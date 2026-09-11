Getty Images Sport
Çeviri:
'Başarı getirebilirim!' - Eski West Ham forveti Michail Antonio, Watford'a bedelsiz transferini tamamladı
Vicarage Road'da yeni bir sayfa
Watford, Antonio'yu resmen kadrosuna kattığını açıkladı. 36 yaşındaki forvet, serbest oyuncu statüsünde Vicarage Road'a geldi. Tecrübeli hücum oyuncusu, yılın başlarında yalnızca dört maça çıktığı Katar ekibi Al Sailiya'dan ayrıldıktan sonra yeni bir meydan okuma arıyordu.
Transferin tamamlanmasının ardından kulübün resmi medya organına konuşan Antonio, Alessio Dionisi yönetimindeki yapıya katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Transferin açıklanmasının ardından Antonio, "Burada iyi bir oyuncu grubu var" dedi. "Odaklanmış durumdalar ve bu sezon yeteneklerini göstermeye hazırlar. Watford büyük bir kulüp ve umarım gelip başarı getiririm, elimden gelen her yerde yardımcı olurum. Watford'a karşı birkaç gol attım! Bu yüzden umarım şimdi tam ritmimi bulduğumda Watford için de bazı goller atabilirim."
- Getty Images Sport
West Ham mirasını sürdürerek
Bu hamle, London Stadyumu'nda modern dönemin efsanelerinden biri haline gelen bir oyuncu için İngiliz futboluna önemli bir dönüş anlamına geliyor. Antonio, Eylül 2015'te West Ham United'a katıldıktan sonra kulüpte on yıl geçirdi ve 323 maçta kaydettiği 83 gol ve yaptığı 43 asistle takımın kilit isimlerinden biri oldu.
Ancak West Ham'daki son dönemi, saha dışındaki korkutucu bir olayın gölgesinde kaldı. Aralık 2024'te Antonio, Epping Forest'ta aracının bir ağaca çarpması sonucu meydana gelen ciddi bir tek araçlı kazaya karıştı. Bu kaza sonrası forvet, Londra'nın merkezinde üç hafta hastanede kaldı ve alt ekstremitesindeki bir kırık nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı.
Kişisel travmanın üstesinden gelmek
Antonio, profesyonel futbola dönmek için mücadele ederken kazanın üzerinde bıraktığı psikolojik ve fiziksel yük konusunda dikkat çekici derecede açık konuştu. Mart 2025'teki kazayı değerlendiren oyuncu, olayın ruh sağlığı üzerinde yarattığı derin duygusal etkiyi itiraf etti. Antonio, Mart 2025'teki kazayla ilgili olarak, "Görülmek istemedim" dedi. "Neredeyse ölüyordum ve durumun bu kadar kötü olması bende utanç yarattı. Üç hafta önce arabayı görmeye gittim ve midemde garip bir his yarattı. Görmesi zordu."
Artık tamamen iyileşmiş ve hâlâ üst seviyede mücadele edebilecek fiziksel özelliklere sahip olduğunu kanıtlamaya istekli olan Antonio, Watford için düşük riskli ve yüksek getirili bir transferi temsil ediyor. Watford, ilk altı maçında sekiz puan topladıktan sonra şu anda Championship tablosunda 12. sırada yer alıyor.
- AFP
West Ham buluşması için uzun bekleyiş
Watford taraftarları yeni transferlerini hemen sahada görmek için sabırsızlansa da, onu eski takımına karşı forma giyerken izlemek için bir süre daha beklemek zorunda kalacak. İki takım bu sezon zaten karşı karşıya geldi ve 29 Ağustos'ta 1-1 berabere kaldı; bu da Antonio'nun West Ham'a karşı oynama fırsatını nisan ayındaki rövanş maçına kadar bulamayacağı anlamına geliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun