Başbakan Andy Burnham, mali kararın ardından Manchester City sahipliğinin olası ayrılığı konusunda "derin endişe" duyduğunu kabul etti

Burnham, Manchester City'nin olası satışı konusunda endişesini dile getirdi. Kulüp, karşı karşıya olduğu 115 suçlamanın büyük çoğunluğundan suçlu bulundu; bunlar arasında, £830 milyondan fazla gizli finansmanı perdelemek için "sahte sözleşmeler" düzenlemek de yer aldı. Bu da sahiplerin kulüpten çekilebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

BBC'nin siyaset editörü Chris Mason'ın, sahiplerin satış yapmasından korkup korkmadığı sorusuna Burnham şu yanıtı verdi: "Onları kaybetmek beni gerçekten çok endişelendirirdi. Modern Manchester'ın inşasında ve tabii ki Manchester City'nin bugün olduğu küresel güce dönüşmesinde çok büyük bir ortak oldular."