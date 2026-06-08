"Bariz sorun": Lennart Karl'ın sakatlığı, FC Bayern'de hararetli tartışmalara yol açıyor

Karl, geçen sezonun son haftalarında kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmışken, 18 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası başlamadan kısa bir süre önce Almanya Milli Takımı'nda kas demeti yırtığı geçirdi. Karl, bu nedenle ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvayı kaçıracak.

Bayern'in A takımının çevresinde yer alan diğer birçok genç yetenek de şu anda kas sakatlıklarıyla mücadele ettiği için, kicker dergisine göre Alman rekor şampiyonu artık bunun bir tesadüf olduğuna inanmıyor. David Santos Daiber Mart ortasından beri ara vermek zorunda, tıpkı onun gibi Guido Della Rovere, Maycon Cardozo ve Vincent Manuba da şu anda uyluk sakatlığıyla boğuşuyor.

kicker dergisinin yazdığına göre, Karl'ın son kas sakatlığı, FCB'de bu konuyu "daha da hassas" hale getirdi. Net tutum: Gelecekte bu kadar çok sakatlığı önlemek için konunun kulüp içinde ele alınması gerekiyor.