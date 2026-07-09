Barcelona ile Karim Adeyemi arasında tam bir anlaşma sağlandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Borussia Dortmund'un ofansif kanat oyuncusu, maaş ve sözleşme süresi konusunda Blaugrana ile anlaşmaya vardı; anlaşmanın kesinleşmesi için iki kulüp arasında bir mutabakat sağlanması gerekiyor. Rashford'un transferinin gerçekleşmemesinin ardından Flick'e yeni bir ofansif güç kazandırmak isteyen Laporta, Alman kulübe resmi bir teklif sundu; kulüp ise şu anda teklifi değerlendiriyor.
Çeviri:
Barselona, Adeyemi ile anlaşma sağladı: Borussia Dortmund ile görüşmeler sürüyor
YENİLEME YOK, İNDİRİMLİ FİYATLA SATIŞ BAŞLADI
İspanyol basınının yazdıklarına göre, görüşmeler kısa sürede sonuçlanabilir; zira Adeyemi’nin sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve oyuncu sözleşmesini yenileme niyetinde olmadığını çoktan belirtmiş durumda. Kısacası, Dortmund’un talepleri çok yüksek olamaz; Alman milli takım oyuncusu, Signal Iduna Park’taki serüvenini sona ermiş sayıyor ve gelecek yıl onu bedelsiz olarak kaybedeceği kesinken, mutsuz bir oyuncuyu takımda tutmanın bir anlamı yok.
MENDES’İN ROLÜ
Adeyemi, Barcelona'yı her zaman istek listesinin en başına koymuştur. Geçen yaz da İspanya'ya transfer olmak için Juventus'un teklifini reddetmişti, ancak maaş tavanıyla ilgili kısıtlamalar ve oyuncunun performansına dair bazı şüpheler nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bu yaz, aradığı fırsat olabilir: Hayalini gerçekleştirmek için güvendiği menajeri Jorge Mendes, transferi tamamlamak için uygun koşulları yaratmaya çalışıyor.
ADEYEMI'NİN İSTATİSTİKLERİ
Adeyemi, Borussia Dortmund formasıyla 146 maça çıktı, 36 gol attı ve 25 asist yaptı. Almanya milli takımında ise 11 kez forma giydi ve bir gol attı. Dortmund’a transfer olmadan önce Red Bull Salzburg’da forma giymiş ve bu takımda 94 maça çıkarak 33 gol ve 24 asist kaydetmişti.
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