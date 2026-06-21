"Başardık!" - Lamine Yamal, İspanya formasıyla attığı "rüya gibi" ilk Dünya Kupası golüne tepki gösterdi ve Suudi Arabistan'ı ezici bir skorla mağlup ettikleri maçta devre arasında neden oyundan çıktığını açıkladı

İspanya, turnuvaya sarsak bir başlangıç yaptıktan sonra nihayet ritmini buldu ve Suudi Arabistan’ı ezici bir şekilde mağlup etti. Bu galibiyet, H Grubu’ndaki açılış maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 0-0’lık sinir bozucu bir beraberlikle sonuçlanan ve ülkede endişelere yol açan karşılaşmanın tam tersi bir tablo çizdi.

İlk maçta yedek kulübesinde başlayan ancak bu maçta ilk 11'e geri dönen Yamal, Luis de la Fuente'nin takımının ihtiyaç duyduğu kıvılcım oldu.

Maç sonrası konuşan Yamal, takımın önceki hayal kırıklığını motivasyon kaynağı olarak kullandığını hemen vurguladı. Kanat oyuncusu, “İlk maç bize göre değildi, farklıydı, ama artık kendimize geldik ve daha fazlasını hedefliyoruz,” dedi. “Kazanmamız gerektiğini bildiğimiz bir maçta berabere kalmak canımızı yaktı; bu durum, istediğimiz gibi bu maça çıkabilmemiz için bizi çok düşündürdü.”