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'Baş belası olabilir' - Arsenal neden Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius Jr'ı transfer edemeyerek 'büyük bir tehlikeyi atlattı'
Emirates'te zihniyetlerin çarpışması
Arsenal taraftarları, dünya futbolunun en bitirici kanat oyuncularından birini kaçırdıkları için hayal kırıklığı yaşamış olabilir, ancak Petit'ye göre Brezilyalının gelişi, Mikel Arteta'nın kurmak için bu kadar çok çalıştığı uyumu bozabilirdi.
Boyle Sports'a konuşan 1998 Dünya Kupası kazananı, çekincelerini şöyle anlattı: "Bence Vinicius Junior gerçekten yetenekli bir oyuncu ama mentalitesi açısından Arsenal için iyi bir uyum olacağından emin değilim. Bu sadece benim görüşüm.
"Arsenal'da çok sayıda mütevazı oyuncu görüyorum, bu yüzden bir anda tamamen farklı birini getirirseniz bu bir sorun olabilir, özellikle de Arteta'nın yönetim tarzıyla."
- AFP
Transfer piyasasında büyük bir tehlikeyi atlatmak
Vinicius Jr'ın Real Madrid ile sözleşme görüşmelerinde çıkmaza girmiş gibi görünmesiyle transfer sagası hararetli bir noktaya ulaştı. Arsenal'in süperstarı kadrosuna katma şansı konusunda iyimser olduğu bildirildi, ancak Petit son dönemdeki davranış sorunlarını rahatlamak için bir neden olarak gösterdi. Oyuncunun kısa süre önce eski Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı sürtüşmeyi bir uyarı işareti olarak öne çıkardı.
Oyuncunun kamuoyundaki imajını değerlendiren Petit, şunları ekledi: "Real Betis ile Real Madrid arasındaki son maçta Vinicius Jnr ile Jose Mourinho arasında yaşananlara bakın. Bu bana geçen sezon Xabi Alonso ile yaşananları hatırlattı; o zaman da onun elini sıkmak istememişti.
"Vinicius Jr. taraftarlardan, basından ve sosyal medyadan çok fazla eleştiri alıyor ama o anlarda yanlış mesaj veriyor. O ana bakınca, bence Arsenal için muhtemelen uzak durulmuş bir kurşun.
"Vinicius Jr'ın yeteneğine sahip bir oyuncunun Arsenal'de oynamasını görmeyi çok isterdim ama zihniyeti ve egosu nedeniyle bunun başa çıkılması gerçekten zor bir durum yaratacağını düşünüyorum."
Alvarez destanı
Petit, kulübün Vinicius Jr'dan kaçınmış olmasından memnun olsa da, Atletico Madrid'den Julian Alvarez'in transfer edilememesi konusunda çok daha az heyecanlıydı. 2022 Dünya Kupası şampiyonu, yaz transfer dönemi boyunca Emirates'e transferiyle yoğun şekilde anıldı, ancak Arjantinli forvetin diğer destinasyonları tercih etmesi sonunda bu anlaşmayı bitirdi.
Eski Manchester City oyuncusuyla ilgili kaçan fırsatı değerlendiren Petit, şöyle dedi: "Julian Alvarez, Arsenal'ın ihtiyaç duyduğu forvet. Neden mi? Çünkü Premier League'i biliyor.
"Çok yetenekli bir oyuncu. Hareketliliği harika, teknik becerileri çok iyi ve tek pas futbolu oynamasıyla bu Arsenal takımının DNA'sına mükemmel şekilde uyum sağlar. Oyuncu olarak onunla ilgili her şeyi gerçekten seviyorum.
"Ama belli ki Barcelona'yı istiyor ve yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den ayrılmadıysa, gerçekten kış transfer döneminde o kulüpten ayrılacağını mı düşünüyorsunuz? Ben bundan o kadar emin olmazdım."
- Getty Images Sport
Yeni bir tılsım arayışında yol almak
Yeni bir hücum odak noktası arayışı, özellikle Viktor Gyokeres'in Premier League'deki zorlu ilk sezonunun ardından Arteta için önceliğini koruyor. Arsenal, Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis gibi isimleri kadrosuna katarak sahanın diğer bölgelerini başarıyla güçlendirdi ve bu oyuncuların tamamı takıma hemen katkı verdi.
Üst düzey hedeflerin kaçırılmasının yarattığı hayal kırıklığına rağmen, Petit'nin uyarısı transferin yalnızca ham yetenekten ibaret olmadığını hatırlatıyor. Bir süperstar egosunu yönetme "sorunu", çoğu zaman şampiyonluk getirecek bir projeyi raydan çıkarabilir ve Arteta'nın kültürel standartlarından taviz vermemesi, kulübün son dönemdeki başarısının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.
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