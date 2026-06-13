FIFA, yarım milyardan fazla bilet talebi aldıktan sonra başkan Gianni Infantino'nun "tüm maçların biletleri tamamen tükendi" şeklindeki açıklamalarına dayanarak, bilet satışında bir kriz olduğunu kabul etmiyor.
Ancak sahadaki gerçekler, "kıtlık yanılsaması" yaratmak için akıllıca bir manevra yapıldığını ortaya koyuyor; biletlerin bir kısmı, daha sonra yüksek fiyatlarla satışa sunulmak üzere saklanıyor ve bu da spekülatif piyasayı (scalpers) canlandırıyor.
Bu, ekonomideki Ponzi Şeması'na tıpatıp benziyor. Ponzi Şeması, yeni yatırımcıları çekerek paralarını döndürmek ve eski yatırımcılara kâr ödemek suretiyle "finansal başarı yanılsaması" ve sürekli bir refah hissi yaratır; oysa gerçekte sistem içi boş ve yeni alıcı akışı durur durmaz çökecektir.
Dünya Kupası örneğinde, FIFA'nın önce astronomik rakamlarla satın alma talepleri açıklayarak sahte bir talep yarattığını, böylece kitlesel bir panik (FOMO) yaratmak ve kitlelere biletlerin tükendiği yanılsamasını vermek amacıyla, bu da spekülatörleri (scalpers) kâr elde etmek amacıyla biletleri satın almaya yönlendirir; tıpkı ağa para pompalayan yeni yatırımcılar gibi.
Sonuçta, daha az ilgi gören maçlarda felaket yaşanıyor; spekülatörler biletleri satın alacak gerçek taraftar bulamadıklarında koltuklar boş kalıyor ve FIFA, kurbanları tükenmiş spekülatörlerden tüm kârını garantiledikten sonra görsel sistem tamamen çöküyor.
Bazı karşılaşmaların başlamasından birkaç gün önce, platformlar ABD ve Paraguay maçı için yeniden satış piyasasında 10 binden fazla biletin satışta olduğunu tespit etti; bu biletler, kâr elde etmek amacıyla spekülatörler tarafından satın alınmış, ancak alıcı bulamamıştı.
FIFA'nın dijital felsefesinde, yurtdışından bilet satın alan ancak bir nedenden ötürü maça gelmeyen taraftar, turnuvanın piyasa değerini artıran "taktiksel bir seyirci" olarak görülüyor. Hatta Guadalajara veya Los Angeles'taki koltuklar, sayıları satan bir Dünya Kupası transfer pazarına tanıklık ediyor gibi görünse de... İnsanlardan yoksun.