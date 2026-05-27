Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg
"Başarısız olmalısın" - Jack Wilshere'in Premier Lig şampiyonluğunu planlanandan önce gerçekleştireceğini öngörmesiyle, Arsenal'in 2026'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansının neden daha yüksek olduğu

Eski Arsenal orta saha oyuncusu Jack Wilshere, kulübün 2025-26 Premier Lig şampiyonluğunun, Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanan Mikel Arteta’nın takımındaki “baskıyı” ortadan kaldırdığına inanıyor. Bu sezonun ana hedefi lig şampiyonluğu olsa da, Wilshere, Gunners’ın Avrupa’yı fethetme yolunda planlanandan daha ileride olduğunu belirtiyor.

  • Premier Lig öncelikliydi

    Arsenal, 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine nihayet son verdi ve Crystal Palace ile oynayacağı son hafta maçı öncesinde şampiyonluğu garantiledi. Kulübün Hale End akademisinde antrenörlük yapan Wilshere’e göre, Premier Lig’e duyulan bu tutku, bu sezon Emirates Stadyumu’ndaki her şeyin itici gücü oldu.

    Wilshere, TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Premier Lig şampiyonluğu artık kesinleştiğine göre, bunun en önemli hedef olduğunu biliyorum. Mikel'in bunu istediğini biliyorum. Çocukların da bunu istediğini biliyorum" dedi. "İki yıl önce 18 yaş altı takımdaydım ve tüm çalışmalar bu hedef etrafında şekilleniyordu. Sonunda bunu başardılar. Şampiyonlar Ligi muhtemelen hedeflerinden biriydi, ama belki biraz daha ileride bir hedef. Takım olağanüstü bir performans sergiledi."

  Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg

    PSG'ye karşı geçmişteki başarısızlıklardan ders çıkarmak

    Gunners, Cumartesi günkü finalde tanıdık bir rakiple karşı karşıya gelecek: Luis Enrique’nin Paris Saint-Germain’i. Geçen sezonun yarı finalinde bu Fransız devine toplamda 3-1’lik skorla elenen Wilshere, bu acı deneyimlerin, en büyük sahnede hâlâ olgunlaşmakta olan bir kadro için gerekli dersler haline geldiğine inanıyor.

    Eski İngiltere milli oyuncusu, "Bu turnuvaya ve takımların şampiyon olmak için kat ettikleri yola baktığımda, başarısız olmak, zorlu dönemlerden geçmek ve bunlardan ders çıkarmak gerektiğini görüyorum" dedi. "Umarım Arsenal bunu yeterince yapmıştır. Umarım geçen yılki yarı final, onlara ilerleyip bundan yararlanabilecekleri kadar acı vermiştir."

  • Arteta yönetiminde taktiksel gelişim

    Arsenal bu sezon Avrupa'da olağanüstü bir direnç sergiledi; grup aşamasındaki sekiz maçın hepsini kazandı ve turnuva genelinde sadece altı gol yedi. Wilshere, Arteta’nın taktiksel gelişimi ve 2025’teki hayal kırıklığının ardından gösterdiği uyum yeteneğinin, yaklaşan karşılaşmada belirleyici faktör olacağına kesin olarak inanıyor.

    "Taktik açıdan gerçekten çok iyi antrenörler var ama benim için Mikel en iyilerinden biri. Mikel kesinlikle öğrenecek ve en önemlisi oyuncular da öğrenecek," dedi Wilshere. "Bence sahada olduğunuzda ve doğrudan rakibinizle oynadığınızda, onlar hakkında çok şey öğreniyorsunuz. Ve gelecek yıl onlarla karşılaşacak olsalar, bu sayede daha iyi olacaklar."

  Crystal Palace v Arsenal - Premier League

    'Şişeleyiciler' etiketi nihayet ortadan kalktı

    Arsenal, lig şampiyonluğunu kazanarak, üst üste üç kez ikinci sırada bitirmesinin ardından peşine yapışan “büyük maçlarda başarısız” etiketinden kurtuldu. Wilshere, bu psikolojik değişimin, takımın tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kovalarken onları daha da tehlikeli hale getirdiğine inanıyor; bu durum, oyuncuların on yıllardır süren kupa hasretinin yükü olmadan kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyor.

    "PSG farklı bir sınav, büyük bir sınav, ama bu bir final, tek seferlik bir maç. PSG geçen yıl bu aşamaya gelmiş olmanın deneyimine sahip, ancak Mikel'in takımı kurduğu şekil, takımın buna hazırlanma şekli göz önüne alındığında, onlar da maçta olacaklar ve bu, kulüp için her şey demek olacak," diye ekledi Wilshere. "Sanki herkes Arsenal'in bunu başarmasını istemiyormuş gibi hissettim ve bunu başardıkları için çok mutluyum çünkü artık bu baskı ortadan kalktı ve gelecek yıl bu baskı olmadan tekrar şampiyonluk için mücadele edebilirler."

