Andrea Barzagli, Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın eski savunmacısı. Bugün ise İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Silvio Baldini'nin yardımcılığını yapıyor. Barzagli, YouTube'daki "Colpi da Maestro" podcast'ine keyifli bir röportaj verdi.

İtalyan futbolunun yeniden yükselişi ve 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda gözlemlediği genç yetenekler de kaçınılmaz olarak gündeme geldi. Barzagli, Juventus'un geleceğini planlarken yaptığı ve yapmaya devam ettiği hataları da doğrudan ama yapıcı bir dille eleştirdi.



