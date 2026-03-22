Barselona, Koundé transfer piyasasında: Doğru teklif gelirse ayrılacak. Kimler onu istiyor ve Inter’den Bastoni ile olası bir takas

Barcelona için ufukta büyük değişiklikler var. Flick’in takımı yaz aylarında büyük ölçüde yenilenebilir ve Alman teknik adamın göreve gelmesiyle başlayan ve Blaugrana kulübüne pek çok kupa kazandıran (ve hâlâ kazandırabilecek) bu dönemin birçok yıldızına veda edebilir. Katalonya'yı terk edebilecek oyuncular arasında (Szczesny'den Christensen'e, hatta Lewandowski'ye kadar) yakında hiç beklenmedik bir isim daha eklenebilir: Jules Koundé.





Matteo Moretto'nun Marca'da açıkladığı gibi, Barcelona artık satılmaz olarak görülmeyen Fransız oyuncu için teklifleri dinlemeye hazır. Transfer piyasası uzmanına göre, eski Sevilla oyuncusu için iyi bir teklif gelirse, Barcelona bunu değerlendirecek ve kulübün taleplerine uygun olması halinde kabul etmeye hazır olacak.