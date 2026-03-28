Munoz’un performansları Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmiş olsa da, sözleşme durumu hiç de basit değil. 20 yaşındaki oyuncunun geleceği tamamen Osasuna’nın elinde değil; zira Real Madrid, geçen yaz gerçekleşen transferinden bu yana oyuncu üzerinde hâlâ önemli bir hakka sahip. Söylentilere göre Los Blancos, oyuncunun haklarının %50’sini elinde tutuyor ve ayrıca geri alım opsiyonuna da sahip.

Bu ayrıcalıklı konum, Munoz'un kariyerindeki herhangi bir yükselişten en çok faydalanacak olanın Real Madrid olduğu anlamına geliyor. Premier League veya La Liga'daki diğer kulüpler de dahil olmak üzere, bu forveti kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulüp için hem Osasuna hem de başkent kulübüyle müzakere etmek bir zorunluluk haline geliyor.