Norveç, Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup ettiği dramatik bir 32’li tur maçı sonrasında bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Haaland, Patrick Berg’in pasıyla 86. dakikada galibiyet golünü atarak bir kez daha kahraman oldu. Ancak, bu başarılı ilerlemenin keyfini çıkarmak yerine, golcü forvet bir sonraki rakibiyle ilgili beklentileri hemen dengelemeye çalıştı.

Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından televizyon kameralarına konuşan Haaland, önlerindeki zorlu mücadeleyi değerlendirirken temkinli bir tavır sergiledi. "Son 16 turuna yükseliyoruz, orada çok iyi takımlar olacak. Kolay olmayacak, gerçekçi olmalıyız. Başarabilecek miyiz, bilmiyorum. Çok hazırlandık ve hâlâ çok hazırız," dedi. Norveç’in Brezilya’yı eleme şansını nasıl değerlendirdiği konusunda ısrarla sorulduğunda Haaland, açık sözlü bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Şey... çok zayıf."