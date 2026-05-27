"Başarısız olmalısın" - Jack Wilshere'in Premier Lig şampiyonluğunu planlanandan önce gerçekleştireceğini öngörmesiyle, Arsenal'in 2026'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansının neden daha yüksek olduğu

Arsenal, 22 yıllık lig şampiyonluğu hasretine nihayet son verdi ve Crystal Palace ile oynayacağı son hafta maçı öncesinde şampiyonluğu garantiledi. Kulübün Hale End akademisinde antrenörlük yapan Wilshere’e göre, Premier Lig’e duyulan bu tutku, bu sezon Emirates Stadyumu’ndaki her şeyin itici gücü oldu.

Wilshere, TNT Sports'a yaptığı açıklamada, "Premier Lig şampiyonluğu artık kesinleştiğine göre, bunun en önemli hedef olduğunu biliyorum. Mikel'in bunu istediğini biliyorum. Çocukların da bunu istediğini biliyorum" dedi. "İki yıl önce 18 yaş altı takımdaydım ve tüm çalışmalar bu hedef etrafında şekilleniyordu. Sonunda bunu başardılar. Şampiyonlar Ligi muhtemelen hedeflerinden biriydi, ama belki biraz daha ileride bir hedef. Takım olağanüstü bir performans sergiledi."