Getty/GOAL
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"Bariz seçim" - PSG'nin kanat oyuncusu Liverpool ve Arsenal'in radarına girerken, Bradley Barcola'ya Premier Lig transferi konusunda tavsiyeler verildi
- Getty
Trossard ayrıldı; Martinelli’nin ayrılacağına dair söylentiler yayılıyor
Geçen sezon Arsenal için hayati önem taşıyan goller atan Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard’ın, Kuzey Londra’dan ayrılıp Türk takımı Beşiktaş’a transfer olmasına izin verildi. Gabriel Martinelli’nin ise Mikel Arteta’nın gelecek planlarında bir yeri olup olmadığı konusunda da sorular gündeme geliyor.
Arsenal, kadrosunda yer açmak ve yeni takviyeler için fon yaratmak amacıyla Brezilyalı milli oyuncunun satışına yeşil ışık yakabilir. Sahanın önemli bir bölgesinde kadro güçlendirmeleri yapılması kesinlikle mümkün; bu da 2026-27 sezonunda Arsenal’in hem yurt içinde hem de yurt dışında daha rekabetçi olmasına yardımcı olacaktır.
Dünya Kupası finallerinde Kylian Mbappé ve Michael Olise ile birlikte Fransa formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Barcola, 2025-26 sezonunda PSG’nin Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde üst üste iki zafer kazanmasına katkıda bulunarak Arsenal’in Şampiyonlar Ligi hayallerini suya düşürmüştü.
Ancak, Desire Doue, Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia gibi oyuncuların kadro için kıyasıya rekabet etmesi nedeniyle, bu oyuncunun Ligue 1'in dev kulübünde ilk 11'de yer alacağı garanti değil. Ayrıca 23 yaşındaki oyuncunun Parc des Princes'teki sözleşmesi sadece 2028 yazına kadar geçerli.
Barcola, Arsenal için akıllıca bir transfer olur mu?
2026 yaz transfer dönemi açıldığında cazip teklifler değerlendirilebilir ve Arsenal’in, o bölgeden süperstarları kadrosuna katma konusunda zengin bir geçmişe sahip bir kulüp olarak, bir başka korku salan Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak için ne gerekeceğini araştırması yönünde baskı görülüyor.
Bir zamanlar Gunners’ın kadrosunda yer alan Silvestre, talkSPORT Bet Online Slots ile yaptığı röportajda GOAL’a, Barcola’nın Arteta’nın şampiyonluk hedefleyen kadrosuna akıllıca bir takviye olup olmayacağı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “Bu, hem oyuncu hem de kulüp için bariz bir tercih olurdu.
“Bradley’in PSG’de ve milli takımda başardıkları, kariyerinin bu aşaması, hâlâ genç olması ve Arsenal’in inşa etmeye çalıştığı yapı göz önüne alındığında… Şampiyonluğu korumak, Şampiyonlar Ligi’ni kazanmaya çalışmak. Benim açımdan %100 yeşil ışık yakıyorum.”
- Getty/GOAL
PSG’nin kanat oyuncusuna Premier Lig’den ilgi
Arsenal’in Barcola’ya ilgi duyduğuna dair söylentiler var, ancak bu konuda dedikoduların çıktığı tek Premier Lig takımı onlar değil. Liverpool da Anfield’da Mohamed Salah’ın yerine geçecek uygun bir oyuncu arıyor; Manchester United ise Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü öncesinde hücum gücünü artırmaya ihtiyaç duyuyor.
Eski Kırmızı Şeytanlar forveti Dwight Yorke, geçtiğimiz günlerde GOAL’a Old Trafford’dan Paris’e yönelik transfer hamleleri hakkında şunları söyledi: “Bradley Barcola ya da Desire Doue. Michael Carrick olsaydım ikisinden birini seçerdim. Bu kadar basit. İkisi de sol kanatta oynayabilir, sağ kanatta oynayabilir, hücumun ihtiyaç duyduğu her pozisyonda oynayabilirler.
“Marcus Rashford kalmak istemiyorsa – ki kafasının nerede olduğunu kim bilir – gidip Doue’yi ya da Barcola’yı alın. Almanız gereken iki oyuncu bunlar. İyi hücum oyuncuları, sahada işini yapacak sağlam oyuncular istiyorsanız, gidip bu oyunculardan birini alın.”
Alvarez, Arsenal’in transfer radarında yer alan isimlerden bir diğeri
Arsenal, diğer kulüpler devreye girmeden harekete geçmeye karar verebilir, ancak aynı zamanda Arjantinli yıldız Julian Alvarez için yüksek meblağlı bir teklif yapmayı da değerlendiriyor. Alvarez, Lionel Messi ile birlikte 2026 Dünya Kupası finalinde boy göstermiş, ancak ikinci bir dünya şampiyonluğunu kaçırmıştı.
Silvestre, 120 milyon sterlin (160 milyon dolar) karşılığında Atlético Madrid'den ayrılabilecek olan eski Manchester City forvetinin, İsveçli forvet Viktor Gyokeres'in yanında Arsenal'in hücum hattına mükemmel bir katkı olup olmayacağı sorulduğunda şunları ekledi: “Arjantin milli takımında Messi'den sonra en etkili olan oyuncu odur.
“Atletico Madrid’de oynarken, kupaları kazanmak için işleri sonuca bağlamak zor. Bana göre çok sadık bir oyuncu gibi görünüyor. Transfer olmaya hazır mı bilmiyorum. Ancak bu sezon sergilediği performanslara bakılırsa, harika bir transfer olurdu.”
- Getty/GOAL
Arsenal’in 2026-27 sezonu maç programı: Premier Lig şampiyonluğunu savunma
Arsenal’in Alvarez ve Barcola’yı kadrosuna katmak için yeterli paraya sahip olup olmadığı henüz belli değil. Emirates’ten olacak diğer ayrılıklar – Martinelli ve Gabriel Jesus’un da takımdan ayrılabileceği düşünülürse – Arteta’nın transfer bütçesini güçlendirmeye yardımcı olacaktır.
Gunners, 2026-27 sezonunun başlamasından çok önce kadrosuna yeni isimler katmayı umuyor. Takım, 21 Ağustos’ta Frank Lampard’ın yeni yükselmiş Coventry takımını ağırlayacağı maçla şampiyonluk unvanını savunmaya başlayacak.
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