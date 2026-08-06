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'Baş döndüren' - Michael Owen, Liverpool'a Mohamed Salah'ın 145 milyon sterlinlik yerine transferinden vazgeçmesi çağrısında bulundu
Liverpool'a Barcola bonservisi konusunda uyarı
Owen, PSG'nin Barcola için Liverpool'u fahiş bir bonservis bedeli ödemeye zorlayabileceğine inanıyor. Liverpool, Salah'ın bonservissiz olarak Trabzonspor'a ayrılmasının ardından transfer döneminin kapanışından önce aktif olarak yeni bir kanat oyuncusu arıyor. Mısırlı oyuncunun ani ayrılığı, Liverpool'u hücum hattındaki dev boşluğu doldurmak için harekete geçirdi.
Yan Diomande ve Ibrahim Mbaye gibi oyuncularla da adı anılsa da, 23 yaşındaki Fransız Barcola, Liverpool'un önceliği olarak öne çıktı. Ancak PSG'nin 145 milyon sterlinlik bonservis talebi, olası bir anlaşmayı durma noktasına getirme tehdidi taşıyor.
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Owen, 145 milyon sterlinlik etiketi fahiş buldu
ECHO'ya konuşan Owen, PSG'nin hücum oyuncusu için konuşulan rakamlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Fransız şampiyonunun, Liverpool'un Salah'ın yerini acilen doldurma ihtiyacından faydalandığına inanıyor.
"Bu kulağa fahiş geliyor, değil mi? Premier League'de kendini kanıtlamamış biri için," dedi Owen. "Elbette en üst seviyede oynadı ama evet, bir noktada 'hayır' demek zorundasınız, öyle değil mi? Eğer rakam 145 milyon £'a çıkarsa, yani vay canına, bu gerçekten dudak uçuklatır.
"Yani, birkaç ay önce eğer Liverpool'un yerinde olsaydım Salah'ın yerine West Ham'den Jared Bowen'ı almaya çalışırdım dediğimi açıkça söylemiştim. Bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüştüm.
"Ama belli ki bu artık mümkün görünmüyor, bu yüzden bunu yapmak zorundalar. Sorun da şu ki herkes üst düzey bir oyuncuya çaresizce ihtiyaç duyduğunuzu biliyor, bu yüzden çok yüksek bir bedel ödemeniz gerekecek. Belki de yapmanız gereken tam olarak budur. Ama bu kulağa fahiş geliyor, değil mi? 145 milyon £, sözünü ettiğiniz rakam bu."
Anfield'da bir kulüp efsanesinin yerini almak
Salah'ın yerini doldurmak, kulübün transfer ekibi için son derece büyük bir meydan okuma anlamına geliyor. Merseyside'da geçirdiği dokuz yılda 34 yaşındaki oyuncu, 442 maçta 257 gol atıp 123 asist yaptı. Tarihe geçen katkısı, iki Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferinin kazanılmasına yardımcı oldu. Liverpool, şimdi Salah, Sadio Mane ve Luis Diaz'ın yer aldığı önceki dönemlerle kıyaslandığında kanatlarda üst düzey seçenekler açısından nadir görülen bir eksiklikle karşı karşıya.
"Biliyorsunuz, eskiden Salah, Mane ve Diaz vardı" diye ekledi Owen. "Yıllar boyunca [Liverpool'da] çok sayıda harika kanat oyuncusu oldu. Ve tabii ki şu anda Liverpool'da bunların eksikliği hissediliyor.
"Muhtemelen iki oyuncuya ihtiyaçları var. Kesinlikle bir tane gerekiyor. Yani evet, bence o pozisyon tipi için ciddi yatırım yapmaları gerekiyor. Ve o [Barcola], ulaşılabilir görünen, kaliteye sahip isimlerden biri gibi duruyor. Bir de görünen o ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İlgi duyacakları anlaşılıyor ama sanırım çok şey fiyata bağlı olacak."
- Getty Images
Transfer yarışında sırada ne var?
Bowen için bir transfer artık mümkün olmadığından, Liverpool PSG'nin taleplerini karşılayıp karşılamamaya ya da alternatif hedeflere yönelip yönelmemeye karar vermek zorunda. PSG, Barcola ile 2028'e kadar sözleşmeye sahip olduğu için bonservis bedelini düşürme konusunda herhangi bir baskı altında değil.
Liverpool'un yaz transfer dönemi kapanmadan önce en az bir üst düzey kanat oyuncusuna ihtiyacı var. PSG, talep ettiği bonservis bedelinde geri adım atmazsa, Anfield yetkilileri son tarih gelmeden masadan kalkmak ve diğer kanat hedeflerine yönelmek zorunda kalacak.
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