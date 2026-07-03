Bild gazetesinin “Lothar legt los” programında Matthäus şöyle konuştu: “Maaşı Nagelsmann’ınki kadar olmayacak, bundan eminim. Bu konuyu birkaç kişiyle de konuştum. Klopp, RB’nin yıllık maaşı karşılığında DFB’ye geçmeyecek.”

Cuma günü istifasını açıklayan Nagelsmann, yılda yaklaşık yedi milyon avro kazanıyor. Tercih edilen halefi Klopp için ise çok daha yüksek bir meblağ ödenmesi gerekecek. Matthäus, “Bu, baş ağrıtan bir paket – özellikle de DFB’deki yetkililer için,” dedi. Matthäus, “Jürgen Klopp’un piyasa değerinin ne olduğunu bildiğini” varsayıyor. “Ve bu durumda yıllık maaş olarak tek haneli milyonlar söz konusu olamaz.”

Klopp’un Red Bull’da Global Head of Soccer pozisyonunda ne kadar kazandığı bilinmiyor. Bu konudaki rakamlar, kaynağa göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor. 8 ile 15 milyon avro arasında bir rakam söz konusu. Karşılaştırma için: Liverpool FC’de yıllık 18 milyon avro kazandığı söyleniyor.