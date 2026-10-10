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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Başarısızlığa mı teslim oldu? Carrick: Tottenham karşısında yaşananlar beni çok üzüyor

M. United - Tottenham Hotspur
M. United
Tottenham Hotspur
Premier Lig
M. Carrick
C. Baleba
İngiltere
Kamerun

United'ın teknik direktörü Spurs ile berabere kalmanın şokunu açıkladı ve yıldızını savundu

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Tottenham Hotspur ile oynanan ve 1-1 biten maçta takım taraftarlarının ıslıklarının "beni çok üzdüğünü" ancak 78. dakikadan itibaren on kişi kalan bir rakip karşısında öne geçtiği skoru koruyamayan takımın ardından taraftarların endişelerini anladığını söyledi.

Manchester United, ligde son 40 yılın en kötü başlangıcını yaşarken, bu ligde üst üste galibiyet alamadığı dördüncü maç oldu.

Manchester United taraftarları ilk yarının ortasında rahatsızlıklarını dile getirdi, ardından performansın kötüleşmesi ve sonuçların gerilemesinin ardından maç sonunda takıma karşı ıslıklar çaldı.

Carrick maçın ardından şunları söyledi: "İşler planlandığı gibi gitmediğinde, taraftarın bazı zamanlardaki tepkisini anlıyorum. Bu beni çok üzüyor. Bunu yaşamak kolay değil. Ama bazen bunu yaşaman gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Bu yere herkes kadar önem veriyorum. Bazen çok şey söyleyebilirsin, çünkü bu durumdan çıkamadık. Bunu anlıyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncuların bu durumu iyi karşıladığını ve ikinci yarıda işleri değiştirmek için kullandığını düşünüyorum."

  • Tottenham'ın golü her şeyi özetliyor

    Carrick, Rodrigo Bentancur'un kırmızı kart görmesinin ardından Dominic Solanke'nin kaydettiği Tottenham'ın geç beraberlik golünü "her şeyi özetliyor" sözleriyle değerlendirdi ve şunları söyledi: "Gerçekten iniş çıkışlı bir maçtı. İlk yarıda zorlandık. Zor bir başlangıçtı. Küçük detaylarda ve topa sahip olma konusunda işler yolunda gitmedi."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Pas vermekte zorlandık, baskıda biraz geç kaldık, boşluklar bıraktık ve bir dizi olumsuz şey oldu. Maça adapte olmamız zaman aldı, ikinci yarıda ise birçok farklı açıdan çok daha iyiydik. Mücadele ruhunu göstermek ve 1-0 öne geçmek için çok iyi bir konuma geldik."

    Şunları vurguladı: "Bunun gibi maçları bitirmemiz gerekir, ama bunu başaracak doğru yolu bulamadık. Zaman zaman topu kolayca kaybettik ve maçı açık bıraktık. Açıkça kötü bir goldü ve her şeyi özetliyor."

    Sözlerine şunları ekledi: "Böyle bir konumda olup maçtan galibiyetle ayrılamadığım için çok hayal kırıklığına uğradım."

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  • Sabır mı? Baliba, United taraftarının pençesinde!

    Carrick ayrıca taraftarlardan, Brighton'dan 70 milyon sterline varan bir transferle gelen ancak sezon öncesi dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun başlangıcını kaçıran Carlos Baleba'ya karşı sabırlı olmalarını istedi.

    Carrick, Sky Sports'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Carlos ile ilgili olarak, tam fitnese ulaşmak için çalıştığını düşünüyorum. Yazın erken bir döneminde sakatlanmasının ardından yoklaraktaydı, dolayısıyla önemli bir dönemi kaçırdı. Bunu anlıyoruz ve ışıkların altına ve büyük sahneye adım atmadan önce kendi seviyesine ulaşabilmesi için ona karşı sabırlı olmamız gerekiyor."

    Carrick sözlerine şöyle devam etti: "Manchester United gibi bir kulübe katıldığınızda bu büyük bir sıçrama oluyor. Sadece oyun yeteneği anlamında demiyorum, buraya gelip ardından oynama anlamında da. Biraz sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum ve erken dönemde çok fazla şey beklememeliyiz."

    Ve ekledi: "Buraya gelen genç bir oyuncu ve zaman geçtikçe gelişecek. Ama şu an için ondan gerçekten memnunuz."

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