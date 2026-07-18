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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Basel-Juventus 0-0: Ekhator sakatlandı, Perin penaltıyı kurtardı ve sezonun ilk hazırlık maçında herkes sahaya çıktı

Juventus
Serie A

Juventus, Basel’de sezon öncesi hazırlık döneminin ilk hazırlık maçında golsüz berabere kaldı

Beş günlük hazırlık kampının ardından, Juventus için maç zamanı geldi: Luciano Spalletti yönetimindeki Bianconeri, sezon öncesi hazırlık döneminin ilk dostluk maçında, eski Juventus oyuncusu Stephan Lichtsteiner'in teknik direktörlüğünü yaptığı Basel'in sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu stadyumda 1984 yılında Juventus, Kupa Galipleri Kupası finalinde Porto'yu 2-1 mağlup etmiş ve maçın ardından kaptan Gaetano Scirea kupayı havaya kaldırmıştı. Bugün Juventus’un karşısında, hazırlık sürecinde çok daha ileride olan bir takım vardı; bu takım, önümüzdeki Cumartesi, 25 Temmuz’da İsviçre Süper Ligi’nin ilk haftasında Servette ile karşılaşacak. Bugünkü maç, yeni transfer Jeff Ekhator'u sahada izlemek için bir fırsat oldu; ancak Ekhator, 28. dakikada kas sakatlığı nedeniyle sahadan çıktı ve bu, günün en üzücü olayıydı. Öte yandan, Juventus'un şu ana kadar gerçekleştirdiği diğer yeni transfer olan, Roma'dan bedelsiz transfer edilen Türk oyuncu Zeki Çelik ise kadroda yer almadı.Celik gibi, Dünya Kupası'ndan dönen (ya da Nico Gonzalez gibi hâlâ Dünya Kupası'nda mücadele eden) Bianconeri oyuncuları da kadroda yer almadı: Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceicao, Kenan Yıldız ve Weston McKennie.


İlk yarıda Spalletti, Ekhator'u merkez forvet olarak, arkasında ise Boga, Adzic ve Zhegrova'dan oluşan üçlüyle 4-2-3-1 dizilişini sahaya sürdü. İkinci yarıda ise Juventus, A Takım'a katılmış birçok Nex Gen oyuncusunun da oyuna girmesiyle kadrosunda köklü bir değişiklik yaptı. Sahaya çıkan tüm oyuncular arasında, kiralık dönemlerini tamamlayıp geri dönen ancak yine Juve’den ayrılması beklenen, çok tartışılan Brezilyalılar Douglas Luiz ve Arthur da yer aldı. Juventus’un en önemli fırsatları, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda büyük bir hatayla golü kaçıran Miretti’ye ve genç Oboavwoduo’ya ait oldu; Oboavwoduo’nun şutunu Basel kalecisi Salvi iyi kurtardı. Salvi daha sonra, kontra atağa çıkan Openda’ya ceza sahası dışında yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Ev sahibi takım için ise Arthur’un Otele’ye yaptığı faul sonucu kazanılan penaltı büyük bir fırsat oldu; ancak Otele’nin Perin’e attığı penaltı, kaleci tarafından kurtarıldı (Perin, menajerinin geçtiğimiz günlerde yarattığı tartışmaların ardından bugün ilk 11’de yer alan Di Gregorio’nun yerine ikinci yarıda oyuna girmişti).



BASEL-JUVENTUS 0-0

GOLCÜLER: -


  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

    84' - Openda sahneye çıkıyor: önce Juve ceza sahasında şüpheli bir el ile topa dokunma vakası yaşandı; ardından bir kontra atakta, Basel ceza sahasının hemen dışında kaleci Salvi tarafından yere indirildi ve Salvi kırmızı kart gördü

    82' - Yine Oboavwoduo, bu kez dışarıya giden bir sağ ayakla kavisli şut attı

    68' - Perin, Celar'ın çaprazdan attığı sol ayak şutunu kurtardı

    65' - Rugani'nin kafa vuruşu, İsviçre kalecisinin direklerinin çok uzağında, dışarıya gidiyor

    64' - Oboavwoduo iyi bir şut çekti ve Basel kalecisi Salvi'yi zorlayarak köşe vuruşuna neden oldu

