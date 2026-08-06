ECHO'ya konuşan Owen, PSG'nin hücum oyuncusu için konuşulan rakamlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. Fransız şampiyonunun, Liverpool'un Salah'ın yerini acilen doldurma ihtiyacından faydalandığına inanıyor.

"Bu kulağa fahiş geliyor, değil mi? Premier League'de kendini kanıtlamamış biri için," dedi Owen. "Elbette en üst seviyede oynadı ama evet, bir noktada 'hayır' demek zorundasınız, öyle değil mi? Eğer rakam 145 milyon £'a çıkarsa, yani vay canına, bu gerçekten dudak uçuklatır.

"Yani, birkaç ay önce eğer Liverpool'un yerinde olsaydım Salah'ın yerine West Ham'den Jared Bowen'ı almaya çalışırdım dediğimi açıkça söylemiştim. Bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüştüm.

"Ama belli ki bu artık mümkün görünmüyor, bu yüzden bunu yapmak zorundalar. Sorun da şu ki herkes üst düzey bir oyuncuya çaresizce ihtiyaç duyduğunuzu biliyor, bu yüzden çok yüksek bir bedel ödemeniz gerekecek. Belki de yapmanız gereken tam olarak budur. Ama bu kulağa fahiş geliyor, değil mi? 145 milyon £, sözünü ettiğiniz rakam bu."