Orta sahadaki sorunlar çözülmüş gibi görünürken, Mourinho, Vinicius Jr etrafındaki incelemelere de değinme fırsatı buldu. Geçen ay 2032'ye kadar uzanan yeni uzun vadeli bir sözleşmeye imza atarak geleceğiyle ilgili yoğun yaz spekülasyonlarına son veren Brezilyalı forvet, sezonun başlangıcında sessiz kaldı ve tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta yalnızca bir gol atabildi. Son dönemdeki üretkenliğiyle ilgili sorulara rağmen teknik direktörü, maçları tek başına kazanabilecek oyuncu versiyonunun eli kulağında olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor.

"En iyi Vinicius çok yakında geliyor. Geçen yılki, Bernabeu'nun Benfica karşısında korkuya kapıldığı ve onun sonunda turu kazandırdığı Vinicius. Maçları tek başına kazanan Vinicius henüz gelmedi. Ama gelecek" diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Veri ve istatistik çağında, en yüksek hızına çok yakın. Yüksek yoğunluklu sprintlerde kendi rekorlarını kırdı, top kazanma rekorlarını kırdı, son üçte bir bölgedeki top kazanma rekorlarını kırdı... Geliyor."