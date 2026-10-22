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Italian Football Federation 'Panchina D'Oro' AwardsGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Barzagli: "Juventus'ta kimse sağlam bir temel atmayı başaramıyor. Üç kez yönetim değişti ama hâlâ bir temel yok. İtalya'da yetenek var ancak nesilde bir görülen yetenek eksik."

Juventus
İtalya
İtalya U21

İtalya ve Juventus'un bugünü ve geleceğine dair, onun müdahaleleri gibi doğrudan ve filtresiz tavsiyeler.

Andrea Barzagli, Juventus ve İtalya Milli Takımı'nın eski savunmacısı. Bugün ise İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Silvio Baldini'nin yardımcılığını yapıyor. Barzagli, YouTube'daki "Colpi da Maestro" podcast'ine keyifli bir röportaj verdi.

İtalyan futbolunun yeniden yükselişi ve 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda gözlemlediği genç yetenekler de kaçınılmaz olarak gündeme geldi. Barzagli, Juventus'un geleceğini planlarken yaptığı ve yapmaya devam ettiği hataları da doğrudan ama yapıcı bir dille eleştirdi.


  • Savunma oyuncularıyla çalışmak son derece sıkıcı

    "Futbol değişti, savunmacının rolü de değişiyor: Çok daha hızlı bir oyunda, oyun kurulumuna daha fazla katkı vermesi bekleniyor. Eskiden olduğu gibi bir savunmacılık temeli artık yok. Önceden çok daha sıkıcı, zaman alan ve zihnen yoran ayrıntılar üzerinde çalışılırdı."

  • İtalyan yetenekler mi? "Nesilde bir gelen" yetenek eksik

    "Bize nesilde bir çıkan büyük bir yetenek eksik. Ancak iyi oyuncularımız ve mücadele eden, çok çalışarak bir üst seviyeye çıkmaya çalışan iyi gençlerden oluşan bir grubumuz var. Çok önemli özelliklere de sahipler. İlk yılın sürecindeyiz.

    Yurt dışında 18-20 yaşında A takımda oynaman doğal karşılanıyor. Biz biraz daha yavaşız ama bu hep böyleydi. Hata yaparak da gelişmelerini beklemek için cesaret gerekiyor. Yeni bir Barzagli mi? Hayır, herkes farklı."

  • ALLEGRI, CONTE VE SARRI

    "Allegri ile Pistoia'daki karşılaşma mı? Benim henüz yolun başında, onun ise yolun sonunda olduğu bir dönemdi. Bunun doğru olup olmadığını Bepi Pillon'a hiç sormadım!

    Conte, Allegri ve Sarri birbirinden tamamen farklı. Üçü de futbola tutkuyla bağlı, inanılmaz çalışkan ve güçlü bir kazanma zihniyetine sahip. Hem takımla ilişkilerinde hem de yöneticilerle kurum içindeki ve dışarıya dönük bilgi paylaşımı ve iletişimlerinde farklı bakış açıları ve yönetim tarzları var.

    Artık herkesi ve her şeyi göz önünde bulundurmak çok önemli: Söylediklerini ilk olarak futbolcular okuyor ve duyuyor; röportajları mutlaka okuyup takip ediyorlar. İyi ya da kötü, hepsi bunu yapıyor. Ardından yönetime, taraftarlara ve özellikle basına mesajlar veriyorsun. Yaklaşımları ve kişilikleri farklı ama üçü de önemli teknik direktörler"

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  • PALERMO

    "Palermo'da dört harika yıl geçirdim. Bu deneyim beni çok olgunlaştırdı. Oraya geldiğimde genç, hatta çocuk denecek bir zihniyete sahiptim. Eğlendiğimi de inkâr etmiyorum. Şimdi baktığımda, bugünün gençlerinin bizim dönemimize göre daha profesyonel olduğunu fark ediyorum.

    Mondello'da yaşadım. Futbol açısından yoğun yıllardı, özellikle de ilk yıllar. Çok stat gördüm ama gürültü düzeyi bakımından Barbera'nın en inanılmazlarından biri olduğunu düşünüyorum. 27 yaşında kaptan olmak istedim ve bunun sorumluluğunu üstlendim. Hazır değildim ve açıkçası krize de girdim ama bütün bunlar bana tecrübe kazandırdı."

  • Paratici sayesinde Juventus'a

    "Wolfsburg'la Bundesliga'yı kazandıktan sonraki yıl kolay geçmedi, hatta kadro dışı bırakıldım. Sonra büyük bir şans çıktı karşıma, ben buna böyle diyorum: Wolfsburg'da beni izlemeye gelen Paratici, Juventus'a katıldı. Bana Juventus'tan bahsettiklerinde hemen gitmek istedim. Bunun son fırsatım olacağını biliyordum. 2006 Dünya Kupası'ndan sonra büyük bir takıma gitmeyi bekliyordum ve belki de bu durum canımı sıktı. 29 yaşında büyük bir takıma gitme fırsatı buldum ve oraya olgun bir insan, profesyonel bir futbolcu olarak gittim."

  • BBC ve kendini geliştirme isteği

    "Orada bir şeyler oluştu, belki de hepimizin ortak bir zihniyete sahip olması sayesinde. Arkadaki Gigi Buffon da buna dahil; adını anmazsan kızar. Sahada birbirimize tek kelime etmeden, sadece bir bakışla inanılmaz bir uyum yakaladık.

    Her yıl daha fazlasını yapma hedefiyle yeniden başlıyor, birbirimizi ileriye taşıyorduk. Juventus'un asıl şansı muhtemelen buydu. Zihniyetimiz hedefe ulaşmak üzerine kuruluydu; birbirimizin yerini alıp seviyeyi daha da yükseltmek istiyorduk. Bazen yabancı oyuncular gelir ve biraz daha mesafeli olurlar. Oysa o Juventus için gerçekten önemliydiler.

  • ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK: JUVENTUS'UN SAĞLAM BİR TEMELE İHTİYACI VAR

    "Juventus yıllardır kolay olmayan değişimlerden geçiyor, üçüncü yönetim dönemindeyiz. İyi olan, belki birkaç yıldır bir arada olan ve bir temel oluşturabilen bir grupla önemli bir sonuç almak olurdu.

    Bu yıllar boyunca kimse, yeniden yola çıkıp eski Juventus'u yaratmak için o temeli atmayı başaramadı. İlla benim dönemimdeki Juventus'tan söz etmiyorum, güçlü temeller üzerine yükselip oradan inşa edilen Juventus takımları da oldu. Her yıl bir şeyler yapmaya çalıştıklarını görüyorum ama başaramıyorlar."

  • Yıldız, Pio Esposito, Mbappé ve Ronaldo

    "Futbolculara hangi şarap yakışır? Yildiz? Ferah, köpüklü ve yıllanabilen bir şampanya. Pio Esposito düşünme biçimiyle beni çok etkileyen bir genç; yirmi yaşında biri gibi görünmüyor. Şimdiden çok olgun. Ona şarap olarak güzel bir İtalyan Barolo'su seçerim. Ya da bir Brunello di Montalcino; ikisi de harika şaraplar. Mbappè çok güçlü ve Fransız; ona da Burgonya şarabı yakışır, büyük bir seçkinlik örneği. Cristiano Ronaldo için 1950 yılına ait bir Porto demek kolay olurdu, değil mi? En üst seviyeye çıkıyoruz: Bordeaux. Chiellini? Giorgione'yi, Livornolu olduğu için güzel bir Bolgheri şarabıyla eşleştiririm. Dünyaca tanınan ve onun yöresinden gelen bir şarap"