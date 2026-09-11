'Başarı getirebilirim!' - Eski West Ham forveti Michail Antonio, Watford'a bedelsiz transferini tamamladı

Bu hamle, London Stadyumu'nda modern dönemin efsanelerinden biri haline gelen bir oyuncu için İngiliz futboluna önemli bir dönüş anlamına geliyor. Antonio, Eylül 2015'te West Ham United'a katıldıktan sonra kulüpte on yıl geçirdi ve 323 maçta kaydettiği 83 gol ve yaptığı 43 asistle takımın kilit isimlerinden biri oldu.

Ancak West Ham'daki son dönemi, saha dışındaki korkutucu bir olayın gölgesinde kaldı. Aralık 2024'te Antonio, Epping Forest'ta aracının bir ağaca çarpması sonucu meydana gelen ciddi bir tek araçlı kazaya karıştı. Bu kaza sonrası forvet, Londra'nın merkezinde üç hafta hastanede kaldı ve alt ekstremitesindeki bir kırık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.