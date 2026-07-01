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"Başarabilecek miyiz, bilmiyorum" - Erling Haaland, Norveç'in Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'yı yenme şansının "çok zayıf" olduğunu iddia etti
Haaland'ın eleme turlarına ilişkin gerçekçi bakış açısı
Norveç, Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup ettiği dramatik bir 32’li tur maçı sonrasında bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Haaland, Patrick Berg’in pasıyla 86. dakikada galibiyet golünü atarak bir kez daha kahraman oldu. Ancak, bu başarılı ilerlemenin keyfini çıkarmak yerine, golcü forvet bir sonraki rakibiyle ilgili beklentileri hemen dengelemeye çalıştı.
Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından televizyon kameralarına konuşan Haaland, önlerindeki zorlu mücadeleyi değerlendirirken temkinli bir tavır sergiledi. "Son 16 turuna yükseliyoruz, orada çok iyi takımlar olacak. Kolay olmayacak, gerçekçi olmalıyız. Başarabilecek miyiz, bilmiyorum. Çok hazırlandık ve hâlâ çok hazırız," dedi. Norveç’in Brezilya’yı eleme şansını nasıl değerlendirdiği konusunda ısrarla sorulduğunda Haaland, açık sözlü bir şekilde şöyle yanıt verdi: "Şey... çok zayıf."
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Altın Ayakkabı yarışında Messi ve Mbappé’nin peşinde
Manchester City’nin yıldız oyuncusu şu anda turnuvada harika bir performans sergiliyor ve kulüpteki formunun uluslararası sahneye de kusursuz bir şekilde yansıdığını kanıtlıyor. Fildişi Sahili’ne karşı attığı galibiyet golü, turnuvadaki beşinci golü oldu ve Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi ile Kylian Mbappé’nin sadece bir gol gerisinde yer almasını sağladı. Haaland’ın verimliliği, daha önce Dünya Kupası deneyimi olmamasına rağmen özellikle dikkat çekicidir.
İstatistiklere bakıldığında, Haaland uluslararası futbolda nadiren görülen bir seviyede performans sergilemeye devam ediyor. Milli takımda sadece 53 maçta 60 gole ulaşan Haaland, bu kilometre taşına ulaşan en hızlı aktif oyuncu oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Mbappé 60 gole ulaşmak için 100 milli maçta, Messi ise 122 milli maçta oynamıştı.
Odegaard daha iyimser bir vizyon sunuyor
Haaland gerçekçi bir tavır sergilerken, Norveç kaptanı Martin Odegaard takımın geleceği konusunda biraz daha iyimserdi. Maç sonrası kutlamalarda taraftarları “Viking alkışı”na yönlendirerek törenin sunuculuğunu üstlenen Arsenal’in oyun kurucusu, turnuvanın öngörülemez yapısının lehlerine işleyebileceğine inanıyor. Odegaard, takım arkadaşlarını “favori olmayan” konumunu benimsemeye çağırdı.
"Zor bir maç olacak, ancak futbolda her şey mümkündür. Hayal kurmaya ve eğlenmeye devam etmek istiyoruz, hadi bir deneyelim. Hayal kurmayı ne kadar sürdürebileceğimizi göreceğiz. İyi hazırlanalım ve anın tadını çıkaralım," dedi Odegaard, karışık bölgede gazetecilere.
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Brezilya’nın güçlü yanlarını kabul etmek
Odegaard, Brezilya kadrosundaki bireysel yetenekleri takdir ederken, kulüp takım arkadaşları Gabriel Martinelli ve Gabriel Magalhaes’i tanıdığını da belirtti: “Harika bir takımları var, birçok mükemmel oyuncu barındırıyorlar. Onları Arsenal’den tanıyorum, birinci sınıf oyuncular.”
Norveç ve Brezilya, Pazar günü New York/New Jersey Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.