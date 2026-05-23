Başbakan Keir Starmer, Arsenal ile PSG arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali maçının Birleşik Krallık'ta ücretsiz olarak yayınlanmasını talep etti

Yayıncılara doğrudan seslenen Sir Starmer, Şampiyonlar Ligi finalinin ücretli yayın olarak kalması kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Tanınmış bir Arsenal taraftarı olan Birleşik Krallık Başbakanı, TNT Sports yöneticilerine bir mektup yazarak politika değişikliği yapılması için çağrıda bulundu ve turnuvanın 1992’deki isim değişikliğinden bu yana oynanan tüm finallerin daha önce ücretsiz olarak izlenebilir olduğunu hatırlattı.

TNT yöneticilerine yazdığı mektupta Starmer, "34 yıl önce turnuva başladığından bu yana ilk kez, TNT Sports'un [maçı] Birleşik Krallık'taki futbol taraftarları için ücretsiz yayınlamama kararı almasını üzüntüyle karşıladım. Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük kulüp futbol turnuvasıdır ve futbolun vatanı olan bu ülkedeki taraftarlar için haklı olarak büyük önem taşımaktadır." dedi.