    59' - Milik kafayla denedi, ancak kaleyi bulamadı

    62' - Celar'ın yakın mesafeden çektiği şut, çok az farkla dışarı çıkıyor

    58' - Arthur du Otele'nin faulüyle Basel'e penaltı verildi; Perin, penaltıyı yine Otele'nin vuruşunu kurtardı

    54' - Openda, zayıf bir vuruşla şansını denedi ancak sonuç alamadı

    51' - Joao Mario için bir fırsat, sol ayağıyla çektiği kavisli şut Basel kalecisi tarafından kurtarıldı

    48' - Miretti'den büyük bir hata; Basel'in oyun kurma aşamasındaki hatasını değerlendirip kaleciyle karşı karşıya kalır, ancak şutu kaleciden geri seker

    46' - İkinci yarıda Spalletti neredeyse tam bir kadro değişikliğine gitti; takımın 10/11'ini değiştirdi (Ekhator'un yerine giren Openda hariç). Perin, Joao Mario, Rugani, Cabal, Rouhi, Arthur, Miretti, Licina, Milik ve Oboavwoduo oyuna girdi; sahada sadece Openda kaldı.


    45' - Shaqiri'nin serbest vuruşu, Di Gregorio tarafından yerden iyi bir şekilde kurtarıldı

    40' - Cambiaso'nun 25 metreden attığı güzel bir sol ayak şutu, kaleyi az farkla ıskaladı

    34' - Douglas Luiz'in yakın mesafeden yaptığı vuruş, Basel kalecisi tarafından durduruldu

    28' - Ekhator sakatlandı; bir çarpışmanın ardından yere yığıldı ve aldığı darbe sonucu dizinde bir rahatsızlık hissettiğini belirtti. Eski Genoa oyuncusu ayağa kalktı ve oyuna devam etmeye hazır görünüyordu, ancak Spalletti onu Openda ile değiştirdi. Devre arasında Sky, uyluk kasında olası bir sorun olduğunu bildirdi.

    23' - Boga'nın şutu, Omlin tarafından bir kez daha kurtarıldı

    21' - Locatelli'nin Metinho'ya yaptığı faul, Basel yedek kulübesinden itirazlara yol açtı ve iki takımın yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı. Spalletti, Lichtsteiner'e "Biz hiçbir şey demedik" diyerek, muhtemelen İsviçre ekibinin daha önceki bir faulüne atıfta bulundu.

    20' - Adzic, yakın mesafeden güçlü bir sağ ayak vuruşuyla şansını denedi: Basel kalecisi topu uzaklaştırdı

    18' - İlk şut Metinho'dan geldi; ceza sahası sınırından attığı zayıf sağ ayak şutu Di Gregorio tarafından kolayca kurtarıldı

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  • BASEL-JUVENTUS, MAÇ SONUÇLARI

    BASEL-JUVENTUS 0-0

    GOLCÜLER: -


    BASEL (4-2-3-1): Omlin (46' Salvi); Tsunemoto (79' Omeragic), Daniliuc, Victory, Cissé (80' Louis); Thorell (67' Leroy), Metinho (79' Vouilloz); Olaigbe (68' Bacanin), Shaqiri (46' Sow), Otele (66' Salah); Ajeti (46' Celar, 86' Widmer D'Autilia). Teknik Direktör: Lichtsteiner.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio (46' Perin); Kalulu (46' Joao Mario), Gatti (46' Rugani), Kelly (46' Cabal), Cambiaso (46' Rouhi); Locatelli (46' Miretti), Douglas Luiz (46' Arthur); Zhegrova (46' Oboavwoduo), Adzic (46' Licina), Boga (46' Milik, 78' Owusu); Ekhator (29' Openda). Teknik Direktör: Spalletti.


    Sarı kart: Cambiaso (J), Joao Mario (J)


    Kırmızı kart: Salvi (B)


    Notlar: 58' Perin, Otele'nin penaltısını kurtardı

  • BASEL-JUVENTUS, KADRO LİSTESİ

    Aşağıda, Spalletti tarafından kadroya çağrılan oyuncular ve forma numaraları yer almaktadır:

    1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Ekhator, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 40 Rouhi, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 49 Van Aarle.

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