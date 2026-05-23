Getty Images Sport
Çeviri:
Başbakan Keir Starmer, Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali maçının Birleşik Krallık'ta ücretsiz olarak yayınlanmasını talep etti
Starmer taraftarlar için mücadele ediyor
Yayıncılara doğrudan seslenen Sir Starmer, Şampiyonlar Ligi finalinin ücretli yayın olarak kalması kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Tanınmış bir Arsenal taraftarı olan Birleşik Krallık Başbakanı, TNT Sports yöneticilerine bir mektup yazarak politika değişikliği yapılması için çağrıda bulundu ve turnuvanın 1992’deki isim değişikliğinden bu yana oynanan tüm finallerin daha önce ücretsiz olarak izlenebilir olduğunu hatırlattı.
TNT yöneticilerine yazdığı mektupta Starmer, "34 yıl önce turnuva başladığından bu yana ilk kez, TNT Sports'un [maçı] Birleşik Krallık'taki futbol taraftarları için ücretsiz yayınlamama kararı almasını üzüntüyle karşıladım. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük kulüp futbol turnuvasıdır ve futbolun vatanı olan bu ülkedeki taraftarlar için haklı olarak büyük önem taşımaktadır." dedi.
- AFP
Arsenal için tarihi bir an
Mikel Arteta’nın takımı, Atlético Madrid’e karşı dramatik bir galibiyetin ardından finale yükseldi ve Avrupa futbolunun zirvesine dönmek için yirmi yıllık bekleyişi sona erdirdi. Bu hafta başında 2004’ten bu yana ilk Premier Lig şampiyonluğunu garantileyen Arsenal, tarihi bir çifte kupayı kovalıyor; ancak Starmer, maçın izlenebilirliğinin sadece kişisel taraftarlığından ibaret olmadığını vurguluyor.
Starmer şunları ekledi: "Arsenal finale kalmış olsun ya da olmasın, bu turnuvanın finalinin ücretsiz olarak izlenebilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Elbette, 20 yıldır ilk kez oynanacak bu tarihi finalde mümkün olduğunca çok sayıda taraftarın takımımızı izleyebilmesini istiyorum. Ancak bu, bundan daha büyük bir mesele. Bu, ülkenin her köşesindeki oturma odalarında ve barlarda bir araya gelen tüm takımların taraftarlarının, Avrupa'nın en seçkin oyuncularının mücadelesini izlemesi ile ilgili. Çalışkan insanlar, bu büyüklükteki bir maçı izlemek için abonelik ücreti ödemek zorunda kalmamalı."
Yayıncı, abonelik modelini savunuyor
Warner Bros Discovery tarafından satın alınmasının ardından BT Sport'tan TNT Sports olarak yeniden markalaşan kanal, finali YouTube'da ücretsiz olarak yayınlama geleneğinden vazgeçti. Bunun yerine izleyiciler HBO Max platformuna yönlendiriliyor. Birçok Sky müşterisi bu hizmeti ek ücret ödemeden alırken, diğerlerinin maça erişmek için asgari bir ücret ödemesi gerekiyor.
Bu baskıya yanıt veren TNT Sports, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sezon boyunca Birleşik Krallık'taki sporseverlere UEFA kulüp müsabakalarını sunmak bizim için bir ayrıcalıktı. Üç Premier League kulübünün finale yükselmesi, İngiliz futbolunun gücünü gösteriyor ve bunu desteklemeye devam etmekten gurur duyuyoruz. Bu yılki üç UEFA finalini de sadece 4,99 £'dan izlenebilir hale getirdik. Bu fiyat, HBO Max'in bir aylık abonelik ücreti olup, hizmetin sunduğu harika eğlence içeriğini de kapsamaktadır. Bu, taraftarların turnuvaların finalini izlemesi için olağanüstü bir fırsat sunuyor."
- AFP
Spor kuruluşları üzerindeki baskı artıyor
Starmer'ın bu müdahalesi, FIFA'ya yaklaşan Dünya Kupası'nda bilet fiyatlarının uygun hale getirilmesi yönündeki son çağrılarının ardından geldi. Şampiyonlar Ligi finalini hedef alan Starmer, bu sezon Aston Villa ve Crystal Palace'ın Avrupa finallerinin de abonelik engeli arkasına alınmasıyla spor camiasında geniş çapta bir hayal kırıklığına yol açan yayıncılık dünyasındaki değişimi vurguluyor.
Starmer mektubunu kesin bir taleple sonlandırdı: "Taraftarları öncelikli tutmalıyız. Bu nedenle, FIFA'yı bu yazki Dünya Kupası'nda biletleri daha uygun fiyatlı hale getirmek için daha fazla çaba göstermeye teşvik ettim. Ayrıca bu nedenle, kararınızı yeniden gözden geçirmenizi ve önümüzdeki Cumartesi günü oynanacak finali bu ülkedeki milyonlarca tutkulu futbol taraftarı için ücretsiz izlenebilir hale getirmenizi şiddetle tavsiye ediyorum."