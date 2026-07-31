Cuma günü gazetecilere konuşan Burnham, önerilen özel sermaye planını açıkça kınadı. Şöyle dedi: "Bu kabul edilemez bir öneriydi" ve ardından Infantino'nun FIFA'nın başında kalmaya uygun olup olmadığını sorguladı: "Bunun gündeme dahi getirilebilmiş olması, bana göre [onun] organizasyonu yönetmek için yanlış kişi olduğunu gösteriyor."