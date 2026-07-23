"Bariz seçim" - PSG'nin kanat oyuncusu Liverpool ve Arsenal'in radarına girerken, Bradley Barcola'ya Premier Lig transferi konusunda tavsiyeler verildi

Geçen sezon Arsenal için hayati önem taşıyan goller atan Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard’ın, Kuzey Londra’dan ayrılıp Türk takımı Beşiktaş’a transfer olmasına izin verildi. Gabriel Martinelli’nin ise Mikel Arteta’nın gelecek planlarında bir yeri olup olmadığı konusunda da sorular gündeme geliyor.

Arsenal, kadrosunda yer açmak ve yeni takviyeler için fon yaratmak amacıyla Brezilyalı milli oyuncunun satışına yeşil ışık yakabilir. Sahanın önemli bir bölgesinde kadro güçlendirmeleri yapılması kesinlikle mümkün; bu da 2026-27 sezonunda Arsenal’in hem yurt içinde hem de yurt dışında daha rekabetçi olmasına yardımcı olacaktır.

Dünya Kupası finallerinde Kylian Mbappé ve Michael Olise ile birlikte Fransa formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Barcola, 2025-26 sezonunda PSG’nin Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde üst üste iki zafer kazanmasına katkıda bulunarak Arsenal’in Şampiyonlar Ligi hayallerini suya düşürmüştü.

Ancak, Desire Doue, Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia gibi oyuncuların kadro için kıyasıya rekabet etmesi nedeniyle, bu oyuncunun Ligue 1'in dev kulübünde ilk 11'de yer alacağı garanti değil. Ayrıca 23 yaşındaki oyuncunun Parc des Princes'teki sözleşmesi sadece 2028 yazına kadar geçerli.