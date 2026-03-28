Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona, yükselen İspanyol yıldızı transfer etmekte isteksiz; zira 40 milyon avroluk serbest kalma bedelinin yarısı Real Madrid'e gidecek
Munoz, La Roja'da parlıyor
Muñoz, İspanya milli takımında gösterdiği muhteşem performansın ardından günün adamı haline geldi. Osasuna'nın forveti, La Roja'daki rüya gibi ilk maçında, Cuma günü Sırbistan ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıktıktan sonraki ilk birkaç dakika içinde gol atarak, La Liga'daki gelişimi etrafında oluşan büyük heyecanı haklı çıkardı.
Milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, genç oyuncunun A milli takıma uyumunu övmekten geri kalmadı.
De la Fuente, "Victor Munoz çok alçakgönüllü. Henüz yeni geldiğini ve çalışması gerektiğini biliyor" dedi. "Hepimizin gördüğü detaylarla harika bir maç çıkardı. Takıma çok iyi uyum sağladı ve bu bizim için çok önemli."
- Getty Images Sport
Real Madrid bağlantısı işleri karmaşıklaştırıyor
Munoz’un performansları Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmiş olsa da, sözleşme durumu hiç de basit değil. 20 yaşındaki oyuncunun geleceği tamamen Osasuna’nın elinde değil; zira Real Madrid, geçen yaz gerçekleşen transferinden bu yana oyuncu üzerinde hâlâ önemli bir hakka sahip. Söylentilere göre Los Blancos, oyuncunun haklarının %50’sini elinde tutuyor ve ayrıca geri alım opsiyonuna da sahip.
Bu ayrıcalıklı konum, Munoz'un kariyerindeki herhangi bir yükselişten en çok faydalanacak olanın Real Madrid olduğu anlamına geliyor. Premier League veya La Liga'daki diğer kulüpler de dahil olmak üzere, bu forveti kadrosuna katmak isteyen herhangi bir kulüp için hem Osasuna hem de başkent kulübüyle müzakere etmek bir zorunluluk haline geliyor.
Barcelona’nın mali çıkmazı
Barcelona, Muñoz’un gelişimini yakından takip ediyor ve hücum seçeneklerini güçlendirme hedefiyle bu oyuncuyu oldukça değerli buluyor. Ancak AS’nin haberine göre, Blaugrana, oyuncunun 40 milyon avroluk serbest kalma bedelindeki özel şartlar nedeniyle resmi bir teklifte bulunmakta tereddüt ediyor.
Barcelona bu maddeyi devreye sokarsa, 20 milyon avro doğrudan Real Madrid'in kasasına girecek. Kendi taktiksel ihtiyaçlarını karşılarken en büyük rakibinin gelecekteki transfer faaliyetlerine de katkıda bulunma fikri, Spotify Camp Nou'daki yönetim için kabul etmesi zor bir durum ve bu da transferin gerçekleştirilebilirliği konusunda ciddi iç şüphelerin doğmasına neden oluyor.
- Getty Images Sport
Pazar rekabeti ve önümüzdeki dönem
Piyasa değeri hızla yükselen Munoz için Osasuna, yaz aylarında yoğun bir ilgi dalgasına hazırlıklı. Kulüp, Munoz’un sözleşmesinin onu birçok takım için cazip bir hedef haline getirdiğinin farkında; ancak Madrid’in elinde bulunan geri alım opsiyonu, özellikle de Barça ile rekabet içinde olan takımlar için en büyük engel olmaya devam ediyor.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Katalan devi, Munoz'un yadsınamaz yeteneğinin, rakiplerine ödeme yapmanın getireceği siyasi ve mali yükten daha ağır basıp basmadığını karar vermek zorunda. Şu an için, Barcelona harekete geçip geçmeyeceğini ya da takviye için başka yerlere bakıp bakmayacağını değerlendirirken, ilgisi askıya alınmış durumda.