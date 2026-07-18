Beş günlük hazırlık kampının ardından, Juventus için maç zamanı geldi: Luciano Spalletti yönetimindeki Bianconeri, sezon öncesi hazırlık döneminin ilk dostluk maçında, eski Juventus oyuncusu Stephan Lichtsteiner'in teknik direktörlüğünü yaptığı Basel'in sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu stadyumda 1984 yılında Juventus, Kupa Galipleri Kupası finalinde Porto'yu 2-1 mağlup etmiş ve maçın ardından kaptan Gaetano Scirea kupayı havaya kaldırmıştı. Bugün Juventus’un karşısında, hazırlık sürecinde çok daha ileride olan bir takım vardı; bu takım, önümüzdeki Cumartesi, 25 Temmuz’da İsviçre Süper Ligi’nin ilk haftasında Servette ile karşılaşacak. Bugünkü maç, yeni transfer Jeff Ekhator'u sahada izlemek için bir fırsat oldu; ancak Ekhator, 28. dakikada kas sakatlığı nedeniyle sahadan çıktı ve bu, günün en üzücü olayıydı. Öte yandan, Juventus'un şu ana kadar gerçekleştirdiği diğer yeni transfer olan, Roma'dan bedelsiz transfer edilen Türk oyuncu Zeki Çelik ise kadroda yer almadı.Celik gibi, Dünya Kupası'ndan dönen (ya da Nico Gonzalez gibi hâlâ Dünya Kupası'nda mücadele eden) Bianconeri oyuncuları da kadroda yer almadı: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yıldız ve Weston McKennie.





İlk yarıda Spalletti, Ekhator'u merkez forvet olarak, arkasında ise Boga, Adzic ve Zhegrova'dan oluşan üçlüyle 4-2-3-1 dizilişini sahaya sürdü. İkinci yarıda ise Juventus, A Takım'a katılmış birçok Nex Gen oyuncusunun da oyuna girmesiyle kadrosunda köklü bir değişiklik yaptı. Sahaya çıkan tüm oyuncular arasında, kiralık dönemlerini tamamlayıp geri dönen ancak yine Juve’den ayrılması beklenen, çok tartışılan Brezilyalılar Douglas Luiz ve Arthur da yer aldı. Juventus’un en önemli fırsatları, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda büyük bir hatayla golü kaçıran Miretti’ye ve genç Oboavwoduo’ya ait oldu; Oboavwoduo’nun şutunu Basel kalecisi Salvi iyi kurtardı. Salvi daha sonra, kontra atağa çıkan Openda’ya ceza sahası dışında yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Ev sahibi takım için ise Arthur’un Otele’ye yaptığı faul sonucu kazanılan penaltı büyük bir fırsat oldu; ancak Otele’nin Perin’e attığı penaltı, kaleci tarafından kurtarıldı (Perin, menajerinin geçtiğimiz günlerde yarattığı tartışmaların ardından bugün ilk 11’de yer alan Di Gregorio’nun yerine ikinci yarıda oyuna girmişti).









BASEL-JUVENTUS 0-0

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