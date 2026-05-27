"Başardık" - Jean-Philippe Mateta, Rayo'ya karşı kıl payı kazanılan maçta Crystal Palace'ı ilk Avrupa kupasına taşıdıktan sonra "harika" bir ruh hali içinde
Mateta tarihi zaferi kutluyor
Crystal Palace forveti Mateta, attığı golle Eagles’a Conference League şampiyonluğunu kazandırdıktan sonra duygularını gizleyemedi. Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından konuşan forvet, birkaç yıl önce Avrupa kupalarını uzak bir hayal olarak gören kulüp için bu tarihi başarıyı değerlendirdi.
"Harika hissediyorum! Harika hissediyorum! Başardık! Avrupa'da ilk kez ve başardık. Şimdi sadece kutlamak istiyorum. Bu adam [Joel Ward] bizimle birlikte kutlamalı," dedi Mateta, TNT Sports'a. Forvet, gergin geçen finalde skoru açan, çirkin ama etkili bir içgüdüsel vuruşla gecenin kahramanı oldu.
Zafer için elinden gelenin en iyisini yapmak
Maç oldukça zorlu geçti; Rayo Vallecano, Premier Lig ekibini fiziksel sınırlarına kadar zorladı. Mateta, İspanyol takımının gösterdiği yoğunluğun, Oliver Glasner’in takımının ikinci yarıda attığı açılış golünün ardından üstünlüğünü korumak için tüm enerjisini ortaya koymasını gerektirdiğini kabul etti.
"Her şeyimizi verdik. Size onların ne kadar yoğun oynayacaklarını söylemiştim ve şu anda yorgunum, her şeyimi verdim. Bu yüzden bugün kazandık. Her zaman taraftarların yanındayım. Oyuncu olarak bana çok destek oldular. Her zaman arkamızdalar. Bunu onlar için de yaptık," diye ekledi Fransız oyuncu. Golü, Adam Wharton'ın şutunun Rayo kalecisi tarafından önünden seken topa en hızlı tepki vererek attı.
Wharton orta sahada parlıyor
Mateta son vuruşu yapsa da, maçın temposunu uzun süreler boyunca belirleyen Wharton oldu. Thomas Tuchel’in kısa süre önce İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna onu dahil etmemesinin yarattığı hayal kırıklığına rağmen, genç orta saha oyuncusu pas dağıtımında ustalık dersi verdi ve ilk bir saatin büyük bir bölümünde İspanyol takımını kendi sahasına hapsetti.
Wharton, maçın başlarında Tyrick Mitchell'in nokta atışı bir topu kafayla dışarıya atmasıyla asist yapma şansını kaçırdı. Sonuçta, 22 yaşındaki oyuncunun etkisi belirleyici oldu, çünkü uzak mesafeden attığı şut ceza sahasında kargaşaya yol açtı ve Mateta'nın galibiyet golünü atmasını sağladı.
Glasner’ın kusursuz veda hediyesi
Bu zafer, görev süresi boyunca kulübün kaderini tamamen değiştiren teknik direktör Glasner için masalsı bir son oldu. Bir yıl önce Palace’ı Manchester City karşısında FA Cup zaferine taşıyan Glasner, bu Avrupa başarısıyla kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak adını tarihe yazdırdı.
Eagles, Yeremy Pino'nun muhteşem bir serbest vuruşla iki direğe de çarpmasına rağmen gol önünde biraz israfçı davransa da, defansında sağlam durarak kalesini gole kapattı. Oyuncular kutlamalarına başlarken, odak noktası sadece on iki ayda ulusal kupa şampiyonluğundan Avrupa şampiyonluğuna uzanan inanılmaz yolculukta kalıyor.