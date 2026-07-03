DFB milli takımının eski kaptanı, Klopp için sadece Red Bull’a ödenecek bir transfer ücreti değil, aynı zamanda eski BVB ve Liverpool teknik direktörünün maaş maliyetlerinin de halen milli takım teknik direktörü olan Julian Nagelsmann’ın (38) maaş maliyetlerinin oldukça üzerinde olacağını vurguladı.
Çeviri:
"Baş ağrıtan bir paket": Lothar Matthäus, Jürgen Klopp’un DFB’deki olası maaşı konusunda tartışmalı bir tez ortaya attı
Bild gazetesindeki ‘Lothar legt los’ programında Matthäus şöyle konuştu: “Maaşı Nagelsmann’ınki kadar olmayacak, bundan eminim. Bu konuyu birkaç kişiyle konuştum bile. Klopp, RB’deki yıllık maaşıyla DFB’ye geçmeyecek.”
Medya haberlerinde de belirtildiği üzere istifanın eşiğinde olduğu söylenen Nagelsmann, yılda yaklaşık yedi milyon avro kazanıyor. Klopp’un devralması halinde ise çok daha yüksek bir meblağ ödenmesi gerekecek. Matthäus, "Bu, baş ağrıtan bir toplam paket – özellikle de DFB’deki yetkililer için," dedi. Matthäus, "Jürgen Klopp’un piyasa değerinin ne olduğunu bildiğini" varsayıyor. "Ve bu durumda yıllık maaş olarak tek haneli milyonlar söz konusu olamaz."
Klopp’un Red Bull’da Global Head of Soccer pozisyonunda ne kadar kazandığı bilinmiyor. Bu konudaki rakamlar, medyaya göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor. 8 ile 15 milyon avro arasında bir rakam söz konusu. Karşılaştırma için: Liverpool FC’de yıllık 18 milyon avro kazandığı söyleniyor.
- Getty Images
Jürgen Klopp, Red Bull ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Klopp’un Avusturyalı gazlı içecek üreticisiyle olan sözleşmesi 2029 sonuna kadar devam ediyor. Yazılı olarak belirlenmiş bir çıkış maddesi bulunmadığı, sadece bu konuyla ilgili sözlü bir anlaşmadan söz edildiği belirtiliyor. Dolayısıyla onu DFB’ye kazandırmak için öncelikle spor direktörü Oliver Mintzlaff (50) önderliğindeki Red Bull yönetimi ile müzakereler yapılması gerekiyor.
Ancak Bild gazetesi, bu görüşmelerin oldukça karmaşık bir hal alabileceğini bildiriyor. Haberde, Klopp’un transferinin “hiç de kolay bir iş olmadığı” belirtiliyor. Red Bull’un muhtemelen tek haneli milyonlarca avroluk bir transfer ücreti talep edeceği düşünülüyor. DFB için böyle bir ödeme bir ilk olurdu; zira federasyon, yeni bir milli takım teknik direktörü için daha önce hiç transfer ücreti ödememişti.
Dünyanın en büyük spor federasyonu için mali açıdan devasa bir görev olmasına rağmen, pek çok işaret Klopp’un göreve geleceğine işaret ediyor. Spiegel, Bundesliga’daki “etkili bir üst düzey kulüp yöneticisi”nin sözlerini aktararak, Klopp’un sallantıda olan milli takımı devralacağının “kilisede ‘Amin’ demek kadar kesin” olduğunu belirtiyor.
Ancak Nagelsmann hâlâ DFB’de görevde. Ancak, medyada yer alan uyumlu haberlere göre, eski FC Bayern teknik direktörü, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen yıkıcı Dünya Kupası finalleri sonrasında federasyon yönetiminin kendisine kurduğu “altın köprü”den geçmeye karar verdi. Buna göre Nagelsmann, kendi isteğiyle görevinden ayrılıyor ve böylece kovulmaktan kurtuluyor. Kendisine yedi milyon avroluk tazminat ödeneceği belirtiliyor. Sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.
Jürgen Klopp’un baş antrenörlük kariyerindeki durakları
Dönem Kulüp 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun