FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8
Simone Gervasio

Barselona, Koundé transfer piyasasında: Doğru teklif gelirse ayrılacak. Kimler onu istiyor ve Inter'den Bastoni ile olası bir takas

Barcelona'da son gelişmeler: Koundé ayrılabilir, onu kimler transfer edebilir?

Barcelona için ufukta büyük değişiklikler var. Flick’in takımı yaz aylarında büyük ölçüde yenilenebilir ve Alman teknik adamın göreve gelmesiyle başlayan ve Blaugrana kulübüne pek çok kupa kazandıran (ve hâlâ kazandırabilecek) bu dönemin birçok yıldızına veda edebilir. Katalonya'yı terk edebilecek oyuncular arasında (Szczesny'den Christensen'e, hatta Lewandowski'ye kadar) yakında hiç beklenmedik bir isim daha eklenebilir: Jules Koundé.


Matteo Moretto'nun Marca'da açıkladığı gibi, Barcelona artık satılmaz olarak görülmeyen Fransız oyuncu için teklifleri dinlemeye hazır. Transfer piyasası uzmanına göre, eski Sevilla oyuncusu için iyi bir teklif gelirse, Barcelona bunu değerlendirecek ve kulübün taleplerine uygun olması halinde kabul etmeye hazır olacak.

  • KOUNDÈ SATILABİLİR

    Yani yeni gelişme, Koundé'nin artık dokunulmaz olmadığı ve hatta iyi bir teklif gelirse transfer piyasasında olduğu. Tüm bunlar, Fransız oyuncunun geçen yaz Barça ile 2030'a kadar sözleşme uzatması imzalamasına ve maaşının 6,5 milyon avroya düşürülmesine rağmen yaşanıyor.


    Ancak son birkaç yıl, oyuncunun umduğu gibi geçmiyor. Bir yandan, birçok sakatlık onun sahada kalma süresini etkiliyor. Şu anda da Koundé, sol dizindeki biseps femoralis kasındaki bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak. Öte yandan, Flick ile yaşadığı bazı taktiksel anlaşmazlıklar, Xavi'nin onu tam olarak kullandığı zamana kıyasla kenara itti. Onu Katalonya'ya transfer olmaya ve Chelsea'ye hayır demeye ikna eden de aynı Katalan teknik direktördü. "Barça'yı seçtim çünkü Xavi bana çoğu zaman stoper olarak oynayacağıma söz vermişti," demişti Fransız oyuncu. Eski teknik direktörle birlikte bunu başarmıştı, ancak onu bek olarak kullanan Alman teknik direktörle birlikte bunu giderek daha az yapıyor ve takımının uyguladığı çokyüksek savunma hattı nedeniyle sık sık zor durumda kalıyor.

    • Reklam

  • PAZAR

    Artık vazgeçilmez olmayan Koundé, transfer piyasasında. Barcelona, oyuncunun değerine uygun bir teklif (50 milyon civarında) bekliyor ve bu teklifin Premier Lig’den büyük bir kulüpten gelmesi bekleniyor. Daha önce de belirtildiği gibi, Chelsea bu transferi ciddi olarak düşünmüştü ancak son anda Barcelona’ya kaptırmıştı. Gelecekte ise Manchester City için bir gündem maddesi olabilir.


    Barça'nın sportif direktörü Deco, Guardiola'nın takımının geçen yaz Koundé'nin durumunu araştırdığını doğruladı. "Bir bek arıyorlardı ve bize Koundé'nin transfer piyasasında olup olmadığını sordular. Ancak biz hayır cevabı verdik ve bu nedenle herhangi bir teklif ya da görüşme olmadı."


    Şu anda başka kulüplerin bu oyuncuya talip olabileceğini düşünmek zor. PSG, Koundé için harekete geçebilirken, İtalya'dan Bastoni ile olası bir takas söylentileri için herhangi bir doğrulama gelmiyor. Inter'in stoperi, Katalanların onun yerini alacak oyuncular arasında yer alıyor ancak şu anda uluslararası arenanın en iyi iki savunmacısı arasında bir pazarlık başlatma fikri karmaşık görünüyor.

