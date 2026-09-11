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'Barış elçisi olmak zorunda değildim!' - Jose Mourinho, Real Madrid'in patronu olarak Tchouameni ile Valverde arasındaki gerilimi değerlendirdi ve 'verimli' Vinicius Jr'ın formu konusunda sert bir uyarı gönderdi
Madrid soyunma odasında huzuru yeniden sağlamak
Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho, geçen sezon ilişkilerini belirleyen yüksek profilli gerilime rağmen Tchouameni ile Valverde arasında arabuluculuk yapmak zorunda kalmadığını açıkladı. İkili, mayıs ayında yaşanan iki ayrı kavganın merkezindeydi; bunlardan biri Valverde'nin başından aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı.
Ancak yaz arasının ardından, yani Tchouameni'nin yeni sözleşme imzaladığı ve Valverde'nin Dani Carvajal'ın ayrılığı sonrası kaptanlığı devraldığı dönemde, atmosfer dramatik şekilde değişti. Rayo Vallecano maçı öncesinde konuşan Mourinho, takımdaki mevcut birlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Bakın, ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi kendileri yaptı. Bugün grup içindeki empati, arkadaşlık, birlikte çalışma biçimleri, oyundan çıktıklarında kimse kenara alınmak istemediği için yaşanan hayal kırıklığı ama buna rağmen takım arkadaşlarını desteklemeleri, son dakikada oyuna giren oyuncu... Grup harika."
- Getty Images Sport
Tchouameni için sorunsuz bir dönüş
Barışma, Madrid'in kısa süre önce Inter Milan karşısında Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyette gözler önüne serildi. Tchouameni, Dünya Kupası görevinin ardından sezonun ilk maçına burada çıktı. Fransız oyuncu, karşılaşmanın son bölümünde Trent Alexander-Arnold'un yerine oyuna girdi ve final düdüğünün ardından Valverde'ye sarılırken görüldü.
Mourinho, milli takım yükümlülüklerinin ardından gerginlik devam etseydi devreye girmeye hazır olduğunu kabul etti, ancak karşısında bu meseleyi çoktan geride bırakmış bir takım buldu. Mourinho, basın toplantısında, "Hiçbir şey bilmeseydim, durumla ilgili hiçbir şeyden habersiz şekilde soyunma odasına girseydim, onların çok iyi arkadaş olduklarını düşünürdüm. Dünya Kupası'ndan döndüklerinde, arabulucu olarak devreye girmem gerekip gerekmediğini görmek için doğal olarak dikkatle izliyordum ama hiçbir şey yapmama gerek kalmadı" dedi.
'Meyveli' Vinicius Jr'ı savunmak
Orta sahadaki sorunlar çözülmüş gibi görünürken, Mourinho, Vinicius Jr etrafındaki incelemelere de değinme fırsatı buldu. Geçen ay 2032'ye kadar uzanan yeni uzun vadeli bir sözleşmeye imza atarak geleceğiyle ilgili yoğun yaz spekülasyonlarına son veren Brezilyalı forvet, sezonun başlangıcında sessiz kaldı ve tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta yalnızca bir gol atabildi. Son dönemdeki üretkenliğiyle ilgili sorulara rağmen teknik direktörü, maçları tek başına kazanabilecek oyuncu versiyonunun eli kulağında olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor.
"En iyi Vinicius çok yakında geliyor. Geçen yılki, Bernabeu'nun Benfica karşısında korkuya kapıldığı ve onun sonunda turu kazandırdığı Vinicius. Maçları tek başına kazanan Vinicius henüz gelmedi. Ama gelecek" diyen Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Veri ve istatistik çağında, en yüksek hızına çok yakın. Yüksek yoğunluklu sprintlerde kendi rekorlarını kırdı, top kazanma rekorlarını kırdı, son üçte bir bölgedeki top kazanma rekorlarını kırdı... Geliyor."
- Getty Images Sport
En iyi ağaçlar taşlanır
Chelsea ve Manchester United'ın eski teknik direktörü, 26 yaşındaki oyuncunun İspanyol medyasından aldığı eleştiriler sorulduğunda özellikle savunmacı bir tavır takındı. Mourinho, bu olumsuzluğun yalnızca oyuncunun muazzam başarısının ve takım için taşıdığı önemin bir yan ürünü olduğunu öne sürdü; zira oyuncu, Real Madrid ile çok sayıda başka başarının yanı sıra şimdiden üç La Liga şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi ve iki FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.
Mourinho, savunmasını Portekiz'e özgü geleneksel bir atasözüyle noktaladı ve bununla şöhret ile yeteneğin doğasına ilişkin görüşünü anlattı. "Portekiz'de bir atasözü vardır, İspanya'da da aynı mı bilmiyorum, 'Sadece meyve veren ağaçlara taş atılır.' Vini son yıllarda burada ne yaptı? Kaç Şampiyonlar Ligi kazandı? Kaç gol attı? O, bol meyve veren bir ağaç. Ve insanlar meyve istedikleri için taş atıyor."
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