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BRITAIN-POLITICS-LABOUR-CONFERENCEAFP
Moataz Elgammal
Çeviri:

Başbakan Andy Burnham, mali kararın ardından Manchester City sahipliğinin olası ayrılığı konusunda "derin endişe" duyduğunu kabul etti

M.City
Premier Lig

Başbakan Andy Burnham, Manchester City'nin sahiplerinin mali ihlaller nedeniyle verilen suçlu kararının ardından kulübü satmaya karar vermesi halinde bundan derin endişe duyacağını kabul etti. Premier League'in ağır kararına rağmen Burnham, sahiplik grubunu Manchester'a yaptıkları dev yatırımlar nedeniyle övdü ve hukuki süreç devam ederken kamuoyunu acele hüküm vermekten kaçınmaya çağırdı.

  • City yönetimine övgü

    Burnham, Manchester City'nin olası satışı konusunda endişesini dile getirdi. Kulüp, karşı karşıya olduğu 115 suçlamanın büyük çoğunluğundan suçlu bulundu; bunlar arasında, £830 milyondan fazla gizli finansmanı perdelemek için "sahte sözleşmeler" düzenlemek de yer aldı. Bu da sahiplerin kulüpten çekilebileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

    BBC'nin siyaset editörü Chris Mason'ın, sahiplerin satış yapmasından korkup korkmadığı sorusuna Burnham şu yanıtı verdi: "Onları kaybetmek beni gerçekten çok endişelendirirdi. Modern Manchester'ın inşasında ve tabii ki Manchester City'nin bugün olduğu küresel güce dönüşmesinde çok büyük bir ortak oldular."

  • FBL-PR-ENG-MAN CITYAFP

    Everton karşılaştırması ve adalet

    Haziran ayına kadar Greater Manchester belediye başkanı olarak görev yapan Burnham, daha önce mali ihlaller nedeniyle puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalan Everton'ı savunmuştu.

    Mevcut durumda erken sonuçlara varılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Burnham şöyle dedi: "O dönemde insanların Everton'ı suçlu ilan ettiğini hatırlıyorum ve geriye dönüp baktığımda bence daha fazla insan bunun adil olmadığını, sürecin ele alınış biçiminin doğru olmadığını söyler. Bu yüzden başbakan olmadan önce yaşadığım deneyim göz önüne alındığında, benim bir tarafın safına atlamam yanlış olur." Ekledi: "İnsanların yargıya varmakta acele etmesi sinir bozucu."

  • Bağımsız düzenleyici kurumun devreye girmesi

    Yeni kurulan Bağımsız Futbol Düzenleyicisi, Manchester City davasının ciddi meseleler ortaya çıkardığını belirtti ve hatta kulüp sahiplerinin lisansının geri alınması ihtimalini değerlendirebileceklerini öne sürdü. Bağımsız kurul, kulübün dokuz yıllık bir dönem boyunca kuralları sistematik şekilde ihlal ettiğini tespit etti.

    Ancak Burnham, sahiplik tarafından finanse edilen kapsamlı altyapı gelişmeleri için minnettarlığını korudu ve şöyle dedi: "City Football Group'a ve daha geniş sahiplik yapısına, parayı sadece Etihad [Stadyumu]'na ve çevresindeki kampüse değil, şehre de yatırdıkları için gerçekten teşekkür ediyorum."

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  • Manchester City FC v Aston Villa FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester City için sırada ne var?

    Manchester City, herhangi bir yanlış yaptığını kesin bir dille reddediyor ve 2 Ekim'e kadar resmî itirazını sunma hakkına sahip. Olası cezaları belirlemek için ayrı bir yaptırım duruşmasının hâlâ düzenlenmesi gerekirken, bu benzeri görülmemiş hukuk mücadelesi sürerken kulüp ve taraftarlarını şimdi aylar sürecek büyük bir belirsizlik bekliyor.

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