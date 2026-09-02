Gabon'un Fas'ta grup aşamasında hayal kırıklığı yaratan bir veda yaşamasının ardından oyuncu ile devlet arasındaki gerilim hızla tırmandı. Panterler tek bir puan bile alamadı ve sonuncusu Fildişi Sahili'ne karşı 3-2'lik mağlubiyet olmak üzere üst üste üç yenilgi yaşadı. Bu sportif felaketin ardından Gabon hükümeti, futbolla ilgili konulara doğrudan müdahil olma şeklinde sıra dışı bir adım attı.

Bu siyasi baskı, hem teknik ekibi hem de kıdemli oyuncu grubunu hedef alan sert önlemlere yol açtı. O dönemde konuşan Gabon Devlet Başkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, ulusal kimliklerinin kilit bir unsurunun aşındığını belirterek derin endişesini dile getirdi. Bunun sonucunda hükümet, tüm teknik ekibi dağıtma kararı aldı ve milli takımı süresiz olarak askıya aldı. Kritik olarak, Aubameyang ile 38 yaşındaki deneyimli isim Bruno Ecuele Manga'yı özellikle hedef alarak ikisini de kadrodan tamamen çıkardı.