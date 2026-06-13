Getty Images Sport
Çeviri:
Barselona, İspanya'nın Lamine Yamal'ı kadrosuna katma "riskini" engelleyemiyor; genç yetenek, hamstring sakatlığının ardından 2026 Dünya Kupası'nda forma giyebilecek
De la Fuente, Yamal'ın transfer listesinde olduğunu doğruladı
İspanya milli takım teknik direktörü De la Fuente, La Roja’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı ilk maç öncesinde Yamal’ın fiziksel durumu hakkındaki endişeleri giderdi. Barcelona’nın kanat oyuncusu, kulüp seviyesinde birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olan hamstring sakatlığından iyileşme sürecindeydi. Durumu, özellikle büyük bir uluslararası turnuvanın başlangıcında olması nedeniyle, onun maç yükü konusunda endişelere yol açmıştı.
Ancak De la Fuente, 18 yaşındaki oyuncunun forma giyebilecek kadar formda olduğunu açıkladı. Yamal henüz tam bir maçı tamamlayacak kadar hazır olmasa da, İspanya'nın turnuva açılış maçı planlarında yer almaya devam ediyor.
- Getty Images Sport
İspanya milli takım teknik direktörü, oyuncuların fiziksel durumunu açıkladı
Chattanooga’da gazetecilere konuşan De la Fuente, Yamal’ın mevcut durumunu özetledi ve nihai kararın maçın başlama saatine yakın bir zamanda verileceğini belirtti. İspanya teknik direktörü, genç oyuncunun son sakatlığı göz önüne alındığında sahaya sürülmesinin gereksiz bir risk olacağına dair iddiaları da reddetti.
De la Fuente, "O, Pazartesi günü maça çıkabilecek durumda" dedi. "Durumu değerlendireceğiz. Bir fikriniz olur ama maç sizi başka bir yere götürür. Lamine oynamaya hazır ama 90 dakika oynamaya hazır değil.
"Futbol riskli bir spor. Üç dakikada da 90 dakikada da sakatlanabilirsiniz, çünkü her zaman risk vardır. Oyuncuların sağlığını düşünüyoruz ama Dünya Kupası'nda ilk maçın belirleyici olabileceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Durumunu değerlendireceğiz."
Barcelona'nın kontrolsüzlüğü
Kulüpler genellikle milli maç aralarında değerli oyuncularının sahada kalma sürelerini etkilemeye çalışsa da, Dünya Kupası farklı bir dinamikle işliyor. Barcelona ve İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) arasında bir diyalog sürse de, nihai karar tamamen milli takımın teknik ekibinin elinde bulunuyor; bu durum Hansi Flick ve Barça yönetiminin müdahale etme imkânını oldukça kısıtlıyor.
De la Fuente, iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini vurguladı, ancak Pazartesi günkü maçın kadro seçimi konusunda nihai yetkinin kendisinde olduğunu belirtti.
"Barça ile iletişimimiz harika, olağanüstü bir işbirliği var. Barça ile sürekli temas halindeyiz, ancak kararı verecek olan benim. Oynayıp oynamayacağına ben karar vereceğim," diye ekledi.
- Getty Images
Yamal’ın sürelerini dikkatli bir şekilde yönetmek
De la Fuente’nin de belirttiği gibi, Yamal’ın Yeşil Burun Adaları karşısında tam bir maç oynaması pek olası görünmüyor. İspanya, onun yerine onu yedek kulübesinden oyuna sokarak, iyileşme sürecindeki hamstringine binen fiziksel yükü sınırlarken, sahada etkili olmasını sağlayabilir.
İspanya için, en etkili hücum oyuncularından birinin geri dönüşü, turnuvanın başlangıcında önemli bir moral kaynağı olacak. Blaugrana ise, genç oyuncunun en büyük sahnede rekabetçi maçlara geri dönüşünü yakından takip edecek.