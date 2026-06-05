FC Bologna'nın basın departmanı bu günlerde büyük bir sürprizle karşı karşıya kaldı. İtalyan birinci lig takımının sosyal medya paylaşımlarında 100 veya daha fazla yorum alması normalde son derece istisnai bir durumken, bu kez yapılan bir duyuru tam anlamıyla rekor kırdı. Domenico Tedesco, Rossoblu'nun yeni teknik direktörü oldu; 40 yaşındaki teknik adam, bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşmeyle 2028 yılına kadar takımın başında kalacak.
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Başarılı bir dönem, ona olumsuz bir izlenim bırakıyor! Domenico Tedesco'nun Almanya'da haksız bir şöhrete sahip olmasının nedeni
X'te şu anda 1200'ün üzerinde yorum bulunuyor. Bunlara hızlıca göz atanlar şunu fark ediyor: Yorumların neredeyse yüzde 100'ü Fenerbahçe taraftarları tarafından yapılmış. Tedesco, İstanbul'un köklü kulübünden ikinci lig yenilgisinin ardından Nisan ayı sonunda tamamen beklenmedik bir şekilde kovulmuştu.
Bu durum ateşli taraftarları o kadar öfkelendirdi ki, Başkan Sadettin Saran sadece bir gün sonra önümüzdeki hafta sonu yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. Tedesco'nun Fener taraftarları tarafından ne kadar sevildiğini, taraftarlar gerçek dünyada da kanıtladılar. Hem de iki havalimanında.
Hem Tedesco'nun Türkiye'nin başkentinden ayrılışında hem de Stuttgart'a inişinde, adeta bir kuşatma ve olağanüstü hal havası hakimdi. Taraftarlar gözyaşları içinde ona veda ederken, Tedesco ancak polis ve güvenlik görevlilerinin büyük çabalarıyla yoluna devam edebildi.
Tedesco, Fenerbahçe'deki ilk 22 maçında yenilmedi
Soğukkanlılıkla bakıldığında şunu düşünebiliriz: Geleneksel olarak son derece duygusal olan taraftarların bu şekilde tepki vermesi hiç de şaşırtıcı değil. Sonuçta Tedesco, Fenerbahçe’ye başarıyı geri getirdi; her ne kadar bu başarı hemen şampiyonluklarla sonuçlanmasa da. Yine de Boğaz’daki performansı kesinlikle övgüye değer.
Süper Lig'in 5. haftasında, yıldız teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre kurulan takımı devralmıştı. Tedesco, ligin ilk 22 maçında yenilmedi ve Ocak ayında, 11 yıl aradan sonra ilk kez Süper Kupa'yı Kadıköy'e getirdi. Tedesco'nun görevine son verilene kadar, 12 yıl sonra ilk şampiyonluk şansı da vardı.
Bu, özellikle teknik direktörün mücadele etmek zorunda kaldığı zorluklar göz önüne alındığında dikkate değer. Tedesco'yu İstanbul'a getiren uzun süredir görevde olan başkan Ali Koç, Türkiye'ye transferinden sadece 13 gün sonra Saran ile değiştirildi. Ayrıca Aralık başında, kaptan Mert Hakan Yandas, sonbaharda kamuoyuna yansıyan Türkiye'deki bahis skandalı nedeniyle tutuklandı. Buna ek olarak, Fener bir süreliğine yarım düzineden fazla oyuncuyu etkileyen bir sakatlık dalgasıyla boğuştu.
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Guendouzi, Tedesco'yu Emery ile karşılaştırdı
Sonuçta, kulüp yönetiminin sevilen teknik direktörü aniden kapı dışarı etmesine neden olan beş acı gün yaşandı. Kupa'da Konyaspor'a uzatmalarda yenilerek çeyrek finalde elendiler, ardından daha sonra şampiyon olacak Galatasaray'a karşı derbide 0-3'lük bir mağlubiyetle şampiyonluğu kaçırdılar.
Tedesco bu kararı hazırlıksız yakalandı: "Daha yeni erken bir sözleşme uzatması hakkında görüşüyorduk," dedi Tedesco dpa'ya. "Şimdi, bu sezonki ikinci lig yenilgisinin ardından yollarımızı ayırıyoruz. Bu, futbolun ne kadar hızlı değiştiğini bir kez daha gösteriyor. Başladığımda hedefimiz, birlikte sürdürülebilir bir şey inşa etmekti. İşleri, geçmişte belki de alışılageldiğinden biraz farklı bir şekilde ele almak istedik."
Ocak ayında transfer edilen eski Hertha oyuncusu Matteo Guendouzi, daha önce Unai Emery ile karşılaştırdığı Tedesco'nun kovulmasının ardından övgü dolu sözler sarf etti: "Benim için yaptığın her şey için teşekkürler, hoca. Böylesine harika bir teknik direktör ve harika bir insanla çalışmak bir ayrıcalıktı."
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Tedesco'nun yurtdışındaki itibarı, Almanya'dakinden tamamen farklıdır
Görevde sadece yedi ay kalmış olmasına rağmen, Tedesco istatistiksel olarak Fenerbahçe’deki üç öncülüne katıldı. O da puan ortalaması en az 2,0 olmasına rağmen görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Daha önce Mourinho (2,02), İsmail Kartal (2,4) ve Jorge Jesus (2,23) de aynı kaderi paylaşmıştı. Tedesco, Fenerbahçe ile oynadığı 45 resmi maçın 26'sını kazanmış, sadece yedi mağlubiyet almıştı. Maç başına 2,0 puan ortalaması, bugüne kadar görev yaptığı altı takım arasında en iyisiydi.
Yedinci görevinde, toplamda beşinci ülkede, Tedesco Bologna ile çok uzun süre beklemek zorunda kalmadı. Bir sonraki göreve atılmadan önce asla yedi aydan fazla ara vermemiş olması, şu ana kadar hiçbir yerde ikinci görev yılını tamamlayamamış olması kadar kesin bir gerçektir.
Tedesco'nun sorunu, tabiri caizse, yurtdışında Almanya'daki kadar iyi bir üne sahip olmamasıdır. Garip bir şekilde, FC Schalke 04'teki görevi (Temmuz 2017 - Mart 2019) hâlâ olumsuz bir iz bırakmaktadır; oysa ligde ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak şüphesiz başarılı olmuştu.
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Tedesco, bugün bile Aue'de bir efsane olarak saygı görüyor
Ancak o dönemde Tedesco, sonraki görevlerinden farklı olarak oldukça pragmatik bir futbol anlayışı benimsemişti. Sık sık "lig ikincisinin oynadığı en çirkin futbol"dan söz ediliyordu. Bu arada, İtalyan bir ailenin oğlunun özgeçmişinde Gelsenkirchen'den önceki durağının önemi göz ardı ediliyordu.
Tedesco, Schalke'de göreve başlamadan dört ay önce profesyonel futboldaki ilk görevine başlamıştı. 31 yaşında, dibe vurmuş ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ikinci lig takımında. Ancak Tedesco, Erzgebirge Aue'de hemen bir dönüşüm başardı ve on bir maçta 1,82 puan ortalamasıyla ligde kalmayı başardı. Bu nedenle Tedesco, bugün bile Wismut'ta bir efsane olarak saygı görüyor.
Schalke'den sonra Tedesco, Spartak Moskova'ya transfer oldu. Kulüp onu kesinlikle tutmak istese de, 20 ay sonra koronavirüs salgını onu memleketine dönmeye zorladı. Ardından RB Leipzig'e geçti. Tedesco, ilk sezonunda DFB Kupası'nı kazanarak kulüp tarihinin ilk büyük şampiyonluğunu elde etti ve aynı zamanda Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi. Erken sözleşme uzatmasını reddedince, sadece beş Bundesliga maçının ardından ayrılmak zorunda kaldı.
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Tedesco'ya İngiltere ve Almanya'dan da teklifler gelmişti
Bir de Belçika var. Tedesco, 2023 yılında ilk kez bu ülkenin milli takım teknik direktörlüğüne getirildi. İkinci maçında ülkeyi 69 yıl sonra Almanya’ya karşı ilk galibiyete taşıdıktan sonra, Kırmızı Şeytanlar onun yönetiminde ilk mağlubiyetini alana kadar 16 ay geçti. Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki performansları pek parlak değildi, ancak sonunda favori Fransa'ya karşı 85. dakikada bir kendi kalesine atılan golle çok az farkla son 16 turunda elendiler.
Bu sonuçlara bakıldığında, Tedesco'nun Almanya'daki itibarı uzun zamandır haksız görünüyor. Almanya dışında sahip olduğu itibarla ne kadar büyük bir tezat olduğu, şimdi de yine açıkça ortaya çıktı. İtalyan medyası, Tedesco'yu hücum odaklı bir oyun, yüksek pres ve top hakimiyeti ile tanınan ve taktiksel olarak esnek olan, Bologna için ideal bir teknik direktör olarak nitelendirdi.
SPOX'un bilgilerine göre, Tedesco'ya İngiltere ve Almanya'dan da teklifler geldi, ancak Tedesco uzun zamandır anne ve babasının memleketinde çalışmayı hayal ediyordu. Daha önce de SSC Napoli ve Atalanta Bergamo onunla ilgilenmişti.
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Bologna'dan Sartori, uzun süredir Tedesco'ya kur yapıyordu
Ancak Giovanni Sartori, Tedesco ile ancak şimdi bir anlaşmaya varabildi. 69 yaşındaki Sartori, 2022'den beri Bologna'da teknik direktörlük görevini yürütüyor; daha önce ise Bergamo'da neredeyse sekiz yıl boyunca bu görevi üstlenmişti. Tedesco ile aralarındaki iletişim yıllardır sürüyor; Tedesco'nun İstanbul'dan kovulmasından önce de yeniden temas kurulmuştu.
Fenerbahçe'deki çalkantılı dönemden sonra, İtalya standartlarına göre oldukça sakin bir ortam olan Bologna, Tedesco'ya iyi gelecektir. 1909'da kurulan kulüp, zengin bir geleneğe sahip ve son zamanlarda olağanüstü bir gelişme kaydetti. 2024'te 60 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı, bir yıl sonra ise Coppa Italia'da elde ettiği sansasyonel başarıyla 51 yıllık kupa hasretine son verdi.
Yani Tedesco için bu yine kolay bir görev olmayacak. Selefi Vincenzo Italiano, kulübü son olarak çok saygın bir sekizinci sıraya taşımış ve uluslararası turnuvalara katılmayı kıl payı kaçırmıştı.
Tedesco'nun ilk maçının kime karşı olacağı henüz belli değil. Belki de Fenerbahçe'nin yeni kulüp yönetimi, kırgın taraftarlarının son bir isteğini yerine getirir: Tedesco artık Bologna'yı çalıştırdığına göre, mutlaka bir dostluk maçı oynamalıyız, diye Rossoblu'ya sayısız yorumda yazdılar.