almaktadır:

    1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Ekhator, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 40 Rouhi, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 49 Van Aarle.

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