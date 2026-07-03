Bild gazetesindeki ‘Lothar legt los’ programında Matthäus şöyle konuştu: “Maaşı Nagelsmann’ınki kadar olmayacak, bundan eminim. Bu konuyu birkaç kişiyle konuştum bile. Klopp, RB’deki yıllık maaşıyla DFB’ye geçmeyecek.”

Medya haberlerinde de belirtildiği üzere istifanın eşiğinde olduğu söylenen Nagelsmann, yılda yaklaşık yedi milyon avro kazanıyor. Klopp’un devralması halinde ise çok daha yüksek bir meblağ ödenmesi gerekecek. Matthäus, "Bu, baş ağrıtan bir toplam paket – özellikle de DFB’deki yetkililer için," dedi. Matthäus, "Jürgen Klopp’un piyasa değerinin ne olduğunu bildiğini" varsayıyor. "Ve bu durumda yıllık maaş olarak tek haneli milyonlar söz konusu olamaz."

Klopp’un Red Bull’da Global Head of Soccer pozisyonunda ne kadar kazandığı bilinmiyor. Bu konudaki rakamlar, medyaya göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor. 8 ile 15 milyon avro arasında bir rakam söz konusu. Karşılaştırma için: Liverpool FC’de yıllık 18 milyon avro kazandığı söyleniyor.