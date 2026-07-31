AFP
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Başbakan Andy Burnham, FIFA başkanı olarak 'yanlış adam' Gianni Infantino'nun değiştirilmesi çağrısında bulundu
Burnham, Infantino'nun liderliğini kınadı
Burnham, organizasyonun ticarileştirilmesine yönelik planlara karşı yükselen tepki dalgasının ardından Infantino'nun FIFA'daki liderliğine sert bir saldırı başlattı. Direnç, kıdemli danışman Carlos Cordeiro'nun istifası ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), UEFA ve CONCACAF'ın resmi muhalefetinin ardından daha da arttı. Burnham, Infantino'nun FIFA organizasyonlarındaki bir hissesi özel yatırımcılara satma girişiminin dünya futbolunun geleceği açısından temelden hatalı bir karar olduğunu savundu.
- SW Pix
Başbakan değişim talep ediyor
Cuma günü gazetecilere konuşan Burnham, önerilen özel sermaye planını açıkça kınadı. Şöyle dedi: "Bu kabul edilemez bir öneriydi" ve ardından Infantino'nun FIFA'nın başında kalmaya uygun olup olmadığını sorguladı: "Bunun gündeme dahi getirilebilmiş olması, bana göre [onun] organizasyonu yönetmek için yanlış kişi olduğunu gösteriyor."
Özel sermaye planı reddedildi
Burnham'ın sert eleştirisi, Asya Futbol Konfederasyonu'nun (AFC) ortaya koyduğu net tavır da dahil olmak üzere daha geniş çaplı küresel bir direnişi yansıtıyor.
AFC, resmi açıklamasında FIFA Forward Enterprise (FFE) ticari iştirakinin kurulmasına yönelik planları reddetti ve futbolun en büyük turnuvasının bütünlüğünün korunmasının gerekliliğini vurguladı: "FIFA Dünya Kupası, dünya futbolunun zirvesidir ve gücünü tüm konfederasyonların ve dünyanın önde gelen futbol ülkelerinin katılımından alır.
"Birliğini ve evrensel niteliğini zedeleme riski taşıyan her türlü öneri yeniden değerlendirilmelidir."
- Getty Images
Infantino üzerindeki baskı giderek artıyor
Azalan siyasi destek ve konfederasyon oylarının çoğunluğundan gelebilecek muhtemel muhalefet, FIFA'nın ticarileşme planlarını çöküşün eşiğine getirdi. 136 üye federasyondan oluşan karşıt blokla birlikte Infantino, resmi karar alma süreci öncesinde gerçek bir liderlik kriziyle karşı karşıya.
FIFA artık büyüyen küresel ayrışmaları gidermek için yönetim çerçevesi ile karar alma süreçlerini kapsamlı şekilde acilen gözden geçirmek zorunda.
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