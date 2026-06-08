kicker dergisinin bir haberine göre, FCB kulübü, kendi altyapısından yetişen genç yetenekler arasında artan kas sakatlıklarının sayısında "bariz bir sorun" görüyor.
Çeviri:
"Bariz sorun": Lennart Karl'ın sakatlığı, FC Bayern'de hararetli tartışmalara yol açıyor
Karl, geçen sezonun son haftalarında kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmışken, 18 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası başlamadan kısa bir süre önce Almanya Milli Takımı'nda kas demeti yırtığı geçirdi. Karl, bu nedenle ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvayı kaçıracak.
Bayern'in A takımının çevresinde yer alan diğer birçok genç yetenek de şu anda kas sakatlıklarıyla mücadele ettiği için, kicker dergisine göre Alman rekor şampiyonu artık bunun bir tesadüf olduğuna inanmıyor. David Santos Daiber Mart ortasından beri ara vermek zorunda, tıpkı onun gibi Guido Della Rovere, Maycon Cardozo ve Vincent Manuba da şu anda uyluk sakatlığıyla boğuşuyor.
kicker dergisinin yazdığına göre, Karl'ın son kas sakatlığı, FCB'de bu konuyu "daha da hassas" hale getirdi. Net tutum: Gelecekte bu kadar çok sakatlığı önlemek için konunun kulüp içinde ele alınması gerekiyor.
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Lennart Karl, Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık antrenmanında sakatlandı
Karl ise Dünya Kupası'na katılamayacağının kesinleşmesinin ardından Almanya'ya döndü ve Münih'te FCB'nin sağlık ekibiyle birlikte rehabilitasyon çalışmalarına başladı. "Dünya Kupası'nı bu kadar kısa sürede kaçırmak elbette çok acı verici ve bu haber tüm FC Bayern için bir şok oldu," diyerek spor direktörü Max Eberl, bu süper yeteneğin duygularını paylaştı.
Karl, Cuma günü DFB takımının, ortak ev sahibi ABD ile oynadığı son Dünya Kupası hazırlık maçı (2-1) öncesindeki son antrenmanda sakatlandı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın verdiği bilgiye göre, Bayern'in genç oyuncusu "dört ila altı hafta, belki de biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak". Karl'ın yerine RB Leipzig'den Assan Ouedraogo kadroya dahil edildi.
Ofansif orta saha oyuncusu da bu acı hayal kırıklığına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Nereden başlayacağımı bilemiyorum," diye yazan Karl, Instagram'da "ama en büyük turnuvayı kaçırmak tarif edilemez bir acı veriyor" dedi. Son izlenimlere ve Mayıs sonunda Finlandiya ile oynanan sondan bir önceki hazırlık maçındaki (4-0) çok iyi performansına bakılırsa, Karl'ın Dünya Kupası'nda Alman milli takımında ilk 11'de yer alma şansı bile yüksekti. Bunun yerine, Leroy Sané onun hücumdaki yerini alabilir.
Ouedraogo, Karl'ın yerine kadroya dahil edildi: 2026 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosu
Pozisyon
Oyuncular
Kulüp
Forma numarası
Kaleci
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Kaleci
Manuel Neuer
FC Bayern Münih
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defans
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defans
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defans
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defans
Joshua Kimmich
FC Bayern Münih
6
Defans
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defans
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern Münih
5
Defans
David Raum
RB Leipzig
22
Defans
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defans
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defans
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defans
Jonathan Tah
FC Bayern Münih
4
Defans
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofansif
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Hücum
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Hücum
Leon Goretzka
FC Bayern Münih
8
Hücum
Kai Havertz
Arsenal
7
Hücum
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Hücum
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Hücum
Jamal Musiala
FC Bayern Münih
10
Hücum
Leroy Sané
Galatasaray İstanbul
19
Hücum
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Hücum
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Hücum
Nick Woltemade
Newcastle United
11