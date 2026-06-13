"Barkod Hilesi"... FIFA, Dünya Kupası tribünlerini hayaletlerle nasıl dolduruyor?!

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından övünülerek sunulan rekor rakamların ardında, şu anki Dünya Kupası transfer döneminde küresel televizyon yayınları "soluk" bir gerçekliği yansıtıyor.

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan stadyumlarda tekrarlanan bu manzara, taktiksel ve medyatik bir soru işareti yaratıyor: Kime inanacağız? Binlerce boş koltuğu gösteren kamera lenslerine mi, yoksa tribünlerin kalabalıktan patlamak üzere olduğunu iddia eden FIFA'nın resmi verilerine mi?

Bu çelişki, Meksika'nın Guadalajara kentinde oynanan Güney Kore-Çek Cumhuriyeti maçında açıkça ortaya çıktı; resmi açıklamada, maksimum kapasitesi sadece 45.664 koltuk olan stadyuma 44.985 seyircinin geldiği belirtildi!

Hesaplamaya göre boşluk 700 koltuğu geçmiyor, ancak görsel olarak sahanın orta çizgisi bariz bir "seyirci çölleşmesi" yaşıyordu, sanki taraftarlar maçın ana kamerasını boykot etmeye karar vermiş gibiydi.