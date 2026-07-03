DFB milli takımının eski kaptanı, Klopp için sadece Red Bull’a ödenecek bir transfer ücreti değil, aynı zamanda eski BVB ve Liverpool teknik direktörünün maaş maliyetlerinin de eski Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın (38) maaş maliyetlerinden önemli ölçüde yüksek olacağını vurguladı.
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"Baş ağrıtan bir paket": Lothar Matthäus, Jürgen Klopp’un DFB’deki olası maaşı konusunda tartışmalı bir iddiada bulundu
Bild gazetesinin “Lothar legt los” programında Matthäus şöyle konuştu: “Maaşı Nagelsmann’ınki kadar olmayacak, bundan eminim. Bu konuyu birkaç kişiyle de konuştum. Klopp, RB’nin yıllık maaşı karşılığında DFB’ye geçmeyecek.”
Cuma günü istifasını açıklayan Nagelsmann, yılda yaklaşık yedi milyon avro kazanıyor. Tercih edilen halefi Klopp için ise çok daha yüksek bir meblağ ödenmesi gerekecek. Matthäus, “Bu, baş ağrıtan bir paket – özellikle de DFB’deki yetkililer için,” dedi. Matthäus, “Jürgen Klopp’un piyasa değerinin ne olduğunu bildiğini” varsayıyor. “Ve bu durumda yıllık maaş olarak tek haneli milyonlar söz konusu olamaz.”
Klopp’un Red Bull’da Global Head of Soccer pozisyonunda ne kadar kazandığı bilinmiyor. Bu konudaki rakamlar, kaynağa göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor. 8 ile 15 milyon avro arasında bir rakam söz konusu. Karşılaştırma için: Liverpool FC’de yıllık 18 milyon avro kazandığı söyleniyor.
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Jürgen Klopp, Red Bull ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Klopp’un Avusturyalı gazlı içecek üreticisiyle olan sözleşmesi 2029 sonuna kadar devam ediyor. Yazılı olarak belirlenmiş bir çıkış maddesi bulunmadığı, sadece bu konuyla ilgili sözlü bir anlaşmadan söz edildiği belirtiliyor. Dolayısıyla onu DFB’ye kazandırmak için öncelikle spor direktörü Oliver Mintzlaff (50) önderliğindeki Red Bull yönetimi ile müzakereler yapılması gerekiyor.
Ancak Bild gazetesi, bu görüşmelerin oldukça karmaşık bir hal alabileceğini bildiriyor. Haberde, Klopp’un transferinin “hiç de kolay bir iş olmadığı” belirtiliyor. Red Bull’un muhtemelen tek haneli milyonlarca avroluk bir transfer ücreti talep edeceği düşünülüyor. DFB için böyle bir ödeme bir ilk olurdu; zira federasyon, yeni bir milli takım teknik direktörü için daha önce hiç transfer ücreti ödememişti.
Dünyanın en büyük spor federasyonu için mali açıdan devasa bir görev olmasına rağmen, pek çok işaret Klopp’un göreve geleceğine işaret ediyor. Spiegel, Bundesliga’daki “nüfuzlu bir üst düzey kulüp yöneticisi”nin sözlerini aktararak, Klopp’un sallantıda olan milli takımı devralacağının “kilisede ‘Amin’ demek kadar kesin” olduğunu belirtiyor.
Nagelsmann, Cuma günü istifa ederek Klopp’un önünü resmen açtı. Ayrıca, Nagelsmann’ın yardımcısı ve spor direktörü Andreas Rettig de görevinden ayrılıyor.
Jürgen Klopp’un baş antrenörlük kariyerindeki durakları
Dönem Kulüp 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool
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