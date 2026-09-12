Arsenal taraftarları, dünya futbolunun en bitirici kanat oyuncularından birini kaçırdıkları için hayal kırıklığı yaşamış olabilir, ancak Petit'ye göre Brezilyalının gelişi, Mikel Arteta'nın kurmak için bu kadar çok çalıştığı uyumu bozabilirdi.

Boyle Sports'a konuşan 1998 Dünya Kupası kazananı, çekincelerini şöyle anlattı: "Bence Vinicius Junior gerçekten yetenekli bir oyuncu ama mentalitesi açısından Arsenal için iyi bir uyum olacağından emin değilim. Bu sadece benim görüşüm.

"Arsenal'da çok sayıda mütevazı oyuncu görüyorum, bu yüzden bir anda tamamen farklı birini getirirseniz bu bir sorun olabilir, özellikle de Arteta'nın yönetim tarzıyla."



