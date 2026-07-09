Barcelona ile Karim Adeyemi arasında tam bir anlaşma sağlandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Borussia Dortmund'un ofansif kanat oyuncusu, maaş ve sözleşme süresi konusunda Blaugrana ile anlaşmaya vardı; anlaşmanın kesinleşmesi için iki kulüp arasında bir mutabakat sağlanması gerekiyor. Rashford'un transferinin gerçekleşmemesinin ardından Flick'e yeni bir ofansif güç kazandırmak isteyen Laporta, Alman kulübe resmi bir teklif sundu; kulüp ise şu anda teklifi değerlendiriyor.