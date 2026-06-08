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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Oliver Maywurm

Çeviri:

"Bariz sorun": Lennart Karl'ın sakatlığı, FC Bayern'de hararetli tartışmalara yol açıyor

Bundesliga
Dünya Kupası
L. Karl
Bayern Münih
Almanya

Ofansif yıldız Lennart Karl'ın son kas sakatlığı, FC Bayern Münih yetkililerini düşünmeye sevk ediyor gibi görünüyor.

kicker dergisinin bir haberine göre, FCB kulübü, kendi altyapısından yetişen genç yetenekler arasında artan kas sakatlıklarının sayısında "bariz bir sorun" görüyor.

  • Karl, geçen sezonun son haftalarında kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmışken, 18 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası başlamadan kısa bir süre önce Almanya Milli Takımı'nda kas demeti yırtığı geçirdi. Karl, bu nedenle ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvayı kaçıracak.

    Bayern'in A takımının çevresinde yer alan diğer birçok genç yetenek de şu anda kas sakatlıklarıyla mücadele ettiği için, kicker dergisine göre Alman rekor şampiyonu artık bunun bir tesadüf olduğuna inanmıyor. David Santos Daiber Mart ortasından beri ara vermek zorunda, tıpkı onun gibi Guido Della Rovere, Maycon Cardozo ve Vincent Manuba da şu anda uyluk sakatlığıyla boğuşuyor.

    kicker dergisinin yazdığına göre, Karl'ın son kas sakatlığı, FCB'de bu konuyu "daha da hassas" hale getirdi. Net tutum: Gelecekte bu kadar çok sakatlığı önlemek için konunun kulüp içinde ele alınması gerekiyor.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Lennart Karl, Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık antrenmanında sakatlandı

    Karl ise Dünya Kupası'na katılamayacağının kesinleşmesinin ardından Almanya'ya döndü ve Münih'te FCB'nin sağlık ekibiyle birlikte rehabilitasyon çalışmalarına başladı. "Dünya Kupası'nı bu kadar kısa sürede kaçırmak elbette çok acı verici ve bu haber tüm FC Bayern için bir şok oldu," diyerek spor direktörü Max Eberl, bu süper yeteneğin duygularını paylaştı.

    Karl, Cuma günü DFB takımının, ortak ev sahibi ABD ile oynadığı son Dünya Kupası hazırlık maçı (2-1) öncesindeki son antrenmanda sakatlandı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın verdiği bilgiye göre, Bayern'in genç oyuncusu "dört ila altı hafta, belki de biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak". Karl'ın yerine RB Leipzig'den Assan Ouedraogo kadroya dahil edildi.

    Ofansif orta saha oyuncusu da bu acı hayal kırıklığına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Nereden başlayacağımı bilemiyorum," diye yazan Karl, Instagram'da "ama en büyük turnuvayı kaçırmak tarif edilemez bir acı veriyor" dedi. Son izlenimlere ve Mayıs sonunda Finlandiya ile oynanan sondan bir önceki hazırlık maçındaki (4-0) çok iyi performansına bakılırsa, Karl'ın Dünya Kupası'nda Alman milli takımında ilk 11'de yer alma şansı bile yüksekti. Bunun yerine, Leroy Sané onun hücumdaki yerini alabilir.

  • Ouedraogo, Karl'ın yerine kadroya dahil edildi: 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu

    Pozisyon

    Oyuncular

    Kulüp

    Forma numarası

    Kaleci

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Kaleci

    Manuel Neuer

    FC Bayern Münih

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defans

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defans

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defans

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defans

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Münih

    6

    Defans

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defans

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern Münih

    5

    Defans

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defans

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defans

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defans

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defans

    Jonathan Tah

    FC Bayern Münih

    4

    Defans

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofansif

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Hücum

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Hücum

    Leon Goretzka

    FC Bayern Münih

    8

    Hücum

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Hücum

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Hücum

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Hücum

    Jamal Musiala

    FC Bayern Münih

    10

    Hücum

    Leroy Sané

    Galatasaray İstanbul

    19

    Hücum

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Hücum

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Hücum

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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