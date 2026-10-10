Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Tottenham Hotspur ile oynanan ve 1-1 biten maçta takım taraftarlarının ıslıklarının "beni çok üzdüğünü" ancak 78. dakikadan itibaren on kişi kalan bir rakip karşısında öne geçtiği skoru koruyamayan takımın ardından taraftarların endişelerini anladığını söyledi.

Manchester United, ligde son 40 yılın en kötü başlangıcını yaşarken, bu ligde üst üste galibiyet alamadığı dördüncü maç oldu.

Manchester United taraftarları ilk yarının ortasında rahatsızlıklarını dile getirdi, ardından performansın kötüleşmesi ve sonuçların gerilemesinin ardından maç sonunda takıma karşı ıslıklar çaldı.

Carrick maçın ardından şunları söyledi: "İşler planlandığı gibi gitmediğinde, taraftarın bazı zamanlardaki tepkisini anlıyorum. Bu beni çok üzüyor. Bunu yaşamak kolay değil. Ama bazen bunu yaşaman gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Bu yere herkes kadar önem veriyorum. Bazen çok şey söyleyebilirsin, çünkü bu durumdan çıkamadık. Bunu anlıyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncuların bu durumu iyi karşıladığını ve ikinci yarıda işleri değiştirmek için kullandığını düşünüyorum."