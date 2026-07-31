Baresi hayatını kaybetti, Gerry Cardinale: "Her zaman Milan'ın yanındaydı, bu formayı temsil etmenin ne anlama geldiğini bize sessizce hatırlattı"

Milan'ın patronu Gerry Cardinale'nin de Franco Baresi'yi şu sözlerle andığı bir mesajı var: "Bugün Milan ailesi, büyük Franco Baresi'nin vefatının yasını tutuyor. Franco, nesiller boyunca bu Kulübü tanımlayan değerleri, karakteri ve mükemmelliği temsil etti. Son bir yılda da, en büyük mücadelesiyle karşı karşıyayken bile her zaman Milan'ın yanındaydı, bize sessizce bu renkleri temsil etmenin ne anlama geldiğini hatırlattı. Franco'nun mirası çok derin ve sonsuza kadar yaşayacak. Düşüncelerimiz ailesiyle ve hayatında iz bıraktığı herkesle birlikte"



