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"Başardık!" - Lamine Yamal, İspanya formasıyla attığı "rüya gibi" ilk Dünya Kupası golüne tepki gösterdi ve Suudi Arabistan'ı ezici bir skorla mağlup ettikleri maçta devre arasında neden oyundan çıktığını açıkladı
La Roja için intikam
İspanya, turnuvaya sarsak bir başlangıç yaptıktan sonra nihayet ritmini buldu ve Suudi Arabistan’ı ezici bir şekilde mağlup etti. Bu galibiyet, H Grubu’ndaki açılış maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 0-0’lık sinir bozucu bir beraberlikle sonuçlanan ve ülkede endişelere yol açan karşılaşmanın tam tersi bir tablo çizdi.
İlk maçta yedek kulübesinde başlayan ancak bu maçta ilk 11'e geri dönen Yamal, Luis de la Fuente'nin takımının ihtiyaç duyduğu kıvılcım oldu.
Maç sonrası konuşan Yamal, takımın önceki hayal kırıklığını motivasyon kaynağı olarak kullandığını hemen vurguladı. Kanat oyuncusu, “İlk maç bize göre değildi, farklıydı, ama artık kendimize geldik ve daha fazlasını hedefliyoruz,” dedi. “Kazanmamız gerektiğini bildiğimiz bir maçta berabere kalmak canımızı yaktı; bu durum, istediğimiz gibi bu maça çıkabilmemiz için bizi çok düşündürdü.”
- Getty Images Sport
"Gerçekten çok özel bir deneyim oldu"
Yamal için bu öğleden sonra, Dünya Kupası’nda attığı ilk golle büyük bir kişisel dönüm noktası oldu. Bu önemli an, maçın erken dakikalarında gerçekleşti; Mikel Oyarzabal’ın ortasını arka direkte kayarak gole çevirirken gösterdiği etkileyici çaba ile skoru açtı. Dört yıl önce bu turnuvayı çok farklı bir bakış açısıyla izleyen bir oyuncu için bu, saf duygu dolu bir andı.
"Çok özel bir an oldu. Her zaman Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ve ilk maçımda ilk 11'de yer alıp gol atmak bir rüya gibi," diye itiraf etti Yamal. "Diğer Dünya Kupası'nı sınıfta izlemiştim; burada annem ve ailemin gözü önünde gol atabilmek ise bir rüya."
Erken oyuncu değişikliğinin açıklaması
İlk 45 dakikada en göze çarpan isim olmasına rağmen Yamal, ilk yarıda iki gol atan Oyarzabal ile birlikte devre arasında oyundan alındı. Bazı taraftarlar, 18 yaşındaki oyuncunun bu kadar erken oyundan çıkmasına şaşırsa da, oyuncu bu kararın tamamen taktiksel olduğunu ve önündeki mücadeleler için dinç kalmasını sağlamak amacıyla alındığını doğruladı.
Yamal, “Planım, ilk yarıyı oynayıp dinlenmekti, ama her şeyden önce takıma yardımcı olmaktı,” diye açıkladı.
İlk yarıda puanlar fiilen garantilendiği için İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, yıldız oyuncularının yükünü iyi yönetebildi. İkinci yarıda tempo düşse de İspanya, Marc Cucurella’nın vole vuruşunun ardından Hassan Al Tambakti’nin topu kendi kalesine yönlendirmesiyle dördüncü golü attı.
- Getty Images Sport
Sırada Uruguay maçı var
Bu galibiyetle İspanya’nın puanını 4’e çıkaran bu sonuç, takımı 32’li tura yükselme yolunda güçlü bir konuma yerleştirdi.
Şimdi tüm dikkatler, grup aşamasının son maçında Uruguay ile oynayacakları karşılaşmaya çevrildi. Yamal'ın golcü formunda olması ve erken yapılan oyuncu değişiklikleriyle takımın dinçleşmesi sayesinde, La Roja tam da doğru zamanda ritmini bulmuş görünüyor.