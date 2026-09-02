AFP
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'Bardağı taşıran son damla' - Pierre-Emerick Aubameyang, acı AFCON anlaşmazlığının ardından Gabon milli takımını bıraktı
Panthers kaptanı için acı bir son
Gabon tarihinin en golcü oyuncusu Aubameyang, ülkenin futbol hiyerarşisiyle yaşadığı yoğun gerilim döneminin ardından milli takım kariyerini resmen noktaladı. Uzun süredir küresel sahnede Gabon futbolunun yüzü olan 37 yaşındaki forvet, kararının, takımın 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) Fas'ta yaşadığı başarısızlığın ardından hükümet yetkililerinden gördüğü ihanet duygusu ve kamuoyu önündeki saygısızlıktan kaynaklandığını açıkladı.
Yaşananların ardından bir televizyon röportajında açık konuşan eski Arsenal ve Barcelona yıldızı, gördüğü muameleye ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Aubameyang, "Afrika Uluslar Kupası'nda sakat halde oynadığımda beni küçük düşürdüler ve imajımı lekelediler. Bu bardağı taşıran son damla oldu ve bununla bırakmayı tercih ediyorum" dedi.
- AFP
Siyasi sonuçlar ve ulusal men cezası
Gabon'un Fas'ta grup aşamasında hayal kırıklığı yaratan bir veda yaşamasının ardından oyuncu ile devlet arasındaki gerilim hızla tırmandı. Panterler tek bir puan bile alamadı ve sonuncusu Fildişi Sahili'ne karşı 3-2'lik mağlubiyet olmak üzere üst üste üç yenilgi yaşadı. Bu sportif felaketin ardından Gabon hükümeti, futbolla ilgili konulara doğrudan müdahil olma şeklinde sıra dışı bir adım attı.
Bu siyasi baskı, hem teknik ekibi hem de kıdemli oyuncu grubunu hedef alan sert önlemlere yol açtı. O dönemde konuşan Gabon Devlet Başkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, ulusal kimliklerinin kilit bir unsurunun aşındığını belirterek derin endişesini dile getirdi. Bunun sonucunda hükümet, tüm teknik ekibi dağıtma kararı aldı ve milli takımı süresiz olarak askıya aldı. Kritik olarak, Aubameyang ile 38 yaşındaki deneyimli isim Bruno Ecuele Manga'yı özellikle hedef alarak ikisini de kadrodan tamamen çıkardı.
Gabon futbolunun içindeki daha derin sorunlar
Gabon formasıyla çıktığı 83 maçta attığı 40 golle etkileyici bir milli takım karnesine sahip olmasına rağmen Aubameyang, takımın başarısızlığının başlıca nedenlerinden biri olarak gösterildi. Ancak golcü oyuncu, milli takımın karşı karşıya olduğu sorunların bireyler etrafında dönmediğine dikkat çekmekte gecikmedi; kendi performansı ve davranışlarına odaklanılmasının, ülkesindeki futbolu saran yapısal başarısızlıklardan dikkatleri uzaklaştırdığına inanıyor.
Aubameyang, varlığının ya da yokluğunun takımın gerilemesindeki belirleyici etken olmadığı görüşünde nettİ. Şöyle dedi: "Bence milli takımın sorunları, benim oynadığım önemsiz rolden çok daha derin."
- AFP
Migne yeniden yapılanma sınavıyla karşı karşıya
Böylesine sembol bir ismin emekliliği, Gabon kadrosunda 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerine hazırlanılırken büyük bir boşluk bırakıyor. Fas, Nijer ve Lesotho ile birlikte A Grubu'nda yer alan yeni teknik direktör Sebastien Migne, şimdi en etkili hücum silahı olmadan bu kritik kampanyayı yönetmek gibi göz korkutucu bir görevle karşı karşıya.
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