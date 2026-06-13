İspanya milli takım teknik direktörü De la Fuente, La Roja’nın 2026 Dünya Kupası’ndaki Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı ilk maç öncesinde Yamal’ın fiziksel durumu hakkındaki endişeleri giderdi. Barcelona’nın kanat oyuncusu, kulüp seviyesinde birkaç hafta sahalardan uzak kalmasına neden olan hamstring sakatlığından iyileşme sürecindeydi. Durumu, özellikle büyük bir uluslararası turnuvanın başlangıcında olması nedeniyle, onun maç yükü konusunda endişelere yol açmıştı.

Ancak De la Fuente, 18 yaşındaki oyuncunun forma giyebilecek kadar formda olduğunu açıkladı. Yamal henüz tam bir maçı tamamlayacak kadar hazır olmasa da, İspanya'nın turnuva açılış maçı planlarında yer almaya devam ediyor